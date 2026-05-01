Měď drží silné zisky, ale trh brzdí sváteční ticho v Číně 🟠

- Měď se drží nad úrovní 13 000 USD za tunu, přičemž obchodování tlumí čínský svátek práce.
- Americký HDP rostl v prvním čtvrtletí tempem 2 %, což pomohlo stabilizovat náladu na trhu s mědí.
Měď a další základní kovy si po předchozím růstu udržely své zisky, přestože aktivita na trzích byla kvůli čínskému svátku práce výrazně utlumená. Čína, která patří mezi největší světové spotřebitele průmyslových kovů, vstoupila do týdenního svátečního období, což přirozeně snížilo obchodní aktivitu a omezilo nové impulzy pro trh. I tak se ceny klíčových komodit udržely na vyšších úrovních, protože zpracovatelé kovů před začátkem volna doplňovali zásoby.
Cena mědi na London Metal Exchange se dnes držela nad hranicí 13 000 USD za tunu, což potvrzuje její silnou pozici po předchozím růstu. Stabilitu trhu podpořila také lepší makroekonomická data ze Spojených států, kde hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí rostl anualizovaným tempem 2 %. Tento údaj vytvořil pro měď určitou podporu, protože naznačuje, že americká ekonomika si i přes nejistoty udržuje solidní dynamiku.
Vedle makroekonomických dat sehrává důležitou roli také geopolitika. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že bude pokračovat v námořní blokádě íránských přístavů, což vrhá nejistotu na možné znovuotevření Hormuzského průlivu. Právě napětí na Blízkém východě podporuje ceny některých komodit tím, že zvyšuje náklady, rizikové prémie a obavy z narušení globálních dodavatelských řetězců.
Graf COPPER (D1)
Cena mědi se po předchozím výrazném růstu stabilizovala v širším pásmu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 13 007 USD za tunu. Trh se drží v blízkosti Fibonacciho hladiny 38,2 % na ceně 12 809 USD, která nyní funguje jako důležitá technická podpora. Právě její udržení je pro kupce klíčové, protože případný pokles pod tuto oblast by mohl otevřít prostor k hlubší korekci směrem k úrovni 12 273 USD, kde se nachází Fibonacciho retracement 50 %.
Z pohledu klouzavých průměrů zůstává technické nastavení mírně pozitivní, protože cena se drží nad EMA 50 na úrovni 12 847 USD i nad SMA 100 na hodnotě 12 737 USD. To naznačuje, že střednědobý růstový trend zatím nebyl narušen, přestože momentum v posledních seancích viditelně slábne. Cena se po odrazu od nižších úrovní přiblížila zpět k oblasti předchozích maxim, ale zatím nedokázala jednoznačně prorazit výše.
Nejbližší rezistencí zůstává oblast kolem 13 471 USD, která odpovídá Fibonacciho hladině 23,6 %. Pokud by se mědi podařilo tuto úroveň překonat, mohl by se trh znovu vydat směrem k předchozím maximům poblíž 14 543 USD. Naopak pokud cena neudrží pásmo kolem 12 800 USD, může se zvýšit riziko návratu k nižším podporám, zejména k oblasti 12 273 USD a následně až k 11 737 USD.
Zdroj: xStation5
