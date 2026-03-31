Lilly po úspěchu s léky na hubnutí útočí na další obří trh ⚡

- Eli Lilly kupuje Centessa Pharmaceuticals za až 7,8 miliardy USD.
- Akvizice posílí vývoj léků na poruchy spánku a narkolepsii.
- Lilly rozšiřuje portfolio mimo segment obezity a cukrovky.
- Jde o největší převzetí firmy od akvizice Loxo Oncology v roce 2019.
Farmaceutická společnost Eli Lilly se dohodla na převzetí biotechnologické firmy Centessa Pharmaceuticals v transakci o hodnotě až 7,8 miliardy USD. Jde o jasný signál, že Lilly chce vedle svých úspěchů v oblasti léčby obezity a cukrovky posílit také vývoj léků pro další onemocnění.
Lilly nabídne akcionářům Centessy 38 USD za akcii a dalších až 9 USD za akcii při splnění tří stanovených milníků. Nabídka tak představuje přibližně 70% prémii vůči předchozí závěrečné ceně akcií. Samotná počáteční část transakce oceňuje firmu zhruba na 6,3 miliardy USD, zatímco dodatečné platby mohou dosáhnout až 1,5 miliardy USD.
Centessa se zaměřuje na vývoj léčby poruch spánku a bdělosti, včetně narkolepsie. Právě tato oblast je pro Lilly zajímavá, protože stávající léky na podobné potíže bývají často spojeny s vedlejšími účinky, jako je závislost nebo pocit „kocoviny“ následující den.
Pro Lilly je zároveň oblast neurověd jednou z klíčových priorit. Firma si buduje širší portfolio mimo dominantní segment léků na hubnutí, přestože její klíčové přípravky Mounjaro a Zepbound mají ještě řadu let patentové ochrany. Společnost se už nyní připravuje na budoucnost, kdy růst tržeb z těchto léků nemusí být tak silný.
Lilly už navíc ve spánkové medicíně určitou pozici má. Její lék Zepbound je zatím jediným schváleným přípravkem pro léčbu spánkové apnoe, tedy poruchy dýchání během spánku, která postihuje více než 23 milionů dospělých Američanů.
Vedle toho firma rozšiřuje i své aktivity v dalších oblastech. Na trhu už prodává lék Kisunla na Alzheimerovu chorobu a vyvíjí další přípravky pro neurologická onemocnění. Zároveň dala najevo zájem také o vývoj nenávykových léků proti bolesti.
Z pohledu velikosti jde o největší akvizici Eli Lilly od roku 2019, kdy koupila společnost Loxo Oncology za 8 miliard USD. Současný obchod tak potvrzuje, že firma chce své silné postavení využít k agresivnímu rozšíření vývojového portfolia i mimo oblast metabolických onemocnění.
Graf LLY.DE (D1)
Akcie společnosti Eli Lilly se obchodují kolem 779,20 EUR a v posledních týdnech zůstávají pod výrazným prodejním tlakem. Cena se nachází pod oběma klouzavými průměry, konkrétně pod EMA 50 na 840,67 EUR i pod SMA 100 na 875,02 EUR, což potvrzuje pokračující medvědí trend. Negativně působí i fakt, že po prudším poklesu zatím nepřichází výraznější odraz a titul se drží poblíž lokálních minim. RSI se pohybuje na hodnotě 37,9, což ukazuje na slábnoucí momentum a zvýšený tlak prodávajících, trh se ale zatím stále nenachází v jasně přeprodané zóně. MACD zůstává v záporném teritoriu a drží se pod signální linií, čímž potvrzuje negativní krátkodobé nastavení. Z technického pohledu tak akcie zatím nevysílají silnější signál obratu a vývoj spíše naznačuje pokračující opatrnost investorů.
Důležitou krátkodobou podporu představuje oblast kolem 768–779 EUR, kde se cena aktuálně stabilizuje. Pokud by tato zóna nevydržela, mohl by se pokles prohloubit směrem k 742 EUR a následně až k oblasti 716 EUR. Naopak pro zlepšení sentimentu by bylo potřeba návrat nad 795 EUR a především silnější průraz zpět nad EMA 50, tedy nad pásmo kolem 840 EUR. Teprve poté by se otevřel prostor pro výraznější technickou korekci vzhůru.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.