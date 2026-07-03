Konečně obrat na CSG? Akcie vyrostly z minim o 15 % 🚀

Cenové poklesy zbrojařských firem z posledních týdnů nebyly zapříčiněny zhoršením fungování zbrojařských společností, ale do velké míry byly dány plošným negativním sentimentem, jímž byl trh zasažen. Není předpokládáno, že by byl zbrojařský sektor nutně opanován pouze jediným vítězem, nicméně pokud bude současná negativní nálada kolem obranného průmyslu změněna, bude pozitivní dopad zaznamenán napříč celým odvětvím.
Velká důležitost je v krátkodobém horizontu přikládána výsledkům společnosti CSG za druhý kvartál roku 2026, jež budou zveřejněny 7. srpna. Krátkodobé oživení akcií bylo vyvoláno již výsledky za první kvartál; pokud by tedy byla očekávání překonána, je očekávána i pozitivní reakce trhu. U tržeb ve druhém kvartále je odhadováno dosažení úrovně 1,55 miliardy eur, což je podobná úroveň jako v předchozím čtvrtletí, přičemž v meziročním srovnání by byl vykázán růst o 8 %.
Z pohledu ocenění je navíc u akcií CSG nabízen velmi zajímavý diskont. Pro rok 2026 je totiž ocenění titulu odhadováno na 13násobku zisků, čímž je z valuačního hlediska dosahováno výrazně atraktivnější úrovně, než jaká je vykazována například u německého Rheinmetallu.
Pozitivní scénář je podporován i současnými výhledy analytiků. Průměrná 12měsíční cílová cena pro akcie CSG je v současnosti stanovována okolo 30 eur, čímž je oproti dnešním hodnotám představován růstový potenciál o více než 100 %.
Graf CSG (CSG.NL, D1)
Zdroj: xStation05
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