Krypto novinky: Zákaz digitálního dolaru, tlak lobbistů a škrty v Robinhood ⚡

Kryptoměnový trh má za sebou další rušný den, ve kterém se pozornost investorů nesoustředila pouze na Bitcoin nebo DeFi, ale hlavně na americkou politiku a regulaci. Klíčovou zprávou je dohoda lídrů Sněmovny reprezentantů a Senátu na posunu zákona zaměřeného na dostupnost bydlení, jehož součástí má být také zákaz vytvoření digitální měny centrální banky, tedy CBDC, ze strany Fedu do roku 2030.
Aktualizovaná verze zákona s názvem 21st Century Road to Housing Act ponechává ustanovení, podle kterého Federální rezervní systém nesmí přímo ani nepřímo vydat nebo vytvořit digitální měnu centrální banky ani digitální aktivum, které by jí bylo výrazně podobné. Toto omezení má platit do 31. prosince 2030. Pro odpůrce CBDC jde o důležitý politický úspěch, protože samostatné návrhy na zákaz digitálního dolaru v minulosti v Kongresu opakovaně narážely.
Téma CBDC je v USA dlouhodobě citlivé. Kritici tvrdí, že digitální měna vydaná centrální bankou by mohla ohrozit soukromí, posílit kontrolu státu nad finančním systémem a oslabit roli komerčních bank. Podobný postoj zaujal i Donald Trump, který už v lednu 2025 podepsal exekutivní příkaz zakazující federálním agenturám práci na CBDC. Nový zákon by tento politický směr mohl ještě více ukotvit.
Druhou významnou zprávou je rostoucí vliv kryptoměnových politických akčních výborů. PAC Defend American Jobs, napojený na Fairshake, podle dostupných podání investoval miliony dolarů do podpory republikánského kandidáta Barryho Moorea v senátním primárním klání v Alabamě. Jen na podporu jeho kampaně ve druhém kole mělo jít více než 4,7 milionu USD, navíc k předchozím výdajům kolem 7,4 milionu USD před květnovými primárkami.
Tento vývoj ukazuje, že kryptoměnový sektor už není pouze technologickým nebo investičním tématem, ale stále více se stává významnou politickou silou. Fairshake a jeho přidružené organizace už dříve investovaly miliony dolarů do volebních kampaní v Texasu a Kalifornii a nyní se jejich vliv testuje také v Alabamě. Pro celý sektor je důležité, aby v Kongresu posílili kandidáti s příznivějším postojem ke kryptoměnám, regulaci digitálních aktiv a odporu vůči CBDC.
Třetí zprávou dne je propouštění ve společnosti Robinhood. Obchodní platforma zaměřená na akcie i kryptoměny oznámila, že propustí 10 % zaměstnanců na plný úvazek. Generální ředitel Vlad Tenev uvedl, že cílem je zploštění organizační struktury a zvýšení efektivity. Zároveň ale zdůraznil, že byznys firmy je podle něj silný.
Propouštění v Robinhood zapadá do širšího trendu mezi technologickými a kryptoměnovými firmami. Podobné kroky v poslední době oznámily i další společnosti, které se snaží omezit manažerské vrstvy, zrychlit rozhodování a zlepšit provozní disciplínu. Pro investory je to dvojsečný signál. Na jedné straně může snižování nákladů pomoci ziskovosti, na druhé straně ukazuje, že firmy stále hledají udržitelnější model růstu po období rychlé expanze.
Celkově dnešní dění potvrzuje, že krypto sektor se v USA posouvá do nové fáze. Regulace, politické financování a korporátní efektivita jsou nyní stejně důležité jako samotný vývoj cen digitálních aktiv. Investoři by proto měli sledovat nejen Bitcoin a altcoiny, ale také rozhodnutí Kongresu, volební výdaje kryptoměnových PAC a strategii velkých obchodních platforem.
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