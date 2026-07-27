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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
74 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
13:45 · 27. července 2026

Uklidnění napětí s Íránem zasáhlo bio-paliva. Sójový olej ztratil nejvíce za měsíc 📉

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Futures na sójový olej v Chicagu dnes prudce oslabily poté, co Spojené státy přerušily útoky proti Íránu. Tento krok zmírnil obavy z další eskalace konfliktu, což vedlo k výraznému poklesu cen ropy a následně také k oslabení zemědělských komodit.

Americká armáda o víkendu zastavila téměř dvoutýdenní sérii každodenních úderů, aniž by uvedla konkrétní důvod. Trh na zprávu reagoval okamžitě a cena ropy během prvních minut obchodování propadla o více než 7 %, přičemž se dostala pod hranici 90 USD za barel.

Sójový olej reagoval na pokles cen energií

Sójový olej a další rostlinné oleje často kopírují vývoj cen ropy, protože se používají při výrobě biopaliv. Pokud ropa zlevňuje, snižuje se také ekonomická atraktivita některých biopalivových směsí, což vytváří tlak na ceny jejich hlavních vstupních surovin.

Nejaktivněji obchodovaný kontrakt na sójový olej v Chicagu oslabil během dne až o 2,1 %, což představovalo nejprudší intradenní pokles od 30. června

Červencový růst komodit ztrácí podporu

Zemědělské komodity během velké části července posilovaly. Významnou roli hrálo právě napětí kolem Íránu, které zvyšovalo ceny energií a podporovalo i trhy spojené s biopalivy.

K růstu přispívaly také vlny veder v Evropě a zesilující útoky mezi Ruskem a Ukrajinou. Ty zvyšovaly obavy z možného omezení globálních dodávek obilovin a olejnin. Jakmile však část geopolitického rizika ustoupila, trh začal rychle vybírat předchozí zisky.

Co vývoj znamená pro trhy

Krátkodobě bude vývoj cen sójového oleje silně záviset na tom, zda se přerušení amerických útoků ukáže jako trvalejší uklidnění situace, nebo pouze jako dočasná pauza. Pokud budou ceny ropy dál klesat, tlak na rostlinné oleje může pokračovat.

Naopak nové známky eskalace konfliktu by mohly geopolitickou přirážku rychle vrátit zpět. Pro zemědělské komodity zároveň zůstávají důležité podmínky úrody v Evropě, vývoj války na Ukrajině a očekávání ohledně nabídky v hlavních producentských regionech.

Graf sójového oleje (SOYOIL, D1)

 

Zdroj: xStation5
 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

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