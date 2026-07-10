Meta čelí riziku tvrdé pokuty ⚠️ Facebook a Instagram mají využívat návykový design 📱

Evropská unie zostřuje vyšetřování společnosti Meta Platforms kvůli podezření, že její platformy Facebook a Instagram využívají prvky podporující návykové chování u dětí. Evropská komise zveřejnila předběžná zjištění, podle kterých Meta nedostatečně zohledňuje rizika spojená s nadměrným používáním sociálních sítí mladistvými.
Komise upozornila zejména na personalizovaná doporučení, automatické přehrávání videí a nekonečné scrollování. Tyto prvky podle regulátorů mohou přispívat ke kompulzivnímu používání platforem, protože uživatele neustále motivují pokračovat v dalším sledování obsahu.
Problémem mají být také slabé ochranné nástroje pro mladistvé. Časová omezení podle Komise mohli teenageři snadno obejít nebo ignorovat, zatímco rodičovská kontrola vyžadovala příliš mnoho technických znalostí, času a úsilí. Regulátor tak naznačuje, že ochrana dětí nebyla nastavena dostatečně jednoduše ani účinně.
Vyšetřování probíhá podle evropského zákona Digital Services Act, tedy DSA. Ten ukládá velkým digitálním platformám povinnosti v oblasti bezpečnosti, transparentnosti a ochrany uživatelů. Předběžná zjištění jsou druhým formálním krokem v tomto procesu. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo a Meta bude mít možnost na výhrady Komise odpovědět.
Pokud by se závěry vyšetřování potvrdily, Meta může čelit pokutě až do výše 6 % svého celosvětového ročního obratu. To je pro investory důležité, protože nejde pouze o reputační riziko, ale potenciálně i o citelný finanční zásah.
Tlak na sociální sítě přitom roste i mimo Evropu. Regulátoři, rodiče a zákonodárci po celém světě řeší dopady sociálních platforem na psychické zdraví dětí, kyberšikanu a vystavení nevhodnému obsahu. V USA čelí Meta a další technologické společnosti tisícům žalob, které tvrdí, že jejich produkty podporují závislost a zhoršují duševní zdraví mladistvých.
Významné je také to, že Evropská komise už v samostatném vyšetřování letos v dubnu obvinila Metu z toho, že nedokáže dostatečně bránit mladším dětem v přístupu na své platformy. Aktuální předběžná zjištění tak zapadají do širšího regulatorního tlaku, který se zaměřuje nejen na obsah, ale také na samotný design digitálních služeb.
Pro Metu jde o citlivé téma, protože Instagram a Facebook stojí na vysoké uživatelské aktivitě a dlouhém čase stráveném na platformě. Pokud by regulace přinutila firmu omezit některé prvky, jako je autoplay, reels, stories nebo doporučovací algoritmy pro mladistvé, mohlo by to časem ovlivnit zapojení uživatelů a nepřímo i reklamní příjmy.
Na druhé straně Meta zůstává jedním z nejsilnějších hráčů v digitální reklamě a má obrovskou globální uživatelskou základnu. Krátkodobý dopad proto nemusí být okamžitý. Dlouhodobě ale roste riziko, že sociální sítě budou muset více upravovat své produkty podle regulatorních požadavků, což může zvyšovat náklady a snižovat flexibilitu jejich obchodního modelu.
Z pohledu investorů bude klíčové sledovat, zda se vyšetřování přetaví do konkrétní pokuty, případně do povinných změn v designu platforem. Právě zásahy do algoritmů, doporučování obsahu a uživatelského zapojení mohou být pro Metu důležitější než samotná jednorázová sankce.
Graf Meta Platforms (META.US, D1)
Zdroj: xStation5
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