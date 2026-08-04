McDonald's zveřejnil výsledky – gigant ve stagnaci? 🗽 Wall Street reaguje na zprávu

Akcie McDonald's (MCD.US) rostou o přibližně 2 % po zveřejnění výsledků za 2. čtvrtletí 2026. Společnost opět prokázala, že dokáže udržet růst zisků i v náročném spotřebitelském prostředí – upravený zisk na akcii překonal očekávání Wall Street, přestože tržby a srovnatelné tržby dopadly mírně pod výhled. Pozornost investorů se nyní soustřeďuje na perspektivy udržení vysokých marží a dalšího růstu globálních tržeb ve druhé polovině roku.
Nejdůležitější informace z výsledků
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Upravený zisk na akcii (Adj. EPS) dosáhl 3,38 USD oproti očekávaným 3,32 USD, vykazovaný EPS pak 3,32 USD, což představuje meziroční růst o 6 %.
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Tržby vzrostly meziročně o 4 % na 7,10 mld. USD, avšak mírně zaostaly za konsenzem ve výši 7,13 mld. USD.
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Čistý zisk se meziročně zvýšil o 5 % na 2,36 mld. USD, v souladu s očekáváním analytiků.
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Provozní zisk vzrostl meziročně o 3 % na 3,3 mld. USD, mírně pod výhledem na úrovni 3,39 mld. USD.
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Globální srovnatelné tržby (Comparable Sales) vzrostly o 1,3 %, nepatrně pod očekávaných 1,39 %.
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Srovnatelné tržby v USA se zvýšily o 0,8 %, přičemž výhled překračoval 1 %.
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Segment International Developed Licensed (IDL) vykázal růst srovnatelných tržeb o 1,9 % a segment International Operated Markets (IOM) o 1,5 % – oba výsledky mírně zaostaly za konsenzem.
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Globální systémové tržby (Systemwide Sales) vzrostly meziročně o 5 % (o 4 % při konstantních směnných kurzech), což naznačuje další rozvoj sítě a růst tržeb navzdory umírněné dynamice prodeje ve stávajících restauracích.
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Náklady SG&A vzrostly meziročně o 17 % na 817 mil. USD, zatímco efektivní daňová sazba poklesla na 19,5 % z loňských 21,3 %.
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Společnost potvrdila výhled pro celý rok 2026, který počítá s kapitálovými výdaji (CapEx) ve výši 3,7–3,9 mld. USD, provozní marží ve středním až vysokém pásmu 40 %, efektivní daňovou sazbou 21–23 %, růstem úrokových nákladů o 4–6 % a konverzí volného cash flow na úrovni nízkých až středních 80 %.
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McDonald's rovněž oznámil změnu ve vedení – Skye Anderson nastoupí na pozici prezidentky McDonald's USA a nahradí Joea Erlingera.
Akcie McDonald's (interval D1)
Akcie společnosti klesly o více než 25 % z historického maxima na úrovni 340 USD, což je pro tak velkou společnost výrazná korekce – a co je důležité, k poklesům docházelo v době, kdy investoři masově přesouvali kapitál směrem k AI a technologickým společnostem. Zdá se, že v případě obratu momentu v sektoru AI a při stále solidní světové ekonomice mají akcie potenciál k návratu pozitivního sentimentu. Na druhé straně se společnost potýká se stagnací růstu a vysokou saturací na klíčových trzích. Fáze nejdynamičtější expanze se na tomto stupni vývoje jeví jako již za společností – to však neznamená, že akcie mohou z aktuální úrovně jen klesat. Firma stále disponuje výraznými konkurenčními výhodami a těší se rostoucí popularitě v mnoha částech světa. Důležitou podporou je pásmo kolem 260 USD a odporem 295–300 USD (průměr EMA200, červená linie).
Zdroj: xStation5
Za posledních pět let McDonald's systematicky zvyšoval jak tržby, tak čistý zisk, přestože tempo růstu zůstávalo umírněné a výrazně stabilnější než u většiny technologických společností. Charakteristickým rysem společnosti je schopnost udržovat vysokou ziskovost i při relativně nízkém růstu tržeb, což odráží sílu značky a výhody franšízového obchodního modelu. Ukazatel ROIC se udržuje na velmi vysoké úrovni, což potvrzuje, že každá dodatečná jednotka investovaného kapitálu generuje nadprůměrné výnosy pro akcionáře. Marže volného cash flow zároveň zůstává vysoká a stabilní, což společnosti umožňuje financovat dividendy, zpětné odkupy akcií i další investice bez nadměrného zatěžování rozvahy. Je však třeba poznamenat, že růst tržeb v posledních čtvrtletích zpomalil, což je typické pro zralé globální značky s velmi vysokým stupněm penetrace trhu. To znamená, že budoucí růst hodnoty podniku bude stále více záviset na zlepšování provozní efektivity, rozvoji digitálního prodeje a expanzi na zahraničních trzích, nikoli na rychlém navyšování počtu restaurací. Z pohledu fundamentální analýzy zůstává McDonald's příkladem společnosti typu compounder – podniku, který díky mimořádně vysoké kvalitě obchodního modelu, stabilním peněžním tokům a efektivní alokaci kapitálu dokáže systematicky budovat hodnotu pro akcionáře i při relativně nízkém tempu růstu tržeb.
Ocenění McDonald's rovněž naznačuje, že trh vnímá společnost jako prémiový byznys. Ukazatel P/E (TTM) se pohybuje kolem 22,4, přičemž forwardové P/E klesá na přibližně 21,1, což znamená, že investoři očekávají další růst zisků v příštích 12 měsících. Ačkoli v absolutním vyjádření nejde o nízké ocenění, je ospravedlnitelné mimořádně vysokou provozní ziskovostí, stabilitou peněžních toků a předvídatelností obchodního modelu. U společností kvality McDonald's je trh zpravidla ochoten udržovat prémii vůči průměrnému ocenění širokého trhu, přičemž je vnímá jako podniky schopné dlouhodobé a systematické tvorby hodnoty pro akcionáře.
Zdroj: XTB Research
McDonald's dlouhodobě udržuje jednu z nejvyšších provozních ziskovostí v globálním restauračním sektoru, což plyne především z franšízového obchodního modelu. Z grafu je patrné, že jak EBITDA, tak EBIT se drží blízko historických maxim navzdory zpomalení dynamiky prodeje v posledních čtvrtletích. Marže EBIT se aktuálně pohybuje kolem 45 %, což znamená, že téměř polovina každého dolaru tržeb zůstává ve společnosti po pokrytí provozních nákladů. Tak vysoká ziskovost svědčí o velmi silné cenové síle značky a vysoké nákladové efektivitě i v prostředí rostoucích nákladů na pracovní sílu a potraviny. Zároveň byl růst EBIT v posledních letech výrazně pomalejší než růst tržeb, což naznačuje, že společnost vstoupila do zralejší fáze vývoje, v níž se prioritou stává udržení marží, nikoli agresivní expanze. Pro investory je klíčové, že navzdory umírněnému růstu tržeb McDonald's nadále generuje mimořádně stabilní provozní peněžní toky a vysokou ziskovost základní činnosti. Tato charakteristika z něj dělá klasický příklad vysoce kvalitního byznysu, jehož hodnota se opírá spíše o předvídatelnost zisků než o rychlé tempo růstu.
Zdroj: XTB Research
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