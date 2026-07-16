Krypto novinky: Trump tlačí na CLARITY Act, Evropa varuje před riziky MiCA a AI míří ke stablecoinům 🚀

Kryptoměnový trh dnes ovlivnilo především dění kolem regulace ve Spojených státech a Evropské unii. Prezident Donald Trump se chystá jednat se senátory o budoucnosti zákona CLARITY Act, jeho kandidát na ministra spravedlnosti čelil otázkám kvůli změnám v přístupu ke kryptoměnovému sektoru a evropské úřady upozornily na nová rizika po skončení přechodného období MiCA.
Trump se sejde se senátory kvůli CLARITY Act
- Americký prezident Donald Trump se má ve čtvrtek v Bílém domě setkat se skupinou senátorů, aby projednal další postup u zákona CLARITY Act. Ten má vytvořit jasnější pravidla pro strukturu amerického kryptoměnového trhu a vymezit pravomoci jednotlivých regulátorů.
- Jednání přichází v době, kdy se zákonodárci snaží návrh prosadit ještě před srpnovou parlamentní přestávkou. Část senátorů považuje současné období za poslední reálnou příležitost, jak legislativu schválit před volbami do Kongresu.
- Senátor Bernie Moreno uvedl, že skupina zákonodárců prezidenta seznámí s návrhem a jeho možnou cestou k úspěchu. Jednání se má zúčastnit také senátorka Cynthia Lummisová, která patří mezi nejvýraznější zastánce kryptoměnového sektoru v Kongresu.
- Senátor Thom Tillis zároveň vyjádřil naději, že by se politici mohli na hlavních sporných bodech dohodnout ještě tento týden. Pro celý sektor by přijetí zákona mohlo znamenat větší regulatorní jistotu, i když konečná podoba pravidel zůstává předmětem politických sporů.
Kandidát na ministra spravedlnosti čelil otázkám kvůli kryptu
- Trumpův kandidát na post amerického ministra spravedlnosti Todd Blanche čelil během slyšení v Senátu ostrým otázkám ohledně svého přístupu k vymáhání práva v kryptoměnovém sektoru.
- Demokratický senátor Dick Durbin jej kritizoval kvůli údajnému oslabení specializovaného kryptoměnového útvaru ministerstva spravedlnosti a ukončení některých aktivních vyšetřování v době, kdy Blanche působil jako náměstek ministra.
- Durbin rovněž tvrdil, že změna politiky mohla zvýhodnit kryptoměnové projekty napojené na Trumpovo okolí, včetně společnosti World Liberty Financial. Předmětem kritiky byla také prezidentská milost pro bývalého šéfa Binance Changpenga Zhaa, který se v roce 2023 přiznal k porušení pravidel proti praní špinavých peněz.
- Blanche uvedl, že v případě potvrzení ve funkci proces udělení milosti přezkoumá. Pochybnosti nad tímto rozhodnutím přitom nevyjádřili pouze demokraté, ale také republikánský senátor Thom Tillis.
Evropa varuje před riziky po skončení přechodného období MiCA
- Evropský dohled nad kryptoměnami vstupuje do nové fáze. Přechodné období nařízení MiCA skončilo 1. července, což znamená, že poskytovatelé kryptoměnových služeb nyní potřebují odpovídající licenci, pokud chtějí nadále obsluhovat klienty v Evropské unii.
- Předsedkyně evropského úřadu AMLA Bruna Szego upozornila, že přesun uživatelů mezi nelicencovanými a licencovanými platformami může vytvořit nová rizika v oblasti praní špinavých peněz a dodržování pravidel.
- Společnosti, které ukončují činnost v EU, mohou čelit náporu klientů vybírajících prostředky. Licencované platformy zase mohou mít problém zvládnout rychlé přijímání vysokého počtu nových uživatelů. Právě tato situace může zvýšit provozní tlak a oslabit kvalitu kontrolních mechanismů.
- Evropský orgán pro cenné papíry a trhy již upozornil, že společnosti bez potřebného oprávnění musí okamžitě zahájit ukončování svých aktivit v Evropské unii.
AI agenti narážejí na limity současných plateb
- Společnosti Visa a Artemis ve společné analýze upozornily, že dnešní platební infrastruktura není dostatečně připravena na rychlý rozvoj autonomních AI agentů.
- Tradiční karetní systémy byly navrženy pro lidské zákazníky, kteří provádějí relativně malý počet plateb. AI agenti však mohou potřebovat provádět obrovské množství drobných transakcí s velmi nízkými poplatky a téměř okamžitým vypořádáním.
- Právě zde mohou sehrát důležitou roli stablecoiny. Ty mohou být vhodné pro strojové mikroplatby, zatímco tradiční karty mohou nadále sloužit pro nákupy uvnitř existujících obchodních sítí.
- Visa a Artemis očekávají spíše postupné propojení obou systémů než jejich přímou konkurenci. V praxi by tak mohly vzniknout hybridní platební modely, ve kterých budou AI agenti používat karty pro některé nákupy a stablecoiny pro rychlé mikroplatby mezi stroji.
- Australská kryptoměnová burza Swyftx odhaduje, že malé podniky řízené umělou inteligencí by mohly do roku 2033 vytvořit dodatečný objem stablecoinových transakcí ve výši až 262 miliard dolarů.
Vlad.fun zastavil provoz kvůli internímu problému
- Negativní zpráva přišla z platformy Vlad.fun, která fungovala jako memecoinový launchpad na síti Robinhood Chain. Projekt oznámil pozastavení provozu poté, co odhalil závažný problém s interní integritou týkající se členů vlastního týmu.
- Platforma byla dočasně odstavena, zatímco vedení incident vyšetřuje a konzultuje další postup s právníky. Přesná povaha údajného pochybení zatím nebyla zveřejněna.
- Krátce před zastavením provozu Vlad.fun varoval uživatele před tokenem nesoucím název platformy, který se objevil v žebříčku projektu, ale nebyl oficiální. Není zatím jasné, zda tento token souvisel s později oznámeným interním problémem.
- Robinhood Chain byl spuštěn 1. července jako řešení druhé vrstvy nad Ethereem založené na technologii Arbitrum. Původně se měl zaměřovat na tokenizované akcie, reálná aktiva a finanční služby, ale během několika dnů se jeho dominantním využitím staly právě memecoiny.
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