🛢️Ropa koriguje po prudkém růstu navzdory eskalaci konfliktu s Íránem📈

- WTI klesá přibližně o 3 % na 89 USD za barel, Brent po čtvrtečním uzavření nad 100 USD za barel koriguje část zisků
- Pokles přichází navzdory pokračující eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem a rostoucímu geopolitickému napětí na Blízkém východě
- Donald Trump pohrozil útoky na íránskou infrastrukturu, pokud Teherán neukončí útoky na lodě v Hormuzském průlivu
- Írán varuje před odvetnými útoky na americkou infrastrukturu a energetická zařízení v regionu
- Jemenští Húsíové oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie, čímž rostou obavy také o dopravu přes průliv Báb al-Mandab
- Dnešní pokles cen ropy pravděpodobně odráží vybírání zisků po prudkém růstu a obecný odklon investorů od rizikových aktiv, nikoli zlepšení fundamentální situace na trhu
- WTI klesá přibližně o 3 % na 89 USD za barel, Brent po čtvrtečním uzavření nad 100 USD za barel koriguje část zisků
- Pokles přichází navzdory pokračující eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem a rostoucímu geopolitickému napětí na Blízkém východě
- Donald Trump pohrozil útoky na íránskou infrastrukturu, pokud Teherán neukončí útoky na lodě v Hormuzském průlivu
- Írán varuje před odvetnými útoky na americkou infrastrukturu a energetická zařízení v regionu
- Jemenští Húsíové oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie, čímž rostou obavy také o dopravu přes průliv Báb al-Mandab
- Dnešní pokles cen ropy pravděpodobně odráží vybírání zisků po prudkém růstu a obecný odklon investorů od rizikových aktiv, nikoli zlepšení fundamentální situace na trhu
Ceny ropy dnes ustupují z nedávných maxim, přestože geopolitické napětí na Blízkém východě zůstává mimořádně vysoké. Americká ropa WTI klesá přibližně o 3 % na 89 USD za barel, zatímco severomořský Brent se po čtvrtečním prolomení hranice 100 USD za barel vrací pod tuto úroveň. Korekce přichází v prostředí širšího odklonu investorů od rizikových aktiv - index S&P 500 ztrácí 1,21 % a technologický Nasdaq Composite oslabuje o 2,15 %.
Trh s ropou přitom v posledních dnech zažívá mimořádně prudké výkyvy. Ve čtvrtek Brent uzavřel o více než 7 % výše na úrovni 100,69 USD za barel, což představovalo první uzavření nad hranicí 100 USD od května. Dnešní pokles proto zatím působí spíše jako vybírání zisků po výrazném růstu než jako signál zlepšení situace na Blízkém východě.
Prezident Donald Trump mezitím dále stupňuje tlak na Írán. Pohrozil bombardováním elektráren a mostů, pokud bude Teherán pokračovat v útocích na lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Írán reagoval varováním, že v případě další eskalace zacílí na infrastrukturu spojenou s USA a energetická zařízení v regionu. Podle analytičky HSBC Kim Fustier se příměří z přelomu 7. a 8. července definitivně rozpadlo po íránských útocích na plavidla v Hormuzském průlivu a následných amerických odvetných úderech.
Napětí se zároveň rozšiřuje i na další strategické obchodní trasy. Jemenští Húsíové podporovaní Íránem vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie, která by mohla narušit dopravu přes průliv Báb al-Mandab. Ten představuje klíčový koridor pro vývoz saúdské ropy zejména v situaci, kdy je doprava přes Hormuzský průliv výrazně omezena. Trump zároveň prohlásil, že Spojené státy budou považovat Írán za odpovědný za všechny budoucí útoky Húsíů a varoval před vážnými vojenskými důsledky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dodal, že Teherán podle Washingtonu momentálně nejeví zájem o seriózní jednání a porušil červnové memorandum o porozumění.
Navzdory pokračující eskalaci konfliktu dnešní pokles cen ropy naznačuje, že část geopolitické rizikové prémie již byla do cen započítána během předchozích dnů. Investoři zároveň realizují zisky a reagují na zhoršený sentiment na akciových trzích. Fundamentální rizika však zůstávají vysoká. Jakékoli další narušení dopravy přes Hormuzský nebo Báb al-Mandabský průliv by mohlo opět výrazně omezit globální dodávky ropy a vyvolat další vlnu růstu cen.
Situace tak zůstává mimořádně dynamická. Každý diplomatický signál, vojenský incident nebo nové výroky představitelů USA či Íránu mohou v nejbližších dnech vyvolat prudké pohyby cen oběma směry. Dnešní korekce tak spíše odráží krátkodobé vybírání zisků a zhoršenou chuť investorů podstupovat riziko než zásadní změnu fundamentů na ropném trhu.
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