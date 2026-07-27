Uklidnění napětí s Íránem zasáhlo bio-paliva. Sójový olej ztratil nejvíce za měsíc 📉

Futures na sójový olej v Chicagu dnes prudce oslabily poté, co Spojené státy přerušily útoky proti Íránu. Tento krok zmírnil obavy z další eskalace konfliktu, což vedlo k výraznému poklesu cen ropy a následně také k oslabení zemědělských komodit.
Americká armáda o víkendu zastavila téměř dvoutýdenní sérii každodenních úderů, aniž by uvedla konkrétní důvod. Trh na zprávu reagoval okamžitě a cena ropy během prvních minut obchodování propadla o více než 7 %, přičemž se dostala pod hranici 90 USD za barel.
Sójový olej reagoval na pokles cen energií
Sójový olej a další rostlinné oleje často kopírují vývoj cen ropy, protože se používají při výrobě biopaliv. Pokud ropa zlevňuje, snižuje se také ekonomická atraktivita některých biopalivových směsí, což vytváří tlak na ceny jejich hlavních vstupních surovin.
Nejaktivněji obchodovaný kontrakt na sójový olej v Chicagu oslabil během dne až o 2,1 %, což představovalo nejprudší intradenní pokles od 30. června.
Červencový růst komodit ztrácí podporu
Zemědělské komodity během velké části července posilovaly. Významnou roli hrálo právě napětí kolem Íránu, které zvyšovalo ceny energií a podporovalo i trhy spojené s biopalivy.
K růstu přispívaly také vlny veder v Evropě a zesilující útoky mezi Ruskem a Ukrajinou. Ty zvyšovaly obavy z možného omezení globálních dodávek obilovin a olejnin. Jakmile však část geopolitického rizika ustoupila, trh začal rychle vybírat předchozí zisky.
Co vývoj znamená pro trhy
Krátkodobě bude vývoj cen sójového oleje silně záviset na tom, zda se přerušení amerických útoků ukáže jako trvalejší uklidnění situace, nebo pouze jako dočasná pauza. Pokud budou ceny ropy dál klesat, tlak na rostlinné oleje může pokračovat.
Naopak nové známky eskalace konfliktu by mohly geopolitickou přirážku rychle vrátit zpět. Pro zemědělské komodity zároveň zůstávají důležité podmínky úrody v Evropě, vývoj války na Ukrajině a očekávání ohledně nabídky v hlavních producentských regionech.
Graf sójového oleje (SOYOIL, D1)
Zdroj: xStation5
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