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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
74 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
14:34 · 6. července 2026

Kukuřice prudce zdražuje, evropská vedra ničí úrodu ve Francii 🌽

Xuan Quang Dang
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Trainee Analyst

Ceny kukuřice na burze v Chicagu výrazně vzrostly poté, co intenzivní vlna veder poškodila plodiny ve Francii. Ta patří mezi největší producenty kukuřice v Evropské unii, a proto zprávy o zhoršení stavu tamní úrody rychle zvýšily nervozitu na komoditním trhu.

Nejaktivnější kontrakt na kukuřici v Chicagu dnes posílil o 2,2 %. Obchodování přitom navázalo na závěr minulého týdne, kdy byl americký trh kvůli svátku uzavřen. Růst cen podpořila zpráva agentury FranceAgriMer, podle které se kondice francouzských plodin zhoršila. Předběžné vládní odhady zároveň naznačují, že extrémní počasí mohlo poškodit téměř třetinu francouzské kukuřice.

Trh nyní sleduje především to, zda vysoké teploty dále sníží výnosový potenciál. Pokud by se škody na úrodě prohlubovaly, mohly by ceny kukuřice pokračovat v růstu. Podobný efekt by se mohl přelít i do trhu s pšenicí, protože investoři začínají znovu oceňovat riziko napjatější nabídky obilovin.

Důležitým faktorem je také počasí ve Spojených státech. Obchodníci sledují vyšší teploty v amerických pěstitelských oblastech, protože případné zhoršení tamní úrody by mohlo dále zvýšit tlak na globální zásoby. Kombinace slabší evropské produkce a horších podmínek v USA by mohla vést k výraznějšímu přesunu poptávky směrem k americkým a jihoamerickým dodavatelům.

Napjatější nabídka by mohla změnit i tok světového obchodu. Pokud Evropa nabídne méně kukuřice, část importní poptávky se může přesunout do USA a Jižní Ameriky. To by mohlo podpořit exportéry v těchto regionech, zejména pokud se současně zlepší obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Čínou.

Investoři zároveň sledují další vývoj jednání mezi USA a Čínou. Čínská vláda uvedla, že obě země se v principu dohodly na zahrnutí zemědělských produktů do rámce vzájemného snižování cel. To je pro trh důležité zejména před srpnem, kdy čínští zpracovatelé sóji obvykle začínají ve větším objemu nakupovat novou americkou úrodu.

Z pohledu komoditního trhu tak nejde pouze o krátkodobý pohyb způsobený počasím. Vedra ve Francii znovu připomínají, jak citlivé jsou ceny zemědělských komodit na vývoj úrody v klíčových regionech. Pokud budou zprávy o škodách pokračovat, může se růstový tlak na kukuřici udržet i v dalších dnech.

Graf kukuřice (CORN, H1)

 

Zdroj: xStation5
 

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Xuan Quang Dang

Trainee Analyst

Během studia na vysoké škole jsem se v období pandemie COVID-19 (2020–2021) začal aktivně věnovat finančním trhům, zejména investování do akcií. Nejprve jsem se zaměřoval především na fundamentální analýzu společností, později jsem ji doplnil také o technickou analýzu. Největší pozornost jsem věnoval sektorům bankovnictví, energetiky a strojírenství, postupně jsem své analýzy rozšířil také na farmaceutické společnosti, módní průmysl a další odvětví.

Ke konci studia se můj zájem postupně rozšířil také o obchodování komodit, především energetických surovin, jako jsou ropa a zemní plyn. Později jsem své zaměření rozšířil i na drahé a průmyslové kovy a zemědělské komodity (např. káva, kakao, sójové boby). Postupně jsem získal zkušenosti také s obchodováním akciových indexů, měnových párů (Forex) a kryptoměn.

V tradingu kladu důraz především na kvalitní fundamentální analýzu založenou na aktuálních a důvěryhodných zdrojích informací. Technickou analýzu využívám zejména jako doplněk pro identifikaci supportů, rezistencí a síly trendu.

Osobní přístup: „Preferuji disciplinované řízení rizika. Lepší je realizovat menší zisk než držet velkou ztrátu. V tradingu vnímám čas jako klíčovou proměnnou, proto upřednostňuji obchody s jasným vývojem před dlouhodobým držením nejistých pozic.“

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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

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