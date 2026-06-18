Microsoft a Amazon čelí tlaku EU kvůli cloudovým službám ⚠️

Cloudové služby společností Microsoft a Amazon se dostávají pod zvýšený dohled Evropské unie. Evropská komise má podle dostupných informací už příští týden zveřejnit předběžné závěry šetření, podle kterých služby Microsoft Azure a Amazon Web Services pravděpodobně splňují podmínky pro regulaci podle zákona Digital Markets Act, známého jako DMA.
Pokud by Evropská komise dospěla ke konečnému rozhodnutí, které se očekává do konce roku, mohly by se na Azure a AWS vztahovat přísnější povinnosti. Ty by zahrnovaly například požadavky na interoperabilitu, omezení uzamykání zákazníků v jednom ekosystému a zákaz zvýhodňování vlastních služeb. Pro Microsoft i Amazon by šlo o zásah do jedné z nejdůležitějších částí jejich byznysu.
Evropská komise už loni v listopadu uvedla, že Microsoft a Amazon mají na cloudovém trhu velmi silné postavení. Právě proto zahájila formální šetření, které má rozhodnout, zda se na tyto služby mají vztahovat pravidla pro takzvané gatekeepery. Tento status je určen pro digitální platformy, které mají tak silnou pozici, že mohou zásadně ovlivňovat podmínky na trhu.
Cílem DMA je zabránit tomu, aby dominantní technologické firmy využívaly svou sílu k omezování konkurence ještě předtím, než se problematické chování pevně zakoření. V praxi to znamená, že EU nechce čekat až na následky, ale snaží se nastavit pravidla dopředu. Pro cloudový trh je to důležité, protože firmy často staví svou infrastrukturu na jednom poskytovateli a pozdější přechod ke konkurenci může být nákladný a technicky složitý.
Téma je citlivé i z geopolitického pohledu. Evropská regulace velkých technologických firem už dříve vyvolala napětí ve vztazích mezi EU a Spojenými státy. Digital Markets Act se stal jedním z bodů sporu v transatlantických obchodních jednáních a americký prezident Donald Trump kritizoval přístup Bruselu k americkým technologickým firmám. Už dříve EU udělila pokuty společnostem Apple a Meta kvůli údajnému porušení pravidel DMA.
Vyšetřování cloudového trhu přichází také po několika velkých výpadcích služeb, které ukázaly, jak vysoká je závislost světové ekonomiky na několika málo poskytovatelích. Amazon Web Services v minulosti zasáhl zhruba 15hodinový výpadek, který narušil provoz stovek firem včetně Applu, McDonald’s nebo Epic Games. Podobné problémy potkal také Microsoft Azure, jehož výpadek ovlivnil například odbavení letů Alaska Airlines a provoz skotského parlamentu.
Z investičního pohledu jde o důležitý signál pro celý Big Tech sektor. Cloudové služby patří mezi hlavní zdroje růstu a vysokých marží u Microsoftu i Amazonu. Přísnější evropská pravidla by mohla zvýšit regulatorní náklady, omezit některé obchodní praktiky a posílit konkurenční tlak menších poskytovatelů. Na druhou stranu finální rozhodnutí zatím nepadlo a celý proces se může ještě změnit.
Pro evropské firmy by případná regulace mohla znamenat větší možnost kombinovat různé poskytovatele, snadnější přesun dat a nižší riziko závislosti na jednom cloudovém ekosystému. Pro Microsoft a Amazon by to ale znamenalo, že jejich silné postavení v cloudu bude v Evropě pod mnohem přísnějším dohledem.
Celý případ ukazuje, že evropská technologická politika se posouvá od sociálních sítí a mobilních ekosystémů také k infrastruktuře, na které běží digitální ekonomika. Cloud už není pouze technickou službou, ale strategickou vrstvou pro firmy, státy, finanční instituce i umělou inteligenci. Právě proto bude rozhodnutí EU důležité nejen pro Microsoft a Amazon, ale i pro celý evropský digitální trh.
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