Kakao klesá o 7 % kvůli silnějšímu americkému dolaru a slábnoucí poptávce 📉

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes klesají téměř o 7 % a vracejí se na úrovně nevídané od začátku března, pod hranici 3 000. Komodita se aktuálně obchoduje kolem 3 000 USD za tunu, což je více než 3,5krát méně než před rokem a přibližně čtyřikrát pod maximem dosaženým v prosinci 2024.
- Hlavním důvodem poklesu jsou lepší než očekávané sklizně v západní Africe, tedy v klíčovém regionu pro produkci kakaa. Lepší podmínky na straně nabídky přiměly analytiky přehodnotit dřívější odhady deficitu pro sezonu 2025/26, což vytváří další tlak na ceny, zejména na futures kontrakty.
- Na ceny zároveň doléhá slabší poptávka ze strany výrobců potravin. V období rekordně vysokých cen řada firem snížila obsah kakaa ve svých produktech a upravila receptury s cílem omezit náklady. Dopady těchto změn jsou patrné dodnes.
- Navzdory poklesu cen suroviny ceny čokolády v obchodech zatím neklesly. Důvodem jsou především dlouhodobé kontrakty uzavřené při výrazně vyšších cenových úrovních a také neochota výrobců rychle se vracet k původním recepturám, což by znamenalo další náklady.
- Trh tak zůstává v typické fázi opožděného přenosu cen, kdy pokles cen suroviny nevede okamžitě ke snížení cen finálních produktů. V krátkodobém horizontu je proto výraznější pokles cen čokolády pro spotřebitele nepravděpodobný.
- Povětrnostní podmínky na Pobřeží slonoviny zůstávají pro mezisezónní sklizeň kakaa méně příznivé. Ve většině pěstitelských oblastí minulý týden nepršelo a farmáři upozorňují na rostoucí potřebu vláhy pro podporu vývoje mezisezónní úrody, která probíhá od března do srpna.
- Ačkoli země oficiálně vstoupila do období dešťů, srážky zůstávají pod tržními očekáváními. V praxi to vytváří riziko pomalejšího vývoje lusků během klíčových měsíců od května do srpna, a to navzdory tomu, že na stromech je mnoho lusků různých velikostí.
- Největší srážkové deficity byly hlášeny v několika klíčových produkčních regionech, včetně Soubre, Agboville, Divo, Abengourou, Daloa, Bongouanou a Yamoussoukro. V některých z těchto oblastí byly úhrny srážek výrazně pod pětiletým průměrem, což zvyšuje tlak na stav plantáží.
- Farmáři také upozorňují na zhoršující se vlhkost půdy, zejména ve střední a západně-střední části země. Pro trh je to důležitý signál, protože Pobřeží slonoviny zůstává největším světovým producentem kakaa a místní problémy s počasím se mohou rychle promítnout do globálních očekávání ohledně nabídky.
- Sklizeň je zatím spíše skromná, ale farmáři očekávají zlepšení od května. Základní scénář počítá s vyšší nabídkou v následujících týdnech, i když to bude do značné míry záviset na návratu pravidelnějších srážek.
Vedle poptávky se tak počasí může znovu stát klíčovým faktorem pro ceny kakaa. Pokud deficit srážek přetrvá, může to omezit potenciál oživení mezisezónní produkce a zvýšit citlivost cen na rizika na straně nabídky. Na druhé straně zůstává poptávka po kakau slabá a inflační tlaky v globální ekonomice mohou dál zvyšovat citlivost domácností na ceny, takže destrukce poptávky zůstává významným rizikovým faktorem pro budoucí cenový trend, i přes rizika spojená s počasím.
COCOA (H1)
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.