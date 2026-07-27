🔴Ceny plynu TTF v Evropě klesají o 7,5 %

Ceny zemního plynu v Evropě (benchmark Dutch TTF) zaznamenaly v pondělí výrazný pokles. Nejbližší splatný kontrakt ztrácel v průběhu dne až 8,5 % a na okamžik se propadl pod 58 EUR/MWh. Minulý týden se cena několikrát uzavřela nad hranicí 60 EUR/MWh. Přestože denní maxima v březnu byla vyšší, konec minulého týdne přinesl nejvyšší uzavírací hodnoty od roku 2023.
Je tržní optimismus oprávněný?
Krátkodobě přináší pokles cen úlevu, dlouhodobé tržní fundamenty však vyžadují velkou obezřetnost:
- Dočasná de-eskalace: Zastavení bojů poskytlo trhu oddech a snížilo obavy z okamžitého přerušení dodávek z Perského zálivu.
- Směřování amerického LNG: Cenové rozdíly činí přepravu LNG z USA do Evropy v současnosti výnosnější než do Asie, což může podpořit dodávky na Starý kontinent.
- Ceny stále na vysoké úrovni: Navzdory pondělnímu poklesu je zemní plyn v Evropě stále o více než 80 % dražší než před vypuknutím konfliktu v únoru a o 100 % oproti začátku roku.
- Nízký stav zásobníků: Naplněnost evropských zásobníků plynu činí v současnosti pouhých ~55 %, oproti pětiletému průměru ~71 %.
- Pokles importu LNG: Třicetidenní klouzavý průměr dovozu LNG do Evropy je o celých 23 % nižší než pětiletý průměr.
- Opatrnost dodavatelů: QatarEnergy nabízí podnájem svých tankerů až do konce října, což naznačuje, že s obnovením plného provozu v Perském zálivu nikam nespěchá.
Naplněnost zásobníků v Evropě dosahuje 55 %, velmi podobně jako v roce 2021, kdy ceny v září vystoupily na 100 EUR/MWh. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Existuje riziko opětovného růstu na 100 EUR/MWh?
Riziko opětovného prudkého zdražení (včetně testování vyšších cenových úrovní) zůstává velmi vysoké. Naplňování zásobníků vůbec nezrychluje a výhledy na dodatečný import jsou nadále omezené.
- Křehkost příměří: Stávající pokles cen vychází ze zastavení útoků, nikoliv z trvalé mírové dohody. Jak upozorňují analytici Citigroup, trh je extrémně citlivý a jediný novinový titulek může trend okamžitě obrátit.
- Závod s časem před zimou: Pomalé tempo plnění zásobníků (55 %) v kombinaci s logistickými obtížemi vytváří riziko, že Evropa nestihne obnovit zásoby před topnou sezónou.
- Vyšší letní spotřeba a konkurence Asie: Vlny veder v Evropě i Asii zvyšují poptávku po energii (klimatizace), což prohlubuje soupeření o volné náklady LNG na spotovém trhu.
Současný vývoj cen plynu je velmi podobný tomu z roku 2021, kdy v září dosáhly 100 EUR/MWh. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ceny plynu jsou klíčové pro evropskou ekonomiku
Ačkoliv spotřeba plynu extrémně roste v průběhu zimní sezóny, kdy se surovina v největší míře využívá na vytápění, velká část evropského průmyslu je na plynu závislá celoročně. To způsobuje výrazný nárůst nákladů a omezení konkurenceschopnosti (například v petrochemii či při rafinaci kovů). Terms of trade pro euro jsou proto téměř ze 100 % korelovány s cenou plynu, což vede k výrazným pohybům na EURUSD.
TTF a EURUSD od roku 2025. Je pozoruhodné, že podobné úrovně TTF v roce 2025 odpovídaly hodnotám EURUSD velmi blízko parity. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
V kratším časovém horizontu je patrná výrazná korelace. Pokud by plyn klesl k úrovni 40 EUR/MWh, otevřelo by to prostor pro EURUSD v okolí 1,18. Zdroj: xStation5
TTF dnes provádí korekci a zastavuje se v okolí retracementu 23,6. Klíčová podpora se nachází při 52 EUR/MWh. Zdroj: xStation5
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