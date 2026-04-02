Kolaps důvěry? Blue Owl blokuje část výběrů z fondů 🩸

- Fondy Blue Owl čelily žádostem o odkupy ve výši až 21,9 % a 40,7 %.
- Společnost proto uplatní limit odkupů na 5 %.
- Tlak ukazuje na rostoucí nervozitu v sektoru private credit.
- Blue Owl tvrdí, že fondy mají dostatek likvidity a zůstávají finančně silné.
Společnost Blue Owl Capital omezí odkupy u dvou svých fondů zaměřených na private credit poté, co čelila mimořádně silné vlně žádostí o výstup investorů. U největšího fondu Blue Owl Credit Income Corp. chtěli investoři stáhnout 21,9 % podílů, zatímco u technologicky zaměřeného Blue Owl Technology Income Corp. dosáhly požadavky dokonce 40,7 %. V obou případech jde o výrazný nárůst oproti předchozímu čtvrtletí.
Blue Owl se proto rozhodla uplatnit standardní limit a odkupy zastropovat na 5 %, stejně jako to dělají i další velcí hráči v segmentu neveřejně obchodovaných BDC fondů. U většího fondu to znamená vypořádání odkupů v objemu přibližně 988 milionů USD, zatímco zhruba 3,2 miliardy USD zůstane ve fondu. Menší technologický fond vyplatí asi 179 milionů USD a přibližně 1 miliarda USD v něm zůstane dál.
Rozsah požadavků na výběr kapitálu ukazuje, že nervozita kolem trhu soukromých úvěrů dál roste. Investory znejistily některé známé kolapsy, vyšší opatrnost vůči rizikovějším úvěrům i obavy, že rozvoj umělé inteligence může negativně zasáhnout část softwarových firem, které byly silně financované právě přímými věřiteli. Blue Owl navíc v posledních měsících čelila zvýšené pozornosti i kvůli zrušené fúzi dvou BDC fondů a předchozím problémům s odchody investorů.
Sama firma ale tvrdí, že oba fondy zůstávají ve silné pozici a mají dostatek likvidity pro zvládnutí současných i budoucích odkupů. Ke konci února měl fond OCIC k dispozici zhruba 11,3 miliardy USD v hotovosti, úvěrových linkách a likvidních aktivech, zatímco OTIC disponoval asi 1,3 miliardy USD. Blue Owl tak zdůrazňuje, že omezení odkupů není známkou akutního problému, ale spíše ochranou zbývajících investorů a dodržením struktury fondu.
Zajímavé je, že u většího fondu se do odkupu nezapojilo asi 90 % akcionářů, což naznačuje, že tlak přichází hlavně od části investorů, nikoli plošně z celého fondu. U technologického fondu firma upozornila, že situaci zhoršila více koncentrovaná investorská základna a úzce zaměřená investiční strategie.
Celá situace je dalším signálem, že segment private credit vstupuje do citlivější fáze. Přestože fondy Blue Owl od vzniku přinesly výnos přes 9 % ročně, investoři nyní zjevně dávají větší váhu likviditě, riziku a kvalitě portfolia než samotné historické výkonnosti.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Delta Air Lines letí o 10 % vzhůru✈️
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
🎥 Apple slaví 50 let. Co ale bude s firmou dál a jakým výzvám čelí?
SpaceX míří na burzu: Musk chystá IPO, které může přepsat historii 🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.