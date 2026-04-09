Lilly uvádí Foundayo na americký trh, boj v segmentu perorálních léků na obezitu se přiostřuje

Eli Lilly 9. dubna oznámila, že její nová pilulka na hubnutí Foundayo je nyní dostupná ve Spojených státech prostřednictvím LillyDirect a telehealth providerů, přičemž dodávky do maloobchodních lékáren po celé zemi začaly ve stejný den. Jednou denně užívaný perorální GLP-1 začíná na ceně 149 USD měsíčně pro samoplátce a až na 25 USD měsíčně pro způsobilé komerčně pojištěné pacienty. Uvedení přichází jen něco přes týden po schválení léku americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a dále zostřuje konkurenci na rychle rostoucím trhu s perorální léčbou obezity.
Detaily uvedení a cena
Foundayo, chemicky orforglipron, je schválen pro dospělé s obezitou nebo pro některé dospělé s nadváhou, kteří zároveň mají zdravotní komplikace související s hmotností, a to spolu s dietou a pohybem. Lilly uvedla, že pilulku lze užívat kdykoli během dne bez omezení jídla a vody, což je z pohledu pohodlí výhoda oproti perorálnímu Wegovy od Novo Nordisk. Lilly zároveň uvedla, že způsobilí pacienti v programu Medicare Part D mohou získat Foundayo za 50 USD měsíčně od 1. července 2026.
Lilly uvádí přípravek na trh už s daty z programu fáze 3 ATTAIN. Ve studii ATTAIN-1 pacienti na nejvyšší dávce, kteří v léčbě setrvali, zhubli v průměru 27,3 libry (12,4 %), zatímco účastníci hodnocení bez ohledu na dokončení studie zhubli v průměru 25 liber (11,1 %). Reuters uvedl, že napříč studiemi pomohl přípravek pacientům snížit tělesnou hmotnost přibližně o 12 % až 15 %.
Proč je uvedení důležité
Americké uvedení dává Lilly přímého perorálního konkurenta vůči Novo Nordisk, která uvedla pilulku Wegovy v lednu 2026. Reuters upozornil, že Foundayo lze užívat s jídlem i bez jídla, zatímco perorální Wegovy se musí užívat ráno nalačno a před jídlem, vodou či dalšími léky. Analytici přesto dál očekávají, že pilulky budou injekční léčbu spíše doplňovat než plně nahrazovat, zároveň jsou ale považovány za důležitý způsob, jak oslovit pacienty, kteří dosud nechtěli injekce.
Trhy nyní budou sledovat první trendy v předpisech, tempo přijetí v maloobchodních lékárnách a to, jak moc širší pojistné pokrytí podpoří adopci. Investoři se také zaměří na to, zda Lilly dokáže proměnit jednodušší dávkování a nižší vstupní cenu Foundayo ve výraznější růst podílu na trhu perorálních GLP-1 léků.
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výrobce piva Corona roste po výsledcích o 5%🍺
Intel a Google prohlubují partnerství v AI infrastruktuře kolem Xeonů a vlastních IPU
Meta a CoreWeave rozšiřují AI cloudové partnerství novou dohodou za 21 mld. USD
Akcie týdne – ASML: Tichý monopolista stojící za AI
