Micron klesá navzdory rekordní poptávce z AI datových center, protože akcie tíží obavy z capexu

- Akcie Micronu od výsledků z 18. března klesly o více než 27 %, i přes rekordní poptávku z AI datových center.
- Ve fiskálním Q2 firma vykázala tržby 23,86 mld. USD a očištěný EPS 12,20 USD, přičemž pro Q3 čeká tržby 33,5 mld. USD.
- Trh znepokojil hlavně vyšší capex, protože plán pro fiskální 2026 vzrostl na více než 25 mld. USD.
- Investoři nyní sledují, zda Micron udrží silný růst a marže bez rizika budoucího převisu nabídky.
Akcie Micronu od zveřejnění výsledků za druhé fiskální čtvrtletí 18. března ztratily více než 27 %, a to navzdory rekordním tržbám a silné poptávce spojené s AI datovými centry. Titul zůstává pod tlakem, protože se investoři soustředí na výrazně vyšší investiční výdaje společnosti a na novou debatu o tom, zda by nové nástroje pro vyšší efektivitu AI mohly časem u některých úloh snížit potřebu pamětí. Vlastní výhled Micronu ale nadále ukazuje na napjatou nabídku a silné ceny, nikoli na zpomalování poptávky. Zdroj: xStation5
Poptávka z datových center zůstala silná
Micron vykázal za fiskální Q2 tržby 23,86 miliardy USD, očištěný zisk na akcii (EPS) 12,20 USD a pro fiskální Q3 stanovil výhled tržeb na 33,5 miliardy USD s tolerancí plus minus 750 milionů USD. Tržby divize Core Data Center Business Unit vzrostly na 5,687 miliardy USD z 2,379 miliardy USD v předchozím čtvrtletí, zatímco tržby Cloud Memory Business Unit dosáhly 7,749 miliardy USD. Společnost zároveň uvedla, že poptávka po AI posouvá celkový adresovatelný trh datových center u DRAM a NAND nad 50 % celkového trhu odvětví poprvé v kalendářním roce 2026.
Micron uvedl, že tržby z NAND pro datová centra se mezikvartálně více než zdvojnásobily a že poptávka po NAND v datových centrech výrazně převyšuje dostupnou nabídku v dohledné budoucnosti. Ve svém tržním výhledu firma zároveň uvedla, že očekává napjaté podmínky nabídky a poptávky u DRAM i NAND i po kalendářním roce 2026.
Investoři se zaměřili na výdaje a riziko další fáze cyklu
Větším problémem pro trh jsou investiční výdaje. Reuters uvedl, že Micron zvýšil plán kapitálových výdajů pro fiskální rok 2026 o 5 miliard USD na více než 25 miliard USD, přičemž v roce 2027 mají výdaje dále růst s tím, jak firma rozšiřuje výrobní kapacity. Micron také uvedl, že výdaje na výstavbu mají ve fiskálním roce 2027 meziročně vzrůst o více než 10 miliard USD.
To znovu otevřelo známou obavu u paměťových titulů: silné současné ceny mohou časem přilákat dostatek nové kapacity a později v cyklu stlačit marže. V posledních dnech náladu navíc zasáhlo oznámení Google o nástroji TurboQuant. Google uvedl, že tento algoritmus dokáže snížit velikost key-value paměti nejméně 6krát bez ztráty přesnosti, což mezi investory vyvolalo otázky, zda by se některé AI inferenční úlohy časem nemohly stát méně náročné na paměť. Micron tento vývoj s oslabením poptávky nespojil a jeho březnový výhled žádné takové zpomalení nenaznačil.
Trhy nyní budou sledovat, zda Micron dokáže naplnit cíle pro fiskální Q3, včetně tržeb 33,5 miliardy USD a hrubé marže kolem 81 %, a zároveň přesvědčit investory, že vyšší capex podpoří dlouhodobě udržitelný růst, nikoli budoucí převis nabídky. Investoři budou také sledovat, zda vyšší paměťová efektivita v AI nakonec poptávku sníží, nebo naopak rozšíří využití napříč více typy úloh.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
CoreWeave roste po uzavření GPU-backed úvěrové linky za 8,5 mld. USD
FedEx sází při automatizaci více na partnerství než na vlastní robotiku
Oracle propouští tisíce zaměstnanců — AI nahrazuje pracovní místa 🤖
BREAKING: IRGC hrozí útokem na Microsoft, Apple a Alphabet ⚔️
