🚨 Memorandum visí na vlásku. Úterý rozhodne 🛢️

- Memorandum mezi USA a Íránem ze 17. června je po necelých dvou týdnech pod silným tlakem
- Ropa Brent se obchoduje kolem 73,3 dolaru za barel, americká WTI blízko 70 dolarů
- Brent ztratil minulý týden více než deset procent, šlo o třetí týdenní pokles v řadě
- Obě strany se dohodly na zastavení útoků, technická jednání proběhnou v úterý v katarské Dauhá
- Izrael v neděli zničil zhruba 200metrový tunel Hizballáhu v jižním Libanonu, jen dva dny po nové bezpečnostní dohodě
- Íránské kyberútoky na Izrael narostly z přibližně 1 600 incidentů v červnu 2025 na zhruba 4 800 v červnu 2026
- ANZ varuje, že obnova fyzických toků ropy může trvat až do konce roku
- Memorandum mezi USA a Íránem ze 17. června je po necelých dvou týdnech pod silným tlakem
- Ropa Brent se obchoduje kolem 73,3 dolaru za barel, americká WTI blízko 70 dolarů
- Brent ztratil minulý týden více než deset procent, šlo o třetí týdenní pokles v řadě
- Obě strany se dohodly na zastavení útoků, technická jednání proběhnou v úterý v katarské Dauhá
- Izrael v neděli zničil zhruba 200metrový tunel Hizballáhu v jižním Libanonu, jen dva dny po nové bezpečnostní dohodě
- Íránské kyberútoky na Izrael narostly z přibližně 1 600 incidentů v červnu 2025 na zhruba 4 800 v červnu 2026
- ANZ varuje, že obnova fyzických toků ropy může trvat až do konce roku
Memorandum porozumění, které Spojené státy a Írán podepsaly 17. června a které mělo ukončit válku z konce února a otevřít Hormuzský průliv, se po necelých dvou týdnech ocitlo pod silným tlakem. Trhy si v pondělí ráno připomínají, že geopolitická riziková přirážka z trhu zdaleka nezmizela.
Ropa Brent zahájila obchodní týden v mírném plusu kolem 73,3 dolaru za barel, americká WTI se obchodovala blízko 70 dolarů. Předchozí pátek přitom kontrakt zaznamenal již třetí týdenní pokles v řadě a od únorových úrovní jej dělí jen malý kousek. Obrat směrem nahoru přichází po víkendu, během kterého Írán zaútočil na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu, americká letadla udeřila na íránské raketové a radarové pozice a Donald Trump pohrozil, že Washington „vojensky dokončí započatou operaci". Obě strany se nakonec dohodly na pozastavení útoků a obnovení technických rozhovorů, které se v úterý přesouvají ze Švýcarska do katarské Dauhá. Hlavním tématem bude právě Hormuz, kterým normálně protéká přibližně pětina světových objemů ropy a zkapalněného zemního plynu.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, M30)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny ropy WTI (OIL.WTI, M30)
Zdroj: xStation5
Křehkost dohody potvrzuje i druhá fronta. V jižním Libanonu izraelská armáda v neděli večer zničila zhruba 200metrový tunel hnutí Hizballáh, jen dva dny po nové bezpečnostní dohodě mezi Izraelem a Libanonem. Hizballáh to okamžitě označil za flagrantní porušení příměří. Vzhledem k tomu, že jde o íránského spojence, jakákoli vážnější eskalace v Libanonu se promítá i do důvěry v širší dohodu s Teheránem.
Třetí fronta zůstává pro veřejnost nejméně viditelná, ale možná nejaktivnější. Šéf izraelského kybernetického direktoriátu uvedl, že počet íránských kyberútoků na izraelské cíle vyskočil ze zhruba 1 600 incidentů v červnu 2025 na přibližně 4 800 v červnu 2026. Útoky směřují proti kritické infrastruktuře, velkým organizacím i menším firmám. Podle slov šéfa direktoriátu na rozdíl od bojiště v kybersféře žádné příměří neexistuje.
Pro investory to znamená jediné. Úterní jednání v Dauhá budou jedním z nejsledovanějších bodů týdne a jejich výsledek může rychle pohnout ropnými kontrakty. Otázkou zůstává, zda má trh pravdu, když sází na rychlou normalizaci dodávek. Analytici ANZ varují, že fyzické toky omezují fronty tankerů, poškozená infrastruktura i odstavená produkce a návrat na předkonfliktní úrovně může trvat až do konce roku.
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