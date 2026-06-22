Krypto novinky – Hackeři útočí, instituce nakupují 🚨

Kryptoměnový trh má za sebou další rušný den, ve kterém se pozornost investorů soustředila především na bezpečnostní incidenty v DeFi a na známky rostoucí institucionální adopce. Největší pozornost vzbudil útok na jeden z nejznámějších MEV botů Jaredfromsubway.eth, který byl podle dostupných informací připraven o více než 7,5 milionu USD.
MEV boti jsou automatizované systémy, které sledují nepotvrzené transakce na blockchainu a snaží se z jejich pořadí vytěžit zisk. V praxi často využívají strategie, jako jsou takzvané sandwich útoky, při nichž mohou běžní uživatelé DeFi přicházet o část hodnoty transakce. V tomto případě se ale role obrátily a samotný MEV bot se stal cílem sofistikovaného útoku.
Podle bezpečnostní společnosti Blockaid šlo o takzvaný counter-MEV honeypot útok. Útočník měl vytvořit kontrakty, které oklamaly automatizovaný systém bota a přiměly jej udělit tokenová schválení. Tato oprávnění pak byla následně využita k odčerpání prostředků. Incident je významný i proto, že Jaredfromsubway.eth patřil mezi nejúspěšnější a nejznámější MEV boty na Ethereu.
Další problém se objevil u blockchainu Taiko, který vyzval uživatele k okamžitému výběru prostředků z bridge protokolů. Důvodem byl exploit, při němž útočníci odčerpali aktiva v hodnotě až 1,7 milionu USD. Taiko uvedlo, že došlo ke kompromitaci mechanismu ověřování stavu řetězce, a varovalo, že bezpečnost všech bridgů nasazených na síti už nelze považovat za spolehlivou.
Podle Blockaid spočívala chyba v tom, jak Taiko bridge ověřoval zdrojové signály. Útočníkovi se mělo podařit prosadit podvodné bridge zprávy, které byly na Ethereu přijaty jako platné, aniž by odpovídaly legitimním důkazům na blockchainu Taiko. Výsledkem bylo neoprávněné uvolnění aktiv z ERC20 vaultu.
Vedle bezpečnostních problémů ale přišla i zpráva, která naznačuje postupné pronikání kryptoměn do tradičních financí. Japonský podnikový penzijní fond sdružující přibližně 1 200 malých a středních firem údajně plánuje ve fiskálním roce 2026 alokovat zhruba 1 % svých aktiv do kryptoměn.
Fond podle dostupných informací spravuje aktiva v hodnotě kolem 21,3 miliardy jenů, tedy přibližně 130 milionů USD. Investice má směřovat do pasivního fondu spravovaného velkým hedge fondem, který drží více kryptoměnových aktiv. Tento krok ukazuje, že digitální aktiva si postupně nacházejí cestu i mezi konzervativnější institucionální investory.
Z pohledu trhu jde o zajímavý kontrast. Na jedné straně DeFi sektor dál bojuje s bezpečnostními slabinami, které mohou vést k milionovým ztrátám. Na druhé straně se kryptoměny postupně dostávají do portfolií tradičních investorů, včetně penzijních fondů. To potvrzuje, že kryptotrh zůstává dynamický, ale zároveň velmi rizikový.
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