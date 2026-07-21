Krypto novinky: Těžaři sázejí na umělou inteligenci a staking přináší nový zdroj výnosu 🚀

Kryptoměnový trh dnes ovlivnila kombinace regulatorních zpráv, prudkého růstu akcií bitcoinových těžařů a nových plánů na rozdělování výnosů ze stakingu. Pozornost investorů se soustředila především na další osud amerického zákona CLARITY Act, miliardové kontrakty na infrastrukturu pro umělou inteligenci, obnovený příliv kapitálu do bitcoinových ETF a rostoucí spor mezi britskými bankami a kryptoměnovými společnostmi.
Klíčový vyjednavač zůstává v Bílém domě
- Hlavní kryptoměnový poradce Bílého domu Patrick Witt odložil plánovaný vojenský výcvik, aby mohl pokračovat v jednáních o zákonu CLARITY Act. Witt původně plánoval na konci měsíce nastoupit na povinný výcvik v rámci Národní gardy státu Georgia, jeho účast však byla odložena.
- Jeho přítomnost může být pro legislativní proces důležitá, protože působí jako hlavní vyjednavač Bílého domu. Zákon má vytvořit první komplexní americký regulatorní rámec pro kryptoměnový trh a čeká jej klíčové projednávání v Senátu.
- Legislativa musí podle aktuálního harmonogramu projít před senátní přestávkou, která začíná 8. srpna. Pokud by se hlasování nepodařilo uskutečnit včas, mohlo by se další projednávání výrazně zpozdit.
- Pro kryptoměnové firmy by přijetí zákona mohlo přinést jasnější rozdělení pravomocí mezi regulátory, přesnější pravidla pro obchodování s digitálními aktivy a větší právní jistotu pro burzy, emitenty tokenů i institucionální investory.
Bitcoinoví těžaři prudce rostli díky umělé inteligenci
- Akcie společností zaměřených na těžbu Bitcoinu zaznamenaly výrazný růst poté, co Hut 8 a IREN oznámily rozsáhlé kontrakty v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci a cloudové služby.
- Akcie společností IREN, Cipher Digital, CleanSpark, Hut 8 a MARA Holdings vzrostly během pondělního obchodování nejméně o 9 %. Růst ukázal, že investoři začínají těžaře stále více vnímat nejen jako společnosti závislé na ceně Bitcoinu, ale také jako potenciální provozovatele datových center.
- Hut 8 oznámila patnáctiletý kontrakt v hodnotě 9,8 miliardy USD na pronájem svého kampusu pro datová centra zaměřená na AI. IREN současně představila smlouvy na cloudové služby pro umělou inteligenci v hodnotě 2,8 miliardy USD.
- IREN navíc očekává, že její AI cloudová divize bude do konce roku 2026 generovat více než 4 miliardy USD ročních opakujících se tržeb. Takový vývoj by mohl výrazně snížit závislost společnosti na výnosech z těžby Bitcoinu, které jsou citlivé na cenu elektřiny, obtížnost těžby a vývoj hodnoty kryptoměny.
- Přechod k infrastruktuře pro umělou inteligenci však bude kapitálově náročný. Odhady naznačují, že celý sektor může potřebovat přibližně 50 miliard USD, aby dokázal své plány skutečně realizovat. Investoři proto budou sledovat nejen nové kontrakty, ale také zadlužení, emise akcií a tempo výstavby datových center.
Grayscale chce pravidelně vyplácet stakingové odměny
- Správce digitálních aktiv Grayscale plánuje zavést pravidelné hotovostní výplaty z výnosů vytvořených stakingem Etherea a Solany. Změna se má týkat produktů Grayscale Ethereum Staking ETF a Grayscale Solana Staking ETF.
- Podle dokumentů předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzy chce Grayscale upravit smluvní podmínky trustů přibližně 7. srpna. Stakingové odměny by měly být převáděny na hotovost a investorům vypláceny nejméně jednou za čtvrtletí.
- Tento model může zpřístupnit staking konzervativnějším investorům, kteří nechtějí přímo držet kryptoměny, vybírat validátory ani řešit technickou stránku uzamykání tokenů. Výnos by získávali prostřednictvím běžného investičního produktu drženého na brokerském účtu.
- Výše výplat však nebude pevná. Bude záviset na skutečně dosažených stakingových odměnách, ceně aktiv a nákladech příslušných fondů.
- Grayscale uskutečnila první výplatu z Ethereum stakingu už 5. ledna, kdy investorům připadlo přibližně 0,08 USD na akcii. Hrubý stakingový výnos fondu zaměřeného na Ethereum dosahoval přibližně 2,67 %, zatímco u Solany činil kolem 6,10 %.
Bitcoinové ETF zaznamenaly pět dní přílivu kapitálu
- Americké spotové bitcoinové ETF vykázaly pátý obchodní den v řadě s čistým přílivem prostředků. Jde o nejdelší pozitivní sérii za téměř tři měsíce.
- Během pondělí přiteklo do fondů přibližně 226,9 milionu USD, což byl nejsilnější denní výsledek od 6. července. Celkový příliv za pět obchodních seancí dosáhl zhruba 727,3 milionu USD.
- Série přílivů může naznačovat, že předchozí prodejní tlak postupně slábne. Zatím však nemusí jít o jednoznačný návrat silné institucionální poptávky. Klíčové bude, zda pozitivní trend vydrží i v dalších týdnech a zda Bitcoin udrží důležité technické úrovně.
- Bitcoin se v době zveřejnění údajů obchodoval kolem 65 879 USD a za předchozích 24 hodin rostl přibližně o 3,3 %. Pro pokračování silnějšího růstového trendu bude důležité udržení nad oblastí 65 000 až 65 500 USD.
Británie prověří, zda banky neomezují kryptofirmy příliš tvrdě
- Britská parlamentní skupina zahájila vyšetřování možných překážek, kterým čelí kryptoměnové společnosti a jejich zákazníci při využívání bankovních služeb. Šetření se zaměří na blokování účtů, limity převodů a odmítání transakcí směřujících na kryptoměnové platformy.
- Parlamentní skupina chce posoudit, zda jsou tato omezení přiměřená a jaký mají dopad na investice, konkurenci a hospodářský růst. Banky, platební společnosti, kryptofirmy a další zainteresované subjekty mohou předkládat připomínky do 31. srpna.
- Dřívější průzkum mezi deseti kryptoměnovými burzami ukázal, že britské banky zablokovaly nebo zpozdily přibližně 40 % transakcí směřujících na kryptoměnové platformy. Přibližně 70 % respondentů uvedlo, že tato omezení snížila jejich ochotu v Británii investovat, rozšiřovat podnikání nebo nabírat zaměstnance.
- Mezi oslovené společnosti patřily například Coinbase, Kraken, Gemini, OKX, Bitpanda a Uphold. Většina z nich zaznamenala nárůst počtu zákazníků, kterým byly převody omezeny nebo zcela zablokovány.
- Jedna z burz uvedla, že britské banky během jediného roku odmítly transakce v objemu téměř 1 miliardy liber. Kritici současného systému tvrdí, že banky často nerozlišují mezi regulovanými platformami a rizikovými zahraničními subjekty.
- Šetření přichází před zahájením nového licenčního procesu britského regulátora FCA. Ten má začít přijímat žádosti kryptoměnových společností 30. září, zatímco plný regulatorní rámec by měl vstoupit v účinnost v říjnu 2027.
- Pro britskou vládu vzniká citlivá otázka. Pokud chce ze země vytvořit významné centrum pro digitální aktiva, musí zajistit, aby regulované kryptoměnové firmy měly zároveň přístup k bankovnímu a platebnímu systému.
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