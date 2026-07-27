Krypto novinky: Další burza končí, Storj míří do bankrotu a Sberbank chystá vstup do krypta 🚨

Kryptoměnový sektor přinesl další sérii významných událostí. Společnost Storj Labs požádala o bankrotovou ochranu podle kapitoly Chapter 11, přičemž chce zachovat provoz své decentralizované cloudové sítě. Ruská Sberbank oznámila vývoj vlastní infrastruktury pro obchodování s kryptoměnami a kryptoburza BitMart se zařadila mezi další platformy, které ukončí svou činnost.
Storj vstupuje do restrukturalizace
- Společnost Storj Labs, provozovatel decentralizované cloudové úložné sítě, podala návrh na ochranu před věřiteli podle Chapter 11. Firma zdůraznila, že samotná síť bude během restrukturalizace fungovat bez omezení a zákaznické služby zůstanou zachovány.
- Podle vedení společnosti pochází většina závazků z dřívějších let a jejich rozsah již nelze vyřešit pouze dalším růstem podnikání. Zajímavostí je, že Storj zvažuje model, který by mohl držitelům tokenu STORJ umožnit podílet se na vlastnictví společnosti po dokončení restrukturalizace.
- Trh na oznámení reagoval poměrně klidně a token STORJ bezprostředně po zveřejnění zprávy výraznější cenový pohyb nevykázal.
Sberbank buduje kryptoměnovou infrastrukturu
- Největší ruská banka Sberbank plánuje do 1. prosince vybudovat vlastní infrastrukturu pro obchodování s kryptoměnami. Součástí projektu bude také digitální depozitář, který bude evidovat vlastnictví kryptoměn a zpracovávat část transakcí mimo hlavní blockchain.
- Banka zároveň nabídne klientům aktivní kryptopeněženky pro vklady, výběry i převody digitálních aktiv. Projekt navazuje na nedávné schválení ruského zákona, který vytváří první komplexní regulační rámec pro kryptoměnový trh v zemi.
- Rusko tak pokračuje v postupné integraci kryptoměn do regulovaného finančního systému, přestože v minulosti k digitálním aktivům přistupovalo výrazně opatrněji.
BitMart ukončí provoz
- Kryptoburza BitMart oznámila, že zahájila řízené ukončení své činnosti. Obchodování bude definitivně ukončeno 26. srpna, zatímco úplné uzavření společnosti je plánováno na 31. ledna 2027.
- Platforma již zastavila registraci nových uživatelů i přijímání nových vkladů. Futures kontrakty přešly do režimu umožňujícího pouze uzavírání existujících pozic a spotové trhy přestaly přijímat nové objednávky.
- BitMart se tak připojuje k rostoucímu seznamu kryptoburz, které v posledních měsících oznámily ukončení provozu. Mezi nimi jsou například BitMEX nebo Dango, což potvrzuje pokračující konsolidaci celého odvětví.
Triple-A přišla o téměř 12 milionů dolarů
- Singapurská společnost Triple-A, která se specializuje na stablecoinové platby, potvrdila neoprávněný přístup ke svým firemním peněženkám. Podle odhadů blockchainových analytiků dosahuje škoda přibližně 11,8 milionu USD.
- Firma uvedla, že prostředky klientů zasaženy nebyly, protože zákaznická aktiva drží odděleně na svěřenských účtech. Ztráty se týkají pouze provozních rezerv společnosti a budou pokryty z vlastních finančních zdrojů. Incident nyní vyšetřují specialisté na kybernetickou bezpečnost i singapurská policie.
Coinbase sází na propojení AI a kryptoměn
- Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong uvedl, že rozvoj umělé inteligence podle něj posílí význam kryptoměn, nikoliv naopak. Klíčovou roli mají hrát autonomní AI agenti, kteří budou mezi sebou provádět platby prostřednictvím blockchainu.
- Coinbase staví svou strategii na síti Base, stablecoinu USDC a platebním protokolu x402, který umožňuje automatické platby mezi softwarovými aplikacemi. Podle společnosti již počet těchto AI transakcí na síti Base překročil 100 milionů, což naznačuje rostoucí využití blockchainových plateb mimo tradiční kryptoměnové obchodování.
WEMIX čelil útoku na svůj stablecoin
- Blockchainová síť WEMIX oznámila, že útočník získal kontrolu nad kontraktem spojeným se stablecoinem WEMIX$ a neoprávněně vytvořil nové tokeny.
- Po jejich směně a převodu přes více blockchainů se útočníkovi podařilo odcizit aktiva v hodnotě přibližně 724 tisíc USD. Část prostředků byla převedena na centralizované burzy, kde již některé adresy byly zmrazeny.
- Společnost preventivně pozastavila provoz mostů mezi blockchainy, decentralizované burzy i části své infrastruktury, zatímco pokračuje vyšetřování rozsahu incidentu.
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!
- Pozice na nákup (long) i prodej (short)
- Možnost obchodování s pákou 1:2
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🔴Ceny plynu TTF v Evropě klesají o 7,5 %
Ekonomický kalendář: Co tento týden pečlivě sledovat❓ (27. 07. 2026)
Krypto novinky: Spor o CLARITY Act sílí, BitMEX čelí žalobě i konci burzy, těžařský gigant Poolin bankrotuje 🚨
🛢️Ropa koriguje po prudkém růstu navzdory eskalaci konfliktu s Íránem📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.