🚩 Meme akcie Avid Budget prudce klesá, protože panika ukončila 600% růst

Akcie autopůjčovny Avis Budget (CAR.US) prošly během několika dní celým cyklem tržní euforie a kolapsu. Ukazují tak, jak rychle se mohou spekulativní pohyby rozpadnout. Růst začal agresivním short squeeze, po kterém téměř okamžitě následoval prudký návrat směrem k racionálnějším úrovním ocenění. Akcie nyní mírně rostou a snaží se stabilizovat po panice z posledních dvou seancí. Už se objevují srovnání s meme akciemi, jako je GameStop, a tyto paralely se zdají být alespoň částečně oprávněné. Aktuální tržní kapitalizace společnosti se pohybuje přibližně kolem 8 miliard USD.
Klíčové body:
- Vrchol růstu na 600 %
- Z úrovní pod 100 USD až nad 700 USD
- Pokles o více než 70 % během dvou dnů po dosažení maxima
- Jednodenní zisky short sellerů přibližně 2,8 miliardy USD
- Short interest dosáhl přibližně 64 % volně obchodovaných akcií
- Implikovaná volatilita opcí: 235 %
Výchozí bod: omezená nabídka a rostoucí tlak na short pozice
Celý příběh začal velmi specifickou tržní strukturou. Avis Budget kombinoval vysoký short interest s velmi omezeným free floatem. V praxi to znamenalo, že velké množství investorů sázelo na pokles, zatímco skutečná nabídka akcií dostupných k nákupu zůstávala omezená. Tato nerovnováha vytvořila ideální podmínky pro prudký růst. I mírná poptávka mohla kvůli strukturálně omezené nabídce vyvolat výrazné cenové pohyby.
Koncentrace vlastnictví jako klíčový katalyzátor
Klíčovým faktorem tohoto pohybu byla vlastnická struktura společnosti. Dva hedgeové fondy dohromady kontrolovaly více než 70 % akcií, což výrazně omezovalo free float. V takových podmínkách se i relativně malé změny poptávky mohou promítnout do nepřiměřeně velkých cenových výkyvů. Dalším katalyzátorem bylo oznámení společnosti Pentwater Capital o velké pozici, což trh interpretoval jako signál institucionální podpory.
Short squeeze: samoposilující mechanismus
S růstem ceny akcie se rozběhla klasická dynamika short squeeze. Investoři sázející na pokles byli nuceni uzavírat pozice a nakupovat akcie zpět za stále vyšší ceny. Každý nucený zpětný nákup vytvářel další poptávku, která cenu posouvala ještě výše. Na vrcholu dosáhl short interest zhruba 64 % free floatu, což tento efekt ještě zesílilo. Závěr je jednoduchý: cena prudce vzrostla ne kvůli zlepšení fundamentů, ale proto, že tržní struktura donutila účastníky nakupovat.
CAR.US (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Bod obratu: absence nového kapitálu
Obrat začal ve chvíli, kdy tento mechanismus ztratil momentum. Tlak na short sellery začal polevovat, zatímco nové kapitálové přílivy se nedostavily. To stačilo k prolomení trendu. Po dosažení maxima nad 713 USD akcie během jediné seance klesly o 40 % a v dalších dnech pokračovaly v poklesu. Celkově akcie ve velmi krátké době ztratily více než 70 %, což je typický konec vyčerpaného short squeeze.
Obrat rolí: short selleři znovu získávají kontrolu
Prudká korekce zcela otočila tržní dynamiku. Investoři, kteří byli dříve pod tlakem, začali generovat zisky.
Podle S3 Partners přinesl výprodej short sellerům během jediného dne zisky kolem 2,8 miliardy USD, čímž téměř vymazal jejich předchozí ztráty. Rostoucí short interest zároveň naznačuje, že se trh rychle vrátil k pozicím sázejícím na další pokles.
Fundamenty v pozadí: typický profil „meme akcie“
Cenový pohyb nebyl podpořen zlepšující se finanční výkonností. Společnost v posledních letech vykazovala čisté ztráty, což naznačuje, že rally byla do velké míry odtržená od fundamentů.
To řadí Avis Budget do širší kategorie „meme akcií“, kde jsou cenové pohyby taženy především těmito faktory:
- tržní narativ
- aktivita retailových investorů
- tržní mechanika, jako je short interest a likvidita, spíše než tržby
Opční aktivita a volatilita: palivo pro spekulace
Aktivita na derivátovém trhu dosáhla úrovní typických pro extrémní spekulativní epizody. Denní objem opcí překročil 200 000 kontraktů, zatímco implikovaná volatilita vzrostla na 235 %. V reakci na to brokeři zavedli 100% maržové požadavky, což znamená, že pozice musely být plně kryty hotovostí. Takové opatření se používá v obdobích extrémní tržní nestability.
Po prudkém růstu a následném kolapsu se trh začal vracet směrem k ocenění více založenému na fundamentech. To se odráží také v postoji analytiků, který je stále opatrnější. Tato epizoda kopíruje známý vzorec z případů jako GameStop nebo Hertz:
- vysoký short interest
- omezená nabídka akcií
- příliv spekulativního kapitálu
- short squeeze
- vyčerpání poptávky a prudká korekce
V současnosti zůstává nejistota kolem akcie extrémně vysoká. Krátkodobý odraz nelze vyloučit, ale další vývoj je mnohem méně jasný než na vrcholu rally.
