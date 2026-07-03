Lockheed Martin chce posílit v námořní obraně. Ve hře je akvizice za 3,5 miliardy USD ⚓

Lockheed Martin je podle zprávy Financial Times hlavním zájemcem o převzetí společnosti Ultra Maritime, kterou vlastní private equity skupina Advent International. Potenciální transakce by mohla ocenit tento námořní obranný byznys přibližně na 3,5 miliardy USD.
Jednání zatím pokračují a podle dostupných informací by dohoda mohla být oznámena už příští týden. Situace však ještě není definitivní, protože o Ultra Maritime má mít zájem více uchazečů a prodej probíhá formou konkurenční aukce. Advent se k věci nevyjádřil a Lockheed Martin na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.
Ultra Maritime se specializuje především na protiponorkový boj a technologie pro podmořskou obranu. Jde o oblast, která nabývá na významu v době rostoucího geopolitického napětí a zvyšujících se vojenských rozpočtů. Podmořský prostor je pro moderní armády stále důležitější, protože zahrnuje nejen ponorky, ale také senzory, sonarové systémy, bezpilotní technologie a ochranu kritické infrastruktury.
Společnost Ultra Maritime je součástí širší skupiny Cobham Ultra. Ta vznikla poté, co Advent International v roce 2019 převzal britskou leteckou a obrannou společnost Cobham a následně ji spojil s Ultra Electronics po akvizici v roce 2022. Pro Advent by případný prodej znamenal možnost realizovat část hodnoty z předchozích investic v obranném sektoru.
Pro Lockheed Martin by akvizice dávala strategický smysl. Firma je jedním z největších světových dodavatelů obranných technologií a dlouhodobě těží ze silné poptávky po modernizaci armád. Převzetí Ultra Maritime by jí pomohlo rozšířit portfolio v oblasti námořní obrany, kde roste význam technologií schopných detekovat a neutralizovat hrozby pod hladinou.
Zájem o podobné akvizice podporuje také současné geopolitické prostředí. Válka na Ukrajině, napětí na Blízkém východě i širší soupeření velmocí zvyšují tlak na vlády, aby posilovaly své obranné schopnosti. Pro velké zbrojařské společnosti to znamená nejen vyšší objem zakázek, ale také větší motivaci nakupovat specializované technologické firmy.
Z investičního pohledu je důležité, že obranný sektor zůstává jednou z oblastí, kde poptávka není tažena pouze ekonomickým cyklem, ale také bezpečnostními prioritami států. Akvizice Ultra Maritime by mohla Lockheedu pomoci posílit pozici v segmentu, který může v příštích letech získávat stále větší rozpočtovou podporu.
Graf Lockheed Martin (LMT.US, D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ranní shrnutí: Asie v zeleném – vrací se na trhy optimismus? (03.07.2026)
US100 klesá téměř o 2 % 🚩 Polovodičové akcie se propadají, SanDisk ztrácí 13 %
AeroVironment roste o 13 % díky kontraktu americké armády v hodnotě 500 mil. USD na protidronové systémy
Akcie týdne: Adobe: bere AI společnosti budoucnost?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.