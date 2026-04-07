Konflikt s Íránem eskaluje – jaké jsou důsledky?

S blížícím se termínem stanoveným D. Trumpem se přestřelky v průlivu opět stupňují. Obě strany zřejmě dávají najevo, že jsou připraveny čelit možným americkým úderům na klíčovou infrastrukturu Íránu. Co když je však útok, který Trump ohlašuje, zamýšlen pouze jako odvedení pozornosti Íránu od skutečného cíle?
Mnozí účastníci trhu sledovali odvážnou evakuaci sestřeleného pilota letounu F-15. Aniž bychom zacházeli do detailů, nejdůležitějším aspektem v kontextu konfliktu je to, že během evakuace druhého pilota se americkým silám podařilo vybudovat provizorní přistávací dráhu, aby tak vytvořily dočasnou základnu pro záchranné jednotky. Letiště a základna uprostřed Íránu, opuštěné a zničené téměř stejně rychle, jak se objevily. Íránské síly zároveň nebyly schopny způsobit americké straně žádné ztráty na životech. Co nám to říká?
Znamená to, že Spojené státy nemusí podnikat pozemní invazi, aby zcela zničily íránský jaderný program.
USA by mohly provést synchronizovaný úder na elektrárny, čímž by desítky milionů lidí připravily o elektřinu a vodu. To by vyvolalo nejen humanitární katastrofu, ale také dočasný, ne-li dlouhodobý kolaps logistiky a komunikací po celé zemi. Zároveň by USA mohly vyslat kontingent speciálních sil do skladu nebo skladů íránských štěpných materiálů, aby je zneškodnily.
USA by se mohly pokusit odvézt 400 až 500 kilogramů vysoce obohaceného uranu, zatímco zbývajících 8 až 9 tun by mohlo být záměrně kontaminováno nebo zředěno, aby se jeho použití výrazně zkomplikovalo.
Taková operace by byla riskantní, zejména s ohledem na nedávné sestřelení letounu F-15. Přesto stojí za připomenutí, že koalice USA a Izraele již nad Íránem provedla kolem 13 000 bojových misí, což by znamenalo účinnost íránské protivzdušné obrany přibližně 0,007 %. Geografie, na rozdíl od zdání, zde nemusí nutně hrát ve prospěch Íránu. Hornatá země se skládá z úzkých údolí a každé z nich může teoreticky sloužit jako opevněný bod. Americké síly by se však nepohybovaly po silnicích. Útočily by ze vzduchu. Úzká údolí a klikaté, zanedbané silnice v Íránu znamenají, že USA by mohly využít leteckou sílu k obsazení dané oblasti a následnému odříznutí od posil. Tuto teorii podporují zintenzivněné izraelské a americké údery na železniční a silniční mosty v posledních dnech.
- Úspěch takové operace by Íránu nezanechal žádné trumfy pro vyjednávání a v rukou by mu zůstala tikající časovaná bomba. Před industrializací a elektrifikací byl íránský stát schopen uživit 8 až 12 milionů lidí. Dnes počet obyvatel přesahuje 90 milionů. Matematika je v tomto případě nemilosrdná. Pokud existuje scénář, v němž by mohl být Írán donucen ke kapitulaci, je tento s největší pravděpodobností jedním z nich.
- Neúspěch by však, i když je méně pravděpodobný, znamenal jednu z největších reputačních porážek Spojených států v posledních desetiletích. Je těžké předpovědět, jak by kterákoli ze stran reagovala, ale lze si představit dohodu s pozůstatky íránské vlády, která by byla pro USA nevýhodná, a následnou postupnou normalizaci íránských vztahů s Asií a Evropou.
Vzhledem k délce trvání konfliktu, rozsahu zničení, které již bylo způsobeno na obou stranách, a způsobu, jakým by mohl potenciálně skončit bez jakéhokoli definitivní závěru, vyplývá jeden klíčový závěr. Žádný ze scénářů, které se v současné době rýsují, nemá jasně deeskalační charakter a jakýkoli další růst cen uhlovodíků se nyní jeví spíše jako otázka toho, jak silný a jak trvalý bude, než zda vůbec bude přetrvávat.
To je velmi špatná zpráva pro ekonomiku i pro trhy.
- Americká ekonomika vysílá stále více signálů o recesi, zatímco nedávné oživení v Evropě začíná ztrácet na síle.
- Předchozí vlna inflace v letech 2022 a 2023 byla založena na extrémně nízkých úrokových sazbách a vysokých úsporách domácností nashromážděných během pandemie COVID-19.
- Dnes již trhy a ekonomiky tyto opory nemají a světová ekonomika nemusí být schopna odolat prudkému nárůstu úrokových sazeb. To by mohlo donutit vlády k přijetí drastických opatření zaměřených na omezení inflace.
- To může zahrnovat přídělový systém a cenové regulace, které již dnes v mnoha zemích Evropy a Asie fakticky pozorujeme.
Zároveň je nepravděpodobné, že by vládní intervence tentokrát podporovaly poptávku tak jako v letech 2020 a 2022. Místo toho je třeba očekávat nástroje, které budou mnohem invazivnější a selektivnější, což by mohlo zatížit marže a zisky podniků, zejména těch, které mají před návratem k trendu z doby před COVIDem ještě dlouhou cestu.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
➡️EURUSD pod 1,17 před FOMC
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
Dva týdny klidu⏳Trump oznámil příměří s Íránem těsně před ultimátem 🤝
Trump přilil olej do ohně 🔥Napětí kolem Íránu a Hormuzu dál roste ⚠️
