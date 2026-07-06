Kukuřice prudce zdražuje, evropská vedra ničí úrodu ve Francii 🌽

Ceny kukuřice na burze v Chicagu výrazně vzrostly poté, co intenzivní vlna veder poškodila plodiny ve Francii. Ta patří mezi největší producenty kukuřice v Evropské unii, a proto zprávy o zhoršení stavu tamní úrody rychle zvýšily nervozitu na komoditním trhu.
Nejaktivnější kontrakt na kukuřici v Chicagu dnes posílil o 2,2 %. Obchodování přitom navázalo na závěr minulého týdne, kdy byl americký trh kvůli svátku uzavřen. Růst cen podpořila zpráva agentury FranceAgriMer, podle které se kondice francouzských plodin zhoršila. Předběžné vládní odhady zároveň naznačují, že extrémní počasí mohlo poškodit téměř třetinu francouzské kukuřice.
Trh nyní sleduje především to, zda vysoké teploty dále sníží výnosový potenciál. Pokud by se škody na úrodě prohlubovaly, mohly by ceny kukuřice pokračovat v růstu. Podobný efekt by se mohl přelít i do trhu s pšenicí, protože investoři začínají znovu oceňovat riziko napjatější nabídky obilovin.
Důležitým faktorem je také počasí ve Spojených státech. Obchodníci sledují vyšší teploty v amerických pěstitelských oblastech, protože případné zhoršení tamní úrody by mohlo dále zvýšit tlak na globální zásoby. Kombinace slabší evropské produkce a horších podmínek v USA by mohla vést k výraznějšímu přesunu poptávky směrem k americkým a jihoamerickým dodavatelům.
Napjatější nabídka by mohla změnit i tok světového obchodu. Pokud Evropa nabídne méně kukuřice, část importní poptávky se může přesunout do USA a Jižní Ameriky. To by mohlo podpořit exportéry v těchto regionech, zejména pokud se současně zlepší obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Čínou.
Investoři zároveň sledují další vývoj jednání mezi USA a Čínou. Čínská vláda uvedla, že obě země se v principu dohodly na zahrnutí zemědělských produktů do rámce vzájemného snižování cel. To je pro trh důležité zejména před srpnem, kdy čínští zpracovatelé sóji obvykle začínají ve větším objemu nakupovat novou americkou úrodu.
Z pohledu komoditního trhu tak nejde pouze o krátkodobý pohyb způsobený počasím. Vedra ve Francii znovu připomínají, jak citlivé jsou ceny zemědělských komodit na vývoj úrody v klíčových regionech. Pokud budou zprávy o škodách pokračovat, může se růstový tlak na kukuřici udržet i v dalších dnech.
Graf kukuřice (CORN, H1)
Zdroj: xStation5
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