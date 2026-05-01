LNG jako nová síla USA: Americký plyn proudí do desítek zemí 🌍 🚢

- Suchá produkce zemního plynu v USA vzrostla v únoru 2026 meziročně o 4,9 % na 110,0 Bcf/d.
- Domácí spotřeba klesla o 3,8 %, především kvůli slabším rezidenčním a komerčním odběrům.
- Čistý export dosáhl rekordních 18,1 Bcf/d, což byla nejvyšší hodnota od začátku sledování v roce 1973.
- LNG exporty vzrostly meziročně o 20,8 % a USA vyvážely zkapalněný plyn do 32 zemí.
Americký trh se zemním plynem vstoupil do roku 2026 ve velmi silné produkční formě. Podle dubnového vydání Natural Gas Monthly, které obsahuje data za únor 2026, vzrostla suchá produkce zemního plynu meziročně již jedenáctý měsíc v řadě. Předběžná produkce dosáhla v únoru 3 080 Bcf, tedy 110,0 Bcf/d, což představuje meziroční růst o 4,9 % oproti únoru 2025. Denní produkce tak byla nejvyšší pro měsíc únor od roku 1973, tedy od počátku dostupné datové řady. Růst se projevil také u hrubých odběrů, které dosáhly 3 753 Bcf, neboli 134,0 Bcf/d, a meziročně tak rovněž vzrostly o 4,9 %. I v tomto případě šlo o nejvyšší únorovou denní hodnotu od roku 1980, což potvrzuje, že americký plynárenský sektor pokračuje v silné expanzi.
Na druhé straně však celková domácí spotřeba zemního plynu klesla. Odhadovaná spotřeba v únoru 2026 činila 3 110 Bcf, tedy 111,1 Bcf/d, což bylo o 3,8 % méně než v únoru předchozího roku. Přesto šlo o druhou nejvyšší únorovou denní spotřebu od roku 2001, takže pokles nelze vnímat jako slabost trhu v absolutním vyjádření, ale spíše jako meziroční ochlazení po mimořádně silné poptávce v roce 2025. Vývoj spotřeby ukazuje, že zatímco produkce dál posouvá rekordy, domácí poptávka se v některých segmentech normalizuje a nedokáže růst stejným tempem jako nabídka.
Meziroční pokles spotřeby byl patrný ve třech ze čtyř hlavních odběratelských sektorů. Rezidenční dodávky dosáhly 720 Bcf, tedy 25,7 Bcf/d, což znamenalo pokles o 9,5 % oproti únoru 2025. Komerční sektor odebral 443 Bcf, neboli 15,8 Bcf/d, a meziročně tak klesl o 10,0 %. Slabší byla také průmyslová poptávka, kde dodávky činily 716 Bcf, tedy 25,6 Bcf/d, což představovalo pokles o 2,2 %. Tyto údaje naznačují, že nižší spotřeba souvisela především s menší poptávkou po vytápění a slabším odběrem v segmentech citlivých na počasí. Naopak sektor výroby elektřiny jako jediný rostl, když dodávky plynu elektrárnám dosáhly 947 Bcf, tedy 33,8 Bcf/d, což bylo o 1,6 % více než před rokem. Šlo zároveň o nejvyšší únorovou hodnotu dodávek zemního plynu do elektroenergetiky od roku 2001.
Výrazným prvkem únorových dat byl také zahraniční obchod. Čistý export zemního plynu, tedy rozdíl mezi vývozem a dovozem, dosáhl v únoru 507 Bcf, neboli 18,1 Bcf/d. Tato denní hodnota byla nejvyšší pro jakýkoli měsíc od začátku sledování čistého obchodu v roce 1973. Spojené státy v únoru vyvezly 2,8krát více zemního plynu, než dovezly, což podtrhuje jejich rostoucí roli na globálním energetickém trhu. Celkové dovozy sice zůstaly relativně vysoké, dosáhly 276 Bcf, tedy 9,9 Bcf/d, ale meziročně poklesly o 6,8 %. Naopak celkové vývozy vzrostly na 784 Bcf, tedy 28,0 Bcf/d, což představovalo meziroční růst o 14,8 % a nejvyšší únorovou denní hodnotu exportů od začátku datové řady.
Nejdůležitější roli v exportní expanzi sehrál zkapalněný zemní plyn LNG. Denní tempo vývozu LNG bylo v únoru 2026 meziročně vyšší o 20,8 % a dosáhlo druhé nejvyšší hodnoty pro jakýkoli měsíc od začátku sledování LNG exportů v roce 1997. Spojené státy během února vyvážely 17,6 Bcf/d LNG do 32 zemí, což ukazuje, že americký plyn se stále více stává globálně obchodovanou komoditou s přímým dopadem na energetickou bezpečnost v Evropě, Asii i dalších regionech. Růst LNG exportů zároveň pomáhá absorbovat část silné domácí produkce, která by jinak mohla vytvářet výraznější tlak na pokles cen na americkém trhu.
Z investičního pohledu data ukazují na velmi zajímavou kombinaci. Na jedné straně stojí rekordní produkce, která potvrzuje vysokou efektivitu amerických těžařů a dostatečnou schopnost navyšovat nabídku. Na druhé straně je patrný pokles domácí spotřeby ve většině sektorů, což může v případě pokračujícího růstu těžby zvyšovat tlak na skladovací kapacity a ceny. Klíčovým stabilizačním faktorem tak zůstává export, zejména LNG, jehož růst pomáhá přesouvat přebytečný americký plyn na zahraniční trhy. Pokud bude exportní infrastruktura dál růst a globální poptávka po LNG zůstane silná, mohou z toho těžit především společnosti napojené na zkapalňovací terminály, přepravu a dlouhodobé exportní kontrakty.
Celkově data potvrzují, že Spojené státy si upevňují pozici jedné z hlavních světových plynových velmocí. Produkce roste rekordním tempem, exporty dosahují historických maxim a LNG se stává stále důležitější součástí amerického energetického vlivu. Zároveň však nelze přehlížet slabší domácí spotřebu, která ukazuje, že rovnováha trhu bude stále více záviset na schopnosti USA prodávat plyn do zahraničí. Právě vývoj exportů a poptávky po LNG tak bude v dalších měsících jedním z klíčových faktorů pro ceny zemního plynu i pro výkonnost energetických firem.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu po výrazném poklesu z oblasti kolem 2,86–2,90 USD dokázala stabilizovat a následně prudce odrazit od lokálního minima poblíž 2,589 USD. Aktuálně se obchoduje na úrovni 2,806 USD a testuje důležitou krátkodobou rezistenční zónu, která se nachází právě kolem 2,80 USD. Tento růstový odraz je technicky významný, protože cena se vrátila nad klouzavé průměry, konkrétně nad SMA 100 na hodnotě 2,695 USD i nad EMA 50 na úrovni 2,709 USD, což naznačuje obnovu nákupního zájmu a zlepšení krátkodobého sentimentu.
Přestože poslední růst působí silně, cena se nyní nachází v oblasti, kde může narazit na první výraznější překážku. Zóna kolem 2,80–2,81 USD již v minulosti fungovala jako technická bariéra a aktuální reakce trhu ukazuje, že kupci zde začínají narážet na zvýšenou nabídku. Pokud by se plynu podařilo tuto oblast prorazit a udržet se nad ní, další růstový prostor by se mohl otevřít směrem k vyšší rezistenci kolem 2,866 USD a následně až k výrazné horní zóně poblíž 2,904 USD. Právě oblast 2,86–2,90 USD zůstává z technického hlediska klíčová, protože zde dříve došlo k opakovanému odmítnutí růstu a následnému silnému propadu.
Indikátory zatím potvrzují zlepšující se momentum. CCI se nachází na hodnotě 102,5, tedy těsně nad hranicí překoupené oblasti, což ukazuje na silný nákupní impuls, ale zároveň upozorňuje na možné krátkodobé zpomalení růstu. Momentum dosahuje hodnoty 107,427, což potvrzuje, že kupci mají v posledních hodinách jasnou převahu a trh se snaží přejít z předchozího klesajícího nastavení do růstové fáze.
Z pohledu podpůrných úrovní je nyní důležité sledovat především oblast kolem 2,70 USD, kde se nachází oba hlavní klouzavé průměry. Udržení ceny nad touto zónou by podporovalo pozitivní scénář a zvyšovalo pravděpodobnost pokračování růstu směrem k horním rezistencím. Naopak návrat pod 2,695 USD by oslabil současné býčí nastavení a mohl by znamenat návrat prodejního tlaku. Hlubší podporou zůstává minimum u 2,589 USD, které nyní tvoří klíčovou hranici pro celý odrazový scénář.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
