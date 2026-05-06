Lumen kupuje Alkiru za 475 milionů USD a dál posiluje v cloudovém a AI networkingu

Společnost Lumen Technologies oznámila akvizici cloudové networkingové platformy Alkira v hotovostní transakci v hodnotě 475 milionů USD. Oznámení přišlo spolu s výsledky za první čtvrtletí, kdy tržby dosáhly 2,9 miliardy USD, tedy nad odhady analytiků na úrovni 2,83 miliardy USD, zatímco Lumen rozšiřuje svou pozici v cloud-to-cloud a data-center interconnect službách. Firma uvedla, že akvizice Alkiry má urychlit její strategii digitální platformy a rozšířit celkový adresovatelný trh přibližně na 70 miliard USD.
Alkira přidává do expanze Lumenu řídicí vrstvu
Lumen uvedl, že Alkira přináší cloud-native a carrier-agnostic platformu, která firmám umožňuje navrhovat, nasazovat a spravovat konektivitu napříč hybridními a multi-cloud prostředími. Společnost uvedla, že spojení softwarové control plane od Alkiry s optickou sítí Lumenu má zákazníkům umožnit řídit konektivitu napříč hlavními cloudy, datovými centry, partnerskými ekosystémy i on-premise prostředími z jediné platformy.
Vedení transakci prezentuje jako rychlejší a méně kapitálově náročný způsob, jak dokončit budování digitální platformy. Finanční ředitel Chris Stansbury řekl Reuters, že akvizice „v zásadě dokončuje“ platformu, kterou by Lumen jinak stavěl interně, a zároveň snižuje potřebu dalších investic i exekuční riziko. Lumen zároveň uvedl, že transakce by měla být v krátkém období neutrální pro marže a s růstem platformy akretivní, přičemž má podpořit i dlouhodobý volný cash flow.
Tržby překonaly odhady, ziskovost ale zůstala pod tlakem
Tržby Lumenu za první čtvrtletí překonaly očekávání díky síle v segmentu Private Connectivity Fabric a digitálních službách. Stansbury podle Reuters uvedl, že růst Private Connectivity Fabric se pohyboval ve středních jednotkách procent poté, co Lumen zprovoznil nové kontrakty se státem Kalifornie, firma ale zároveň vykázala upravenou ztrátu 47 centů na akcii oproti očekávané ztrátě 13 centů.
Lumen zároveň zvýšil celoroční výhled volného cash flow na 1,9 až 2,1 miliardy USD z předchozího rozpětí 1,2 až 1,4 miliardy USD poté, co auditoři určili, že 729 milionů USD inkasovaných v souvislosti s prodejem spotřebitelských fiber operací společnosti AT&T má být klasifikováno jako provozní cash flow.
Trhy nyní budou sledovat, zda Lumen dokáže akvizici Alkiry uzavřít ve třetím čtvrtletí 2026, integrovat platformu bez narušení exekuce a proměnit širší expanzi v cloudovém a AI networkingu ve silnější růst zisků. Investoři budou zároveň sledovat, zda firma dokáže zlepšovat marže a pokračovat ve snižování dluhu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Lucid zůstává pod tlakem, protože pád akcie za posledních 12 měsíců dosáhl 74 %
Micron prodlužuje rally, protože poptávka po pamětech pro AI dál utahuje nabídku
US Open: Wall Street roste díky výprodeji ropy a optimismu kolem technologických akcií 📈
Disney vydělal více, než trh čekal. Streaming roste o 88% 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.