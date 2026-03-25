Meta míří novým motivačním programem na valuaci až 9 bilionů USD 📱

- Meta spustila motivační program pro vrcholové manažery, který je navázán na cenu akcií a termín 2031, s cílem dosáhnout až 500% nárůstu hodnoty akcií.
- Odměny budou vyplaceny pouze, pokud společnost dosáhne výrazného úspěchu a cena akcií vzroste.
Meta oznámila obrovský motivační program, kterým se snaží motivovat své vrcholové manažery k extrémně rychlému růstu firmy prostřednictvím nového programu akciových opcí, který by některým z nich mohl vynést stovky milionů dolarů.
Program pro vrcholné manažery je navázán na cenu akcií a rozhodným termínem je rok 2031. Jednotlivé výše odměny jsou odstupňovány podle vývoje ceny akcií Meta. Pro možnost uplatnění prvního stupně akciových opcí je nutné do roku 2031 dosáhnout ceny akcií 1 116 USD, což představuje nárůst o 85 % oproti současné hodnotě. Tato cena by odpovídala tržní kapitalizaci přibližně 2,82 bilionu dolarů při současném počtu akcií. Druhý stupeň vyžaduje cenu akcie 1 393 USD. Požadovaná cena se s každým dalším stupněm zvyšuje, přičemž nejvyšší hranice činí 3 727 USD, což by firmu ocenilo na více než 9 bilionů USD. Nejvyšší hranice v motivačním programu představuje nárůst o 500 % oproti současné tržní kapitalizaci ve výši 1,5 bilionu USD. Nejhodnotnější společností na světě je v současnosti Nvidia s hodnotou kolem 4,3 bilionu USD.
Meta uvedla, že se jedná o velkou sázku a že tyto odměny nebudou vyplaceny, pokud Meta nedosáhne obrovského budoucího úspěchu, z čehož budou těžit všichni akcionáři. Stejně jako u všech akciových opcí mají hodnotu pouze tehdy, pokud cena akcií výrazně zvýší. Meta loni v létě spustila nákladnou náborovou kampaň zaměřenou na špičkové AI výzkumníky a nabízela jednotlivé balíčky odměn, které v některých případech mohly přesáhnout miliardu dolarů.
Cena akcií Meta za poslední rok klesla o 4 %, čímž zaostala za všemi ostatními technologickými giganty s vysokou tržní kapitalizací kromě Microsoftu, který oslabil o 5 %. Společnost Alphabet mezitím za poslední rok vzrostla o téměř 70 %. Aktuálně se cena pohybuje kolem hranice 600 USD, přičemž ze svých maxim v roce 2025 vyklesala již o téměř 25 %.
Graf META.US (D1)
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
