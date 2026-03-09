🤖Microsoft přidává Anthropic do Microsoft 365 Copilot: „Copilot Cowork“ má urychlit nástup AI agentů

Microsoft integruje technologii Anthropic do Microsoft 365 (M365) Copilot a posiluje nabídku autonomních „AI agentů“ pro kancelářskou práci. Firma představila Copilot Cowork, který vychází z Claude Cowork a míří na automatizaci vícekrokových úloh (např. práce s tabulkami nebo organizace dat) s důrazem na enterprise kontrolu.
Co Microsoft oznámil: Copilot Cowork pro dlouhé, vícekrokové úlohy
Copilot Cowork má umožnit „dlouhotrvající“ práci, která se vyvíjí v čase přímo v rámci Microsoft 365. Microsoft uvádí, že nástroj je v research preview a širší dostupnost ve Frontier programu plánuje na konec března 2026.
Proč Microsoft sází na Anthropic
Podle Reuters Microsoft zpřístupní uživatelům M365 Copilot také nejnovější modely Claude Sonnet, vedle dosavadních modelů OpenAI GPT. Tím posiluje „multi-model“ přístup a zároveň zmírňuje obavy investorů z přílišné závislosti na OpenAI.
Bezpečnost a governance jako hlavní argument
Microsoft Copilot Cowork prezentuje jako řešení „pro enterprise“: s výchozími pravidly pro identitu, oprávnění, compliance a auditovatelnost. Zároveň uvádí, že běží v chráněném „sandboxed“ cloud prostředí, aby úlohy mohly bezpečně pokračovat i napříč zařízeními.
Cena a rollout: co zatím víme
Reuters uvádí, že Microsoft zatím nezveřejnil finální ceník Copilot Cowork. Část využití ale má být zahrnuta v tarifu M365 Copilot pro firmy za 30 USD na uživatele a měsíc, přičemž další využití bude možné dokoupit.
Kontext trhu: konkurence agentů a citlivost investorů
Reuters připomněl, že agentní nástroje Anthropic v posledních týdnech zesílily obavy z dopadu na tradiční software a přispěly k výprodeji v sektoru, přičemž akcie Microsoftu v únoru klesly téměř o 9 %. Dne 9. března se MSFT obchodoval okolo 407 USD a pohyb byl spíše nevýrazný.
