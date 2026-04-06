Micron slábne a konkurence sílí 💾⚠️

Akcie Micronu od nedávného maxima klesly o více než 20 %.
SK Hynix chystá americké ADR až za 10 miliard USD, což může zvýšit tlak na Micron.
Korejský rival má výrazně silnější pozici v segmentu HBM pamětí pro AI.
Dlouhodobě ale může Micron těžit z rychlejšího růstu, pokud úspěšně dožene konkurenci.
Akcie společnosti Micron Technology mají za sebou volatilní období. Po velmi silném vstupu do roku, kdy titul v lednu přidal téměř 50 %, přišlo výrazné ochlazení. Od maxima zhruba před třemi týdny akcie odepsaly více než 20 % a březen se pro Micron stal nejslabším měsícem za téměř čtyři roky. Na sentiment doléhají obavy o vývoj trhu s paměťovými čipy i širší nejistota na trzích spojená s konfliktem kolem Íránu.
Další tlak může přinést i chystaný vstup jihokorejského SK Hynix na americký trh. Firma plánuje letos nabídnout své ADR v USA a transakce by mohla vynést až 10 miliard USD. Pokud se to potvrdí, půjde o jeden z největších newyorských debutů zahraniční společnosti za poslední dobu. Pro Micron je to důležité hlavně proto, že by přišel o pozici jediného americky obchodovaného čistého hráče na trhu DRAM pamětí.
Právě tato exkluzivita dosud Micronu pomáhala držet mírně vyšší valuaci než u SK Hynix. To se ale může změnit. Američtí investoři dostanou novou možnost, jak vsadit na poptávku po pamětech spojených s rozvojem umělé inteligence, a část kapitálu se může krátkodobě přesunout právě do SK Hynix. Ten je navíc vnímán jako silnější hráč v segmentu HBM pamětí, tedy vysoce výkonných čipů klíčových pro AI servery.
Podle dostupných údajů měl SK Hynix ve čtvrtém čtvrtletí zhruba 57 % globálních tržeb v HBM, což je více než dvojnásobek podílu Micronu. Přesto se obě akcie obchodují relativně levně, přibližně za čtyřnásobek očekávaných zisků, zatímco širší index S&P 500 se pohybuje výrazně výše. To naznačuje, že trh už část rizik v cenách zohledňuje.
Krátkodobě tak může uvedení SK Hynix na americkou burzu znamenat pro Micron vyšší konkurenční tlak a možné přesuny kapitálu. Z dlouhodobějšího pohledu ale nemusí jít o zásadní problém. Pokud Micron dokáže zrychlit růst zisků a dál dohánět konkurenci v segmentu HBM, může z pokračující silné poptávky po AI pamětech také výrazně těžit. Právě schopnost využít růst celého trhu bude pro další vývoj akcie klíčová.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
