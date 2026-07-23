Pšenice roste na nejvyšší úroveň od května 2024 🚜 Rizika vývozu z Černého moře podporují rally

Futures na pšenici obchodované na burze CBOT vzrostly poprvé po několika měsících nad 700 centů za bušl, protože investoři stále více započítávají rostoucí rizika pro globální dodávky obilovin. Rally podporují narůstající problémy s vývozem z oblasti Černého moře, slabší výhled americké úrody jarní pšenice a očekávání napjatější globální nabídky po nedávných zprávách USDA.
Narušení vývozu z Černého moře zvyšuje obavy o globální dodávky pšenice
Poslední část rally spustilo obnovené napětí v oblasti Černého moře. Podle zpráv z trhu Rusko po sérii útoků ukrajinských dronů dočasně pozastavilo noční vývoz obilí z přístavu Novorossijsk. Investoři se obávají, že další narušení by mohlo zasáhnout vývozní toky největšího světového exportéra pšenice.
Obavy se netýkají pouze jednoho přístavu. Rusko a Ukrajina společně zajišťují přibližně jednu třetinu globálního vývozu pšenice, takže jakékoli zvýšení logistických problémů okamžitě zvyšuje rizikovou přirážku v cenách obilovin.
Vzrostly také náklady na pojištění lodní dopravy v regionu. Analytici zároveň sledují, zda bude Rusko nuceno přesměrovat větší část vývozu po železnici nebo přes alternativní trasy, což by zvýšilo přepravní náklady.
Zprávy USDA a slabší výhled americké sklizně posilují býčí scénář
Obavy o nabídku se netýkají pouze Černého moře. Americké ministerstvo zemědělství na konci června překvapilo trhy snížením osevní plochy pšenice v USA na 42,74 milionu akrů, což je přibližně o 6 % méně než loni a nejnižší úroveň od roku 1970.
Červencová zpráva WASDE dále podpořila očekávání napjatější nabídky v USA, když snížila odhady produkce a konečných zásob.
Každoroční North Dakota Crop Tour zároveň odhadla průměrný výnos jarní pšenice na 45,9 bušlu na akr, tedy téměř o čtyři bušly méně než loni. Severní Dakota je největším americkým producentem vysokoproteinové jarní pšenice, takže nižší výnosy mohou později v letošním roce omezit nabídku prémiové pšenice.
Vedra v Evropě dále zvyšují tlak na globální produkci pšenice
K rally přispívají také povětrnostní podmínky. Západní Evropu během klíčové fáze plnění zrna zasáhla dlouhotrvající vedra, která snížila výnosy i kvalitu úrody.
Francouzské ministerstvo zemědělství odhaduje, že produkce měkké pšenice v roce 2026 dosáhne přibližně 32 milionů tun, což je asi o 4 % méně než loni a zároveň pod pětiletým průměrem.
Růst cen ve Francii a Rumunsku, kde exportní pšenice během posledního týdne zdražila přibližně o 16–19 USD za tunu, dále ukazuje na napjatější nabídkové podmínky v Evropě.
Technická analýza: Futures na pšenici prorážejí nad 700 centů za bušl
Futures na pšenici CBOT prorazily nad psychologicky důležitou úroveň 700 centů za bušl a pokračují v oživení, které začalo na začátku července.
Trh si během tohoto měsíce připsal téměř 10 %, díky čemuž patří pšenice mezi nejvýkonnější zemědělské komodity v červenci.
Dalším významným impulzem bude pravděpodobně týdenní zpráva USDA o exportních prodejích. Odhady agentury Reuters naznačují, že americké exportní prodeje pšenice by se mohly pohybovat mezi 200 000 a 550 000 tunami.
Silná zahraniční poptávka v kombinaci s pokračujícími problémy v oblasti Černého moře a povětrnostními riziky pro produkci by mohla v následujících týdnech ceny pšenice dále podpořit.
Zdroj: xStation5
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