Napětí mezi EU a Čínou eskaluje. Peking zavádí nové exportní omezení 🚨

Obchodní napětí mezi Evropskou unií a Čínou opět zesílilo. Peking oznámil okamžité omezení vývozu produktů dvojího užití pro 14 evropských společností, mezi nimiž je i německý zbrojař Rheinmetall. Opatření představuje odvetu za 21. balík sankcí Evropské unie vůči Rusku, který nově zasáhl také čínské a hongkongské firmy podezřelé z podpory ruského válečného průmyslu.
Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že vývoz strategických technologií těmto společnostem bude nově zakázán a případné dodávky budou podléhat pouze individuálnímu schválení. Omezení se vztahuje také na zahraniční subjekty, které by chtěly těmto firmám zprostředkovat čínské produkty dvojího užití.
Mezi zasaženými společnostmi jsou kromě Rheinmetallu také výrobce elektromotorů Lafert, robotická společnost Garnet, nizozemská IHC Merwede Holding, česká automobilka Tatra Trucks, litevská Ekspla UAB nebo polská Vigo Photonics.
Evropsko-čínské vztahy zůstávají napjaté
Evropská unie dlouhodobě kritizuje Čínu za obchodní praktiky, které podle Bruselu vytvářejí výraznou obchodní nerovnováhu a oslabují evropský průmysl. Peking naopak obviňuje Evropskou unii z protekcionismu a tvrdí, že nová evropská průmyslová politika diskriminuje čínské investory.
Dalším sporným bodem zůstává podpora Ruska. Evropská unie opakovaně upozorňuje, že některé čínské společnosti dodávají technologie, které mohou být využity ruským obranným průmyslem. Právě proto se několik čínských firem poprvé stalo součástí nejnovějšího sankčního balíčku.
Přestože obě strany nadále jednají o zmírnění obchodních sporů a do října si stanovily termín pro hledání společného řešení, nejnovější kroky ukazují, že vzájemné vztahy zůstávají velmi křehké.
Německo je na obchodu s Čínou nejvíce závislé
Obchodní konflikt může nejvíce dopadnout na Německo, které vykazuje zdaleka největší obchodní deficit s Čínou v celé Evropské unii. Významnou expozici mají především německé automobilky, strojírenské podniky a výrobci průmyslových technologií. Výrazné obchodní schodky mají také Španělsko, Francie, Itálie a Polsko, zatímco většina menších evropských ekonomik je na čínském dovozu závislá v podstatně menší míře.
Mapa obchodního deficitu EU vůči Číně
Zdroj: Bloomberg
Mapa ukazuje, že největší obchodní nerovnováhu s Čínou vykazuje Německo, jehož roční deficit výrazně převyšuje ostatní členské státy Evropské unie. Ve vyšší kategorii se nacházejí také Španělsko, Francie a Itálie, zatímco většina států střední a východní Evropy vykazuje podstatně nižší schodky.
Mapa zároveň naznačuje, proč jsou obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou stále citlivějším tématem. Největší evropské ekonomiky jsou výrazně závislé na dovozu čínského zboží, což zvyšuje jejich zranitelnost při případném zpřísňování obchodních omezení nebo dalších odvetných opatřeních.
Co to znamená pro investory
Krátkodobý dopad nových omezení bude pravděpodobně omezený. Například Rheinmetall již dříve uvedl, že jeho závislost na čínských dodávkách činí přibližně 1 %, takže bezprostřední dopad na výrobu by měl být relativně malý. Pro investory je však důležitější širší trend pokračujícího zhoršování obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou.
Pokud by se obchodní spor dále prohluboval, mohl by zvýšit náklady evropských výrobců, narušit dodavatelské řetězce a přispět k dalšímu přesouvání výroby mimo Čínu. Nejcitlivější by zůstaly společnosti působící v automobilovém průmyslu, strojírenství, obranném sektoru a výrobě pokročilých technologií, které jsou na čínských komponentech nebo tamním trhu stále významně závislé.
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