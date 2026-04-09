Meta a CoreWeave rozšiřují AI cloudové partnerství novou dohodou za 21 mld. USD

Meta Platforms a CoreWeave oznámily rozšířenou dohodu o AI infrastruktuře v hodnotě přibližně 21 mld. USD, která potrvá do prosince 2032. Ve čtvrtečním odpoledním obchodování v USA akcie Meta rostly přibližně o 2,0 % na 624,71 USD, zatímco akcie CoreWeave klesaly asi o 3,1 % na 86,16 USD. Dohoda dál posiluje snahu Meta zajistit si větší výpočetní kapacitu pro umělou inteligenci v době, kdy rychle roste poptávka po rozsáhlých inference workloadech.
Dohoda rozšiřuje rychle rostoucí vztah
CoreWeave uvedla, že nová dohoda navazuje na dosavadní spolupráci obou společností a zajistí dedikovanou AI cloudovou kapacitu napříč více lokalitami. Nasazení bude zahrnovat i některé z prvních implementací platformy Nvidia Vera Rubin, která má být podle Reuters zhruba dvakrát rychlejší než současná generace Blackwell. Nový kontrakt přichází nad rámec obdobné dohody za 14,2 mld. USD podepsané v září, čímž se kombinovaná hodnota obou kontraktů dostává nad 35 mld. USD.
Dohoda je důležitá pro obě strany. Meta navyšuje infrastrukturu pro vývoj a nasazování svých AI modelů, zatímco CoreWeave posiluje pozici významného dodavatele specializované AI cloudové kapacity pro velké technologické zákazníky. Reuters uvedl, že Meta je nyní jedním z největších zákazníků CoreWeave, i když Microsoft loni stále tvořil přibližně 67 % tržeb společnosti.
Financování zůstává pro CoreWeave klíčovým tématem
Navzdory velikosti kontraktu trh dál sleduje, jak CoreWeave financuje svou expanzi. Reuters uvedl, že firma samostatně oznámila plán prodeje dluhopisů za 1,25 mld. USD a konvertibilních dluhopisů za 3 mld. USD, přičemž už dříve uvedla, že kapitálové výdaje v roce 2026 mohou dosáhnout až 35 mld. USD oproti 14,9 mld. USD v roce 2025. To pomáhá vysvětlit, proč akcie CoreWeave ve čtvrtek zaostávaly za Meta i po oznámení kontraktu.
Pro Meta dohoda podporuje širší AI investiční ofenzivu. Reuters napsal, že společnost letos plánuje investovat až 135 mld. USD do budování AI infrastruktury, protože se snaží posílit svou pozici vůči OpenAI, Googlu a Anthropic. Trhy nyní budou sledovat, jak rychle bude nová kapacita od CoreWeave nasazena, zda bude dál růst poptávka po inferenci a jak efektivně CoreWeave zvládne tento růst financovat.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
