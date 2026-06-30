Konec růstu inflace? OSN tvrdí opak.

Ceny ropy zůstávají pod silným tlakem po částečné normalizaci situace kolem Hormuzského průlivu a obnovení mírových rozhovorů mezi USA a Íránem. Brent již klesl na 74 USD za barel, WTI se pohybuje blízko 71 USD.
V tuto chvíli se zdá, že trh oceňuje absenci geopolitické či válečné „prémie" u ropy a inflace. Nadšení však může být předčasné.
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Na grafu cen ropy vyniká extrémně nízká úroveň RSI, která nereflektuje napětí v dodavatelském řetězci. Zdroj: xStation5
UNCTAD, oficiální orgán OSN, varuje, že i po znovuotevření Hormuzského průlivu (k němuž zatím nedošlo) mohou zůstat náklady na potraviny a paliva zvýšené po delší dobu.
Problémem již není jen samotná cena ropy, ale opožděný efekt dřívějších poruch v dopravě, přepravních nákladech, pojištění či cenách hnojiv. To je zvláště důležité pro země dovážející energii a potraviny, kde se vyšší náklady na přepravu a zemědělskou výrobu rychleji promítají do spotřebitelských cen. Podle UNCTAD zůstává 61 ekonomik ohrožených dalšími šoky spojenými s dovozem ropy a obilovin.
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Source: xStation5
Plyn zůstává druhým kanálem inflačního tlaku. Přetrvávající rizika kolem toků LNG z oblasti Perského zálivu mohou zpomalovat normalizaci nákladů na energii v Evropě i Asii. Zdražování plynu neznamená jen vyšší účty za energii, ale také tlak na ceny hnojiv a následně na náklady zemědělské výroby. To způsobuje, že inflační impuls může být trvalejší, než by samotný pokles cen ropy naznačoval.
Částečné uklidnění trhu podporují diplomatické signály. Američtí představitelé se měli setkat v Dauhá s katarskými zprostředkovateli a Pákistán dříve naznačoval možnost obnovení rozhovorů mezi USA a Íránem. Katar zároveň upřesnil, že se nejedná o schůzku na vysoké úrovni mezi Washingtonem a Teheránem.
Divoká karta – Rusko
Řada analytiků poukazovala na dalekosáhlé výhody pro Ruskou federaci v důsledku růstu cen ropy, nicméně kampaň „kinetických sankcí" a stále intenzivnější vzdušné útoky na ruské území zpochybňují nikoli rozsah přínosů krize pro Rusko, ale samotnou přítomnost ruských produktů na trhu.
Představitelé Kremlu potvrdili, že v současnosti hledají potenciální dodavatele paliva, kteří by mohli zmírnit probíhající a prohlubující se palivovou krizi v zemi. Kreml však odmítl uvést, které subjekty by se takovýchto dodávek mohly ujmout. Důležité v kontextu ropného trhu je, že přeměna Ruska z vývozce na dovozce paliva (nikoli ropy) bude vyvíjet další tlak na již tak nedostatečnou rafinérskou infrastrukturu – to znamená, že i v případě poklesu cen ropy mohou ceny paliv zůstat na zvýšených úrovních.
Co s dolarem?
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Index dolaru zůstává blízko víceletých minim; pokud se FED ukáže být jestřábějším ve své rétorice (nebo rozhodnutích), než se očekává, prostor pro korekci směrem nahoru je značný. Zdroj: xStation
Index dolaru se udržuje nad 101 body, což při komoditách oceňovaných v USD může posílit nákladový tlak v ekonomikách dovážejících energii a potraviny. I když nominální cena ropy klesá, silnější dolar částečně omezuje pozitivní efekt pro dovozce mimo USA. To je zvláště důležité pro rozvíjející se trhy, jako je Polsko.
V krátkodobém horizontu trh s energií oceňuje scénář de-eskalace, avšak bilance rizik zůstává asymetrická. Při pohledu na indexy a ceny komoditních kontraktů investoři nevnímají konec války jako perspektivu, ale jako hotovou věc.
Současný vztah mezi USA a Íránem připomíná spíše příměří než mír. Příměří, které jedna ze stran porušuje přinejmenším jednou týdně. Navíc dohoda obsahuje řadu ustanovení, jejichž uvedení v platnost může být velmi obtížné z důvodu nutného schválení například americkým Kongresem. Samotná dohoda je podmíněna celou řadou podmínek, které žádná ze stran nechce splnit, a obě strany mají čas na dosažení skutečného kompromisu – nebo jeho nedosažení – do srpna.
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