Krypto novinky: Napětí kolem Bitcoinu, zpoždění stablecoinových pravidel a Rusko chystá nový zákon 🚨

Kryptoměnový trh přinesl další den plný bezpečnostních incidentů, sporů o budoucnost Bitcoinu a regulatorních změn. Pozornost investorů se soustředila především na útok proti protokolu Allbridge, kontroverzní návrh BIP-110, zpoždění amerických pravidel pro stablecoiny a připravovanou regulaci kryptoměn v Rusku.
Allbridge pozastavil provoz po útoku za 1,65 milionu dolarů
- Provozovatel cross-chain mostu Allbridge Core oznámil pozastavení protokolu poté, co došlo k bezpečnostnímu incidentu, při němž útočník údajně odčerpal přibližně 1,65 milionu USD.
- Incident zasáhl nasazení Allbridge Core na blockchainu Solana. Pachatel následně převedl odcizené prostředky ze sítě Solana na Ethereum a poté je přesunul do nástrojů zaměřených na zvýšení transakčního soukromí. To může výrazně zkomplikovat další sledování pohybu prostředků a případné navrácení části ztracených aktiv.
- Allbridge protokol preventivně zastavil a vyzval uživatele, kteří mají prostředky v zasažených likviditních poolech, aby je vybrali. Společnost zároveň zahájila vyšetřování příčiny incidentu.
- Útok znovu upozornil na rizika spojená s cross-chain mosty. Ty propojují různé blockchainové sítě a umožňují převádět tokeny mezi jednotlivými ekosystémy. Zároveň však často spravují velké objemy uzamčeného kapitálu, což z nich činí atraktivní cíl pro hackery. Podle dostupných informací šlo nejméně o šestý útok na cross-chain most od května.
Michael Saylor odmítá omezení datových transakcí na Bitcoinu
- Výraznou pozornost kryptoměnové komunity vyvolal také Michael Saylor, výkonný předseda společnosti Strategy a zastánce dlouhodobé akumulace Bitcoinu. Na sociálních sítích zveřejnil rozsáhlý příspěvek, ve kterém představil 110 důvodů proti návrhu BIP-110.
- Tento návrh byl představen v prosinci 2025 a jeho cílem je dočasně omezit nemonetární transakce v bitcoinové síti. Zaměřuje se zejména na zápisy podobné nezaměnitelným tokenům, známé jako Ordinals, a na další typy dat, které podle kritiků zbytečně zatěžují síť.
- Saylor však argumentuje tím, že Bitcoin by měl zachovat neutrální pravidla, otevřený trh a prostor pro inovace bez centrálního povolování. Podle něj by omezení některých typů transakcí mohlo narušit základní principy decentralizované sítě.
- BIP-110 se tak stává jedním z nejvýznamnějších sporů uvnitř bitcoinové komunity za poslední roky. Diskuse připomíná období takzvaných Blocksize Wars mezi lety 2015 a 2017, kdy se vývojáři, těžaři a další účastníci ekosystému přeli o zvýšení velikosti bloků a možné rozdělení sítě.
USA nestihly dokončit pravidla pro stablecoiny
- Další nejistotu přinesla americká regulace. Příslušné úřady nestihly zákonný termín pro dokončení pravidel vyplývajících ze zákona GENIUS Act, který vytváří federální regulatorní rámec pro stablecoiny.
- Od podpisu zákona uplynul jeden rok, přesto americké ministerstvo financí, Úřad kontrolora měny, Federální pojišťovací korporace a Federální rezervní systém zatím zveřejnily pouze návrhy pravidel a shromáždily připomínky veřejnosti. Konečné znění regulace však nebylo do stanoveného termínu schváleno.
- GENIUS Act byl podepsán 18. července 2025 a představuje první komplexní federální rámec pro stablecoiny ve Spojených státech. Pro kryptoměnový sektor jde o důležitou legislativu, protože stablecoiny hrají klíčovou roli v obchodování, platbách i decentralizovaných financích.
- Zmeškání termínu samotný zákon neruší. Pro vydavatele stablecoinů však může znamenat pokračující regulatorní nejistotu, protože stále není jasné, jak budou některé požadavky uplatňovány v praxi.
- Zpoždění se může nejvíce dotknout společností Circle, Tether, Paxos a dalších bank či fintechů, které chtějí vydávat dolarové stablecoiny v USA. Nejasnosti kolem konečných pravidel mohou zpomalit licencování, uvádění nových produktů i navazování partnerství s bankami a burzami.
Rusko připravuje konečné hlasování o kryptoměnovém zákonu
- Regulatorní změny se mezitím blíží také v Rusku. Státní duma má projednat ve druhém a třetím čtení návrh zákona, který upravuje obchodování s kryptoměnami, práva investorů a využití digitálních aktiv v přeshraničním obchodě.
- Navrhovaná pravidla by zavedla roční limit pro nekvalifikované investory ve výši 300 000 rublů na nákup kryptoměn prostřednictvím jednoho zprostředkovatele. Převody do zahraničí by byly omezeny na 100 000 rublů.
- Pro kvalifikované investory by platily vyšší limity. Ročně by mohli nakoupit kryptoměny až za 3 miliony rublů a do zahraničí převést prostředky v hodnotě maximálně 1 milionu rublů.
- Pokud bude zákon schválen, jeho hlavní ustanovení by měla vstoupit v účinnost 1. září. Legislativa má vytvořit legální podmínky pro používání kryptoměn v Rusku a současně umožnit některým společnostem využívat digitální aktiva při financování dovozu a přeshraničních obchodních operací.
- Z pohledu investorů dnešní události ukazují, že kryptoměnový trh nadále čelí kombinaci technologických a regulatorních rizik. Bezpečnostní slabiny cross-chain protokolů zůstávají významným problémem, zatímco vlády a regulátoři teprve hledají rovnováhu mezi kontrolou trhu a podporou inovací.
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