V Rudém moři se otevírá nová fronta 🔥 Trump hrozí Íránu tvrdým úderem 🚨

Americký prezident Donald Trump dále zvyšuje tlak na klíčové aktéry Blízkého východu. Po útocích jemenských Húsíů na obchodní lodě v Rudém moři prohlásil, že Spojené státy budou za případné další údery činit odpovědným také Írán. Současně oznámil, že americko-saúdská dohoda o civilní jaderné spolupráci bude podmíněna vstupem Saúdské Arábie do Abrahámovských dohod a normalizací vztahů s Izraelem.
Washington připisuje odpovědnost za útoky také Íránu
- Trump označil Húsíe za zástupnou sílu Teheránu a varoval, že další útoky mohou vést k rozsáhlé vojenské odvetě nejen proti samotnému hnutí, ale také proti Íránu. Výrok přichází poté, co Húsíové oznámili útok na dva saúdské ropné tankery v Rudém moři za použití raket a dronů. Nejméně jedno plavidlo bylo podle dostupných zpráv zasaženo.
- Tato rétorika výrazně zvyšuje riziko dalšího rozšíření konfliktu. Húsíové působí v Jemenu a dlouhodobě získávají podporu z Íránu, přímé přenesení odpovědnosti na Teherán však může snížit prostor pro omezenou reakci pouze proti cílům v Jemenu. Každý další incident v Rudém moři by tak mohl vyvolat širší americkou vojenskou odpověď.
- Pro energetické trhy je zásadní, že Rudé moře představuje důležitou trasu pro vývoz saúdské ropy a dalších komodit. Několik tankerů už kvůli rostoucím bezpečnostním rizikům změnilo trasu nebo se obrátilo před vstupem do průlivu Báb al-Mandab. Vedle narušené dopravy v Hormuzském průlivu tak vzniká další potenciální překážka pro přepravu energií z regionu.
Dvě klíčové ropné trasy pod tlakem
- Současné napětí je pro trh nebezpečné zejména kvůli souběhu problémů v Perském zálivu a Rudém moři. Hormuzský průliv je klíčovým výstupem pro ropu ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Kataru a dalších producentů. Rudé moře a Báb al-Mandab naopak propojují region se Suezským průplavem a evropskými trhy.
- Pokud by se útoky na tankery opakovaly, rejdaři mohou požadovat vyšší pojistné, odklánět lodě na delší trasy nebo dočasně zastavit přepravu. To by zvýšilo náklady a mohlo dále podpořit ceny ropy. Po posledních útocích se Brent přiblížil k hranici 100 USD za barel, což ukazuje, jak citlivě trh reaguje na ohrožení saúdských dodávek.
- Pro investory proto nebude rozhodující pouze skutečný objem fyzicky ztracené produkce. Významnou roli hraje také geopolitická přirážka, dostupnost tankerů, pojištění a ochota posádek vplouvat do rizikových oblastí. I bez úplného zastavení exportu může dlouhodobá nejistota udržovat ceny energií na zvýšených úrovních.
Jaderná dohoda se Saúdskou Arábií dostává politickou podmínku
- Trump současně uvedl, že americká dohoda o sdílení civilní jaderné technologie se Saúdskou Arábií bude plně záviset na tom, zda se království připojí k Abrahámovským dohodám. Ty vznikly během jeho prvního prezidentského období a vedly k normalizaci vztahů mezi Izraelem a několika arabskými státy.
- Spojené státy a Saúdská Arábie už dohodu o civilní jaderné spolupráci formalizovaly. Ta může otevřít americkým společnostem cestu k výstavbě reaktorů a zapojení do dlouhodobého rozvoje saúdského jaderného programu. Dokument však vyvolává obavy části odborníků a zákonodárců kvůli pravidlům pro obohacování uranu, přepracování jaderného paliva a rozsahu mezinárodních kontrol.
- Trumpova nová podmínka propojuje energetickou spolupráci s geopolitickým cílem Washingtonu. Saúdská Arábie by získala přístup k americké technologii a možnosti diverzifikovat svou energetiku, zatímco Spojené státy by dosáhly významného diplomatického průlomu v podobě uznání Izraele Rijádem.
Normalizace vztahů zůstává obtížná
- Saúdské vedení dlouhodobě uvádí, že normalizace vztahů s Izraelem vyžaduje důvěryhodnou cestu ke vzniku palestinského státu. Tento požadavek zůstává v rozporu s postoji části izraelského vedení a může komplikovat splnění Trumpovy podmínky.
- Podmínění jaderné dohody Abrahámovskými dohodami tak může celý proces zpomalit. Pro Rijád jde o strategické rozhodnutí, které se netýká pouze energetiky, ale také regionální bezpečnosti, vztahů s Íránem a domácí politické legitimity.
- Americké společnosti by z dohody mohly získat významné kontrakty v rámci plánovaného saúdského jaderného programu. Případné zablokování nebo odklad by naopak otevřely prostor dodavatelům z jiných zemí, přestože Washington se snaží udržet nad projektem technologickou a bezpečnostní kontrolu.
Co vývoj znamená pro trhy
- Obě zprávy ukazují, že bezpečnostní a energetická politika na Blízkém východě se stále více propojují. Hrozba amerických útoků na Írán zvyšuje riziko dalšího narušení přepravy ropy, zatímco jaderná dohoda se Saúdskou Arábií se stává nástrojem diplomatického tlaku na normalizaci vztahů s Izraelem.
- Pro ropný trh je největším bezprostředním rizikem další útok na saúdská plavidla nebo infrastrukturu. Případná eskalace by pravděpodobně podpořila ceny ropy, přepravní sazby a akcie části energetických či obranných společností. Zároveň by však zvýšila inflační rizika, náklady leteckých a dopravních firem a nejistotu na širších akciových trzích.
- Z pohledu investorů by případná realizace dohody mohla vytvořit nové obchodní příležitosti pro několik amerických společností působících v jaderném sektoru. Mezi nejčastěji zmiňované patří GE Vernova, jejíž divize GE Hitachi Nuclear Energy vyvíjí jaderné reaktory, dále BWX Technologies, která dodává klíčové jaderné komponenty, nebo Fluor, jež se specializuje na výstavbu rozsáhlých energetických projektů. Dlouhodobě by z rozšiřování jaderné energetiky mohl těžit také producent uranu Cameco, protože každý nový reaktor znamená vyšší poptávku po jaderném palivu. Pokud by se americko-saúdská dohoda proměnila v konkrétní kontrakty, právě tyto společnosti by mohly patřit mezi hlavní příjemce nových zakázek.
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