Microsoft zažívá nejhorší měsíc od dot-com krize 📉

Akcie Microsoftu zažívají mimořádně slabé období. V červnu odepisují přibližně 17 %, což je posouvá směrem k nejhoršímu měsíčnímu výkonu od prosince 2000, tedy od období dot-com krize. Výprodej z tržní hodnoty společnosti vymazal více než 570 miliard USD a akcie se před pátečním odrazem dostaly na nejnižší závěrečnou cenu od roku 2023.
Hlavním důvodem nervozity je umělá inteligence. Microsoft patří mezi největší vítěze AI investiční vlny, ale zároveň se stále více ukazuje, že tato vlna přináší i značná rizika. Investoři se obávají nejen vysokých výdajů na výstavbu AI infrastruktury, ale také možnosti, že umělá inteligence postupně naruší tradiční softwarový byznys firmy.
Největší otázkou je, zda produkty jako Word, Excel nebo další části kancelářského balíku Microsoftu zůstanou stejně důležité i v době, kdy se AI nástroje stanou běžnou součástí pracovního prostředí. Právě tato nejistota podle části investorů vytváří tlak na ocenění, protože trh začíná přemýšlet, zda současný model softwarových licencí a cloudových služeb nebude v dalších letech výrazně proměněn.
Dalším problémem jsou kapitálové výdaje. Microsoft podle zprávy očekává investice do infrastruktury ve výši 190 miliard USD do konce prosince, což je více, než trh čekal. Takto agresivní výdaje mohou podpořit dlouhodobý růst v oblasti AI a cloudu, ale krátkodobě zvyšují tlak na ziskovost, cash flow a marže, zejména v segmentu Azure.
Právě Azure je pro investory velmi citlivým bodem. Obavy zesílily po výsledcích za fiskální třetí čtvrtletí, kdy růst cloudové divize nenaplnil vysoká očekávání. Pokud by se ukázalo, že masivní investice do AI infrastruktury nepřinášejí dostatečně rychlou návratnost, mohlo by to vést k přehodnocení očekávaných zisků.
Výprodej však zároveň výrazně snížil ocenění Microsoftu. Akcie se podle uvedených údajů obchodují za přibližně 19násobek očekávaných zisků na příštích 12 měsíců. To je nejen pod desetiletým průměrem kolem 27násobku, ale dokonce i mírně pod oceněním indexu S&P 500, který se obchoduje kolem 20násobku očekávaných zisků. Pro tak kvalitní technologickou firmu jde o velmi neobvyklou situaci.
Zajímavé je, že slabost akcií přilákala i známého investora Michaela Burryho. Ten podle svého příspěvku nakoupil call opce na Microsoft se strike cenami v nižších 700 USD a expirací v roce 2028. Tato zpráva pomohla akciím v pátek posílit o 5,7 % na 372,97 USD, což byl jejich nejlepší den od května 2025.
Optimisté upozorňují, že navzdory současnému tlaku zůstává růstový výhled silný. Tržby Microsoftu mají v aktuálním fiskálním roce vzrůst o 17 %, což by bylo nejrychlejší tempo od roku 2022. V dalších letech se podle odhadů očekává další zrychlení růstu na 18 % ve fiskálním roce 2028 a 20 % v roce 2029.
Investiční příběh Microsoftu se tak dostává do velmi citlivé fáze. Na jedné straně stojí mimořádně silná značka, dominantní pozice v podnikových technologiích, cloud a dlouhodobá AI příležitost. Na druhé straně jsou zde vysoké investice, tlak na marže a otázka, zda AI neposune celý softwarový trh směrem, který Microsoftu zkomplikuje monetizaci jeho tradičních produktů.
Současný pokles proto není jen běžnou korekcí. Jde o test důvěry v to, zda Microsoft dokáže přeměnit obrovské AI výdaje na skutečný růst zisků. Pokud se to podaří, současné ocenění může zpětně působit velmi atraktivně. Pokud však AI investice začnou přinášet nižší návratnost, než trh očekává, může tlak na akcie pokračovat i přes jejich výrazné zlevnění.
Graf Microsoft (MSFT.US, D1)
Zdroj: xStation5
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