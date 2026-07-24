Krypto novinky: Spor o CLARITY Act sílí, BitMEX čelí žalobě i konci burzy, těžařský gigant Poolin bankrotuje 🚨

Ve Spojených státech pokračuje ostrá debata kolem návrhu zákona CLARITY Act, který má vytvořit nový regulační rámec pro digitální aktiva. Kryptoměnový sektor zároveň zasáhla zpráva o ukončení činnosti burzy BitMEX, která navíc ve stejný den čelila nové hromadné žalobě. Další ranou pro těžařský průmysl je bankrot společnosti Poolin, která kdysi patřila mezi největší bitcoinové těžební pooly na světě.
CLARITY Act dál rozděluje americké politiky
- Návrh zákona CLARITY Act zůstává jedním z hlavních témat americké kryptoměnové politiky. Demokratický senátor Ruben Gallego ostře kritizoval republikánský návrh etických pravidel, která by zakázala federálním představitelům včetně prezidenta vydávat nebo podporovat vlastní digitální aktiva. Podle něj současná podoba návrhu neřeší střety zájmů dostatečně a demokraté připravují vlastní protinávrh ve spolupráci s částí republikánských senátorů.
- Na opačné straně stojí šéf Goldman Sachs David Solomon, který zákon veřejně podpořil. Přestože připustil, že návrh není dokonalý, podle něj představuje důležitý krok k vytvoření jasnějších pravidel pro kryptoměnový trh a jeho další rozvoj. Očekává se, že zákon bude pro své schválení potřebovat podporu obou hlavních politických stran.
BitMEX po 11 letech ukončí provoz
- Jedna z nejznámějších kryptoměnových derivátových burz BitMEX oznámila, že 23. září 2026 ukončí poskytování obchodních služeb. Společnost uvedla, že rozhodnutí přijala po strategickém přehodnocení svého podnikání. Nové registrace již nepřijímá a od 26. srpna nebude uživatelům umožňovat otevírání nových pozic.
- BitMEX patřil mezi průkopníky trhu s kryptoměnovými deriváty a proslavil se zejména zavedením perpetual futures s finanční pákou až 100 : 1. V posledních letech však stále silnější konkurenci představují decentralizované platformy, jako je Hyperliquid, které postupně získávají podíl na trhu na úkor tradičních centralizovaných burz.
- Ve stejný den, kdy BitMEX oznámil ukončení provozu, byla proti burze podána také hromadná žaloba u federálního soudu v New Yorku. Žalobci tvrdí, že platforma v minulosti záměrně nastavila systém nucených likvidací tak, aby z nich sama profitovala.
- Podle žaloby přišli dva hlavní žalobci dohromady o více než 622 BTC, přičemž požadují vrácení údajně neoprávněně zadržených bitcoinů i finanční odškodnění. BitMEX všechna obvinění odmítá a označuje žalobu za nepodloženou. Podle společnosti jde o další z řady podobných případů, které v minulosti úspěšně obhájila.
- Po oznámení ukončení činnosti se utilitní token BMEX propadl přibližně o 90 %, což odráží prudké zhoršení důvěry investorů.
Poolin vyhlásil bankrot
- Další negativní zpráva přišla z oblasti těžby Bitcoinu. Singapurská společnost Poolin a dvě její americké dceřiné firmy požádaly v USA o ochranu před věřiteli podle Chapter 11.
- Podle soudních dokumentů dosahují závazky společnosti 100 až 500 milionů USD, zatímco hodnota aktiv činí pouze 1 až 10 milionů USD. Firma zároveň usiluje o prodej dvou těžebních areálů v Texasu za přibližně 52 milionů USD, přičemž transakce bude ještě podléhat soudní aukci.
- Poolin byl v roce 2019 největším bitcoinovým těžebním poolem na světě. Dnes mu podle dostupných údajů patří pouze přibližně 0,2 % celkového hashratu bitcoinové sítě.
Těžaři hledají budoucnost v umělé inteligenci
- Rostoucí ceny elektřiny a vyšší konkurence nutí těžaře hledat nové zdroje příjmů. Stále více společností proto využívá svou energetickou infrastrukturu pro provoz datových center zaměřených na umělou inteligenci a vysoce výkonné výpočty (HPC).
- V posledních týdnech oznámily významné AI projekty například společnosti Hut 8, IREN nebo MARA Holdings, které rozšiřují své aktivity mimo samotnou těžbu Bitcoinu. Tento trend naznačuje, že část těžebního sektoru se postupně transformuje na poskytovatele výpočetní infrastruktury pro rychle rostoucí AI odvětví.
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