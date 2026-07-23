Ropa roste přes 3 % 🛢️

První přímý útok bojovníků Húthíů podporovaných Íránem na saúdské tankery v oblasti Rudého moře vyvolal okamžitou reakci finančních trhů. Obavy z eskalace konfliktu a potenciální odvetné akce USA vyhnaly ceny komodity na víceměsíční maxima, přičemž dolar oslabil.
Ropa Brent nejvýše od června
Situace kolem klíčové námořní trasy v průlivu Bab al-Mandab se prudce vyhrocuje. Zpráva o útoku na dvě saúdské lodě vedla k dalšímu skoku cen ropy Brent o přibližně 3 %, přičemž zářijový kontrakt poprvé od června překonal hranici 97 USD za barel. Po rollování na platformě xStation je ropa Brent aktuálně obchodována na úrovni téměř 92 USD za barel na říjnovém kontraktu.
Změna ceny ropy Brent odráží rollování futures kontraktů. Zdroj: XTB
- Geopolitické riziko: Jde o první přímý úder namířený proti komerční přepravě ropy v tomto regionu, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost odvetné akce ze strany Spojených států.
- Tlak na dodávky: Trh začal rychle započítávat riziko narušení dodavatelských řetězců přes Rudé moře a Suezský průplav. Je třeba zdůraznit, že jde aktuálně o hlavní zásobovací trasu do Asie.
Ropa Brent pokračuje v růstu po rollování futures kontraktů, přičemž včera došlo k reakci u 100periodického klouzavého průměru. Dalším důležitým odporem je pásmo mezi 96 a 98 USD za barel. Zdroj: xStation5
Ztrácí dolar status „bezpečného přístavu"?
Na devizovém trhu byla zaznamenána překvapivá reakce. Přestože geopolitické napětí vzrostlo, index dolaru ztrácí až 0,2 %. Na rozdíl od počáteční fáze konfliktu investoři v době krize americkou měnu jako první volbu nevnímají.
- Australský dolar v čele zisků: Australský dolar (AUD) dnes posiloval až o 0,3 %, tažen velmi silnými daty z tamního trhu práce za červen.
- Euro v plusu: Společná evropská měna (EUR) posiluje o téměř 0,2 % v očekávání dnešního rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB).
Asijský optimismus vs. slabé výsledky velkých technologických firem
Nálada na globálních trzích je výrazně rozdělená:
- Silný vzestup v Asii: Většina asijských indexů rostla, v čele se jihokorejský Kospi, který dnes posílil o více než 4 %.
- Tlak na Západě: Futures kontrakty na americké a evropské indexy zaznamenávají poklesy. Hlavní zátěží se ukázaly zveřejněné finanční výsledky amerických společností. Alphabet vykázal fenomenální výsledky, zejména na straně růstu příjmů z cloudu, trh se však obává rostoucích výdajů CAPEX.
- Výprodej v technologickém sektoru: Akcie gigantů jako Alphabet, Tesla, IBM a Texas Instruments ztrácely v postmarketovém obchodování, čímž účinně ochlazovaly náladu investorů.
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