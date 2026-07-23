Lockheed Martin a RTX zvyšují výhledy 🚀 Akcie zbrojařských firem posilují

Akcie amerických zbrojařských gigantů rostou po zveřejnění velmi silných výsledků za druhý čtvrtletí. Jak Lockheed Martin, tak RTX překonaly očekávání analytiků v oblasti tržeb i zisků a zvýšily celoroční výhledy. Výsledky potvrzují, že globální boom ve výdajích na obranu se nadále promítá do rekordního přílivu zakázek a zlepšování finančních výsledků největších výrobců zbraní.
Klíčová fakta
- Lockheed Martin zvýšil tržby o 11 % meziročně na 20,06 mld. USD, dosáhl zisku 7,94 USD na akcii a zvýšil výhled na celý rok 2026.
- RTX vykázal růst prodeje o 14 % meziročně na 24,71 mld. USD a upravený EPS vzrostl na 1,89 USD. Společnost opět zvýšila výhledy pro tržby, zisky a volné peněžní toky.
- Celkový zásobník objednávek obou společností již přesahuje 500 mld. USD, což ukazuje, že poptávka po zbrojním materiálu stále převyšuje výrobní kapacity odvětví.
Lockheed Martin těží z růstu výroby raket a munice
Lockheed Martin vykázal ve druhém čtvrtletí tržby ve výši 20,06 mld. USD, což je o 11 % více než ve stejném období loňského roku. Čistý zisk dosáhl 1,84 mld. USD a zisk na akcii vzrostl na 7,94 USD, čímž výrazně překonal tržní očekávání.
Růst byl patrný prakticky ve všech segmentech podnikání, včetně vojenského letectví, raketových systémů, kosmických řešení a misijních systémů. Vedení společnosti zdůrazňuje, že rostoucí tempo výroby munice a raket zůstává jedním z hlavních motorů růstu.
Společnost rovněž zvýšila výhled na celý rok 2026 a očekává tržby ve výši 79,75–81,75 mld. USD a zisk 29,95–30,65 USD na akcii. Zásobník objednávek vzrostl na přibližně 230 mld. USD, což zajišťuje velmi vysokou viditelnost budoucích tržeb.
Akcie se obchodují v předburzovním obchodování v okolí 542 USD, což naznačuje potenciální test síly trendu a 200denního klouzavého průměru EMA200 (červená linie), který odděluje sestupný trend od vzestupného.
Zdroj: xStation5
RTX těží současně z boomu v letectví i z růstu obranných výdajů
RTX také zveřejnil výsledky překonávající konsensus. Tržby vzrostly o 14 % meziročně na 24,71 mld. USD a upravený zisk na akcii dosáhl 1,89 USD. Na rozdíl od mnoha zbrojních výrobců společnost těží ze dvou nezávislých zdrojů růstu – rostoucích vojenských výdajů a přetrvávajícího oživení ve světovém civilním letectví.
Tržby segmentu Raytheon vzrostly o 18 %, Pratt & Whitney o 16 % a Collins Aerospace o 8 %. RTX zároveň zvýšil výhled celoročních tržeb na 95–96 mld. USD a očekávaného upraveného EPS na 7,10–7,25 USD.
Akcie se v předburzovním obchodování obchodují kolem 204 USD, tedy v blízkosti historických maxim. Pokud akcie otevřou na této úrovni, odrazí se přibližně o 20 % od lokálního dna z května.
Zdroj: xStation5
Rekordní objednávky ukazují, že omezením se stává výroba, nikoli poptávka
Nejdůležitějším signálem plynoucím z obou zpráv nejsou samotné čtvrtletní výsledky, nýbrž rozsah přílivu nových zakázek.
Lockheed Martin uzavřel čtvrtletí se zásobníkem objednávek v hodnotě přibližně 230 mld. USD, zatímco RTX zvýšil backlog na rekordních 289 mld. USD, z nichž přibližně 119 mld. USD připadá na obranné zakázky. Celkem to představuje více než 519 mld. USD budoucích objednávek čekajících na realizaci.
Pro investory je to další důkaz, že největším omezením světového zbrojního sektoru v současnosti není nedostatek poptávky ani financování. Stále větší výzvou se stává schopnost výrobců rychle navyšovat výrobní kapacity raket, střel, systémů protivzdušné obrany a munice, aby dokázali uspokojit víceleté programy zbrojení členských států NATO a obnovy vojenských zásob.
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