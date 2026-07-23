Krypto novinky: Hackeři ukradli 31,6 milionu dolarů, Kazachstán buduje rezervu, Korea chystá stablecoiny a BitMEX zavírá

Kryptoměnový sektor dnes zasáhla kombinace bezpečnostních incidentů, regulatorních změn a výrazných posunů v infrastruktuře trhu. Dva cross-chain mosty přišly během několika hodin o více než 31,6 milionu USD, americký návrh zákona CLARITY Act představil nová omezení pro kryptoměnové aktivity federálních představitelů a jedna z nejznámějších derivátových burz BitMEX oznámila ukončení provozu.
Dva útoky připravily kryptoměnové mosty o 31,6 milionu dolarů
- Hackeři během pouhých několika hodin napadli dva navzájem nesouvisející cross-chain mosty. Decentralizovaná derivátová burza AFX, která funguje na síti Arbitrum, údajně přišla o 24,15 milionu USD. Přibližně o sedm hodin později byl napaden Verus Ethereum Bridge, odkud útočníci odčerpali dalších zhruba 7,5 milionu USD.
- Celkové ztráty tak přesáhly 31,6 milionu USD. Události znovu upozornily na dlouhodobou zranitelnost cross-chain mostů, které umožňují přesouvat aktiva mezi různými blockchainy. Tyto protokoly obvykle spravují rozsáhlé objemy uzamčených prostředků a jejich technická složitost vytváří větší prostor pro chyby v kódu nebo správě oprávnění.
- Pro investory jde o připomínku, že vyšší výnosy v decentralizovaných financích často doprovází významné technologické riziko. Samotná bezpečnost jednotlivých blockchainů totiž nestačí, pokud slabé místo vznikne v aplikaci, která je propojuje.
CLARITY Act chce omezit kryptoměnové aktivity politiků
- Senátní verze zákona CLARITY Act obsahuje etická pravidla, která by dočasně zakázala americkým federálním představitelům, státním zaměstnancům a jejich manželům vydávat nebo podporovat vlastní digitální aktiva.
- Omezení by se vztahovalo také na prezidenta Donalda Trumpa a jeho kryptoměnové projekty. Platformy by zároveň nesměly zalistovat tokeny vydané nebo podporované dotčenými veřejnými činiteli. Platnost opatření má skončit 20. ledna 2029, tedy na konci Trumpova druhého funkčního období.
- Cílem je omezit možné střety zájmů mezi tvorbou kryptoměnové politiky a osobním finančním prospěchem veřejných představitelů. Dohled nad dodržováním pravidel by měl převážně připadnout americkému ministerstvu spravedlnosti, což už vyvolalo kritiku části demokratických senátorů.
- Etická pravidla mohou být rozhodující pro získání širší politické podpory. Pro přijetí zákona v Senátu je totiž potřeba nejméně 60 hlasů, takže republikáni budou pravděpodobně potřebovat také část demokratických zákonodárců.
Korejští investoři přesouvají pozornost ke klasickým akciím
- Objemy obchodování na pěti největších jihokorejských kryptoměnových burzách výrazně poklesly. Společný průměrný denní objem na platformách Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit a Gopax se meziročně propadl přibližně o 89 %, z 2,82 miliardy USD na 305 milionů USD.
- Jednoduchý průměr poklesů jednotlivých burz činil přibližně 77 %. Rozdíl mezi oběma údaji vyplývá z toho, že kombinovaný výpočet zohledňuje velikost jednotlivých platforem, zatímco prostý průměr jim přisuzuje stejnou váhu.
- Za útlumem kryptoměnového obchodování může stát prudký růst korejského akciového trhu. Index KOSPI se během sledovaného období více než zdvojnásobil, což mohlo část drobných investorů přimět k přesunu kapitálu z digitálních aktiv do akcií.
- Nižší aktivita je problémem především pro menší burzy, které jsou silně závislé na poplatcích z obchodování. Platforma Korbit podle dostupných informací prodala 15 BTC a 60 ETH, aby získala přibližně 1,6 miliardy wonů, tedy kolem jednoho milionu dolarů.
Kazachstán propojí těžbu se státní kryptoměnovou rezervou
- Kazachstán schválil nový rámec pro strategickou těžbu kryptoměn. Velcí těžaři mají získat přístup k regulovaným cenám elektřiny a vyhrazeným energetickým kvótám výměnou za odvádění části vytěžených digitálních aktiv do státem podporovaného rezervního mechanismu.
- O strategický status budou moci žádat pouze provozovatelé rozsáhlých datových center. Mezi podmínkami je kapacita nejméně 150 MW, moderní těžební technika, kvalifikovaný personál, servisní zázemí a splnění daňových povinností.
- Pravidla mají vstoupit v platnost 1. srpna 2026. Přesná část těžby, kterou budou společnosti muset převádět, nebyla v pravidlech podle dostupných informací stanovena. Místní média zmiňovala podíl 10 %, tento údaj však zatím nebyl nezávisle potvrzen.
- Pro těžaře může systém nabídnout předvídatelnější náklady na energii. Na druhé straně však část jejich výnosů přejde do rezervy, což může snížit ziskovost a zvýšit závislost sektoru na rozhodnutích státu.
BitMEX po 11 letech ukončí obchodování
- Kryptoměnová derivátová burza BitMEX oznámila, že 23. září 2026 ukončí své obchodní služby. Nové registrace už nepřijímá a klienty vyzvala, aby uzavřeli otevřené pozice a vybrali prostředky před stanoveným termínem.
- Od 26. srpna mají začít platit nová riziková omezení, která uživatelům znemožní otevírat nové pozice. Stávající expozice bude možné pouze snižovat. Pozice, které zůstanou otevřené v okamžiku ukončení obchodování, burza nuceně uzavře.
- BitMEX vznikl v roce 2014 a významně ovlivnil vývoj kryptoměnových derivátů. Proslavil se především perpetual kontrakty s vysokou finanční pákou, které se později staly standardní součástí nabídky téměř všech velkých kryptoměnových burz.
- Odchod společnosti ukazuje, jak výrazně se trh změnil. Centralizované derivátové platformy čelí silnější konkurenci decentralizovaných burz, jako je Hyperliquid, a zároveň rostoucím nákladům na regulaci, bezpečnost a získávání zákazníků.
Kakao a Circle zkoumají wonový stablecoin
- Jihokorejská skupina Kakao, její platební divize Kakao Pay a internetová banka Kakao Bank podepsaly memorandum o spolupráci se společností Circle, vydavatelem stablecoinu USDC.
- Firmy chtějí zkoumat možnosti propojení infrastruktury Circle s rozsáhlým spotřebitelským a finančním ekosystémem Kakao. Zaměří se na stablecoinové platby, přeshraniční převody, vypořádání plateb obchodníků a propojení tradičních finančních systémů s blockchainem.
- Dohoda zatím neobsahuje konkrétní produkt ani datum jeho uvedení. Ukazuje však, že velké korejské technologické a finanční společnosti se připravují na budoucí regulaci stablecoinů navázaných na won.
- Legislativní proces se zatím zpomaluje kvůli sporu o to, kdo bude moci stablecoiny vydávat. Korejská centrální banka prosazuje dominantní roli bank, zatímco finanční regulátor varuje, že příliš přísné podmínky by mohly omezit konkurenci a technologické inovace.
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