Nákladná válka a lukrativní kontrakty: Obnova zásob munice po válce s Íránem

Trhy se nyní více soustředí na ztráty vyplývající z pokračujícího konfliktu v Perském zálivu. Tento instinkt je zcela pochopitelný, války jsou ve výsledku nákladné aktivity s negativním součtem. Investoři musí započítávat ztráty pro rozpočty, rizika pro růst, inflaci a podobně.
Účastníky trhu, kteří mohou z takto výrazné eskalace napětí obecně pouze profitovat, jsou obranné společnosti. Ani tentokrát tomu není jinak.
Americká a izraelská kampaň v Íránu zůstává zatím především vzdušnou kampaní. Podle oficiálních dat USA do příměří provedly více než 10 000 bojových misí a zasáhly přes 13 000 cílů v Íránu.
Munice je v současnosti jedním z nejvýznamnějších úzkých míst obranného průmyslu a USA nejsou výjimkou. Podle analýz mimo jiné CNN a CSIS použily USA během operace „Epic Fury“ v Íránu:
- více než 1 000 střel BGM-109 „Tomahawk“,
- více než 1 000 střel „JASSM“,
- přibližně 60 střel „PrSM“,
- téměř 250 střel SM-3,
- více než 200 střel SM-6,
- více než 200 interceptorů „THAAD“,
- více než 1 000 střel PAC-3 „Patriot“.
To znamená, že u nejpokročilejších typů munice, především systémů dlouhého doletu, USA nyní vyčerpaly zhruba 30–60 % svých předválečných zásob. To však není největší problém Pentagonu. Problém spočívá v tom, že tato munice je nejen extrémně drahá, ale její výroba je navíc omezena jen na několik desítek kusů ročně. Při současné výrobní kapacitě budou USA potřebovat přibližně čtyři roky na obnovu zásob.
To v žádném případě neznamená, že se USA stávají „bezbrannými“ nebo dokonce neefektivními. Neznamená to ani, že je obnovená eskalace v Íránu nepravděpodobná. Ukazuje to však na významné výzvy pro ministerstvo obrany a obrovské příležitosti pro dodavatele zbraní americkým silám. O kom je řeč?
Mezi výrobci nejpokročilejší americké munice si RTX Corp. a Lockheed Martin udržují téměř úplnou dominanci.
- Tomahawk, SM-3 a SM-6 jsou produkty RTX Corp.
- JASSM, PrSM, THAAD a PAC-3 Patriot jsou spojeny s Lockheed Martin.
Pokud vezmeme v úvahu pouze doplnění zásob a budeme vycházet z veřejně dostupných údajů o cenách a minulých objednávkách, implikuje to částky zhruba 20–30 miliard USD během přibližně čtyř let.
Při konzervativním předpokladu 25 miliard USD by to znamenalo tržby přibližně 11–13 miliard USD pro RTX a zhruba 13–16 miliard USD pro Lockheed Martin.
Při použití segmentových marží těchto společností (12–13 %) to znamená provozní zisk přibližně 1,5–2,5 miliardy USD během následujících čtyř let, tedy asi 0,4–0,6 miliardy USD ročně.
Velká opatrnost je na místě u načasování těchto tržeb. Přestože je výroba uvedené munice v současnosti jedním z nejnaléhavějších úzkých míst Pentagonu, probíhají velké investice, jejichž cílem je alespoň částečně urychlit výrobu.
Klíčová otázka zní: je to už v ceně?
Nic nenasvědčuje tomu, že ano. Obě společnosti se v posledních čtvrtletích zřejmě vyvíjely slaběji, než by odpovídalo kontextu, a trend se po posledních výsledcích ještě zhoršil.
Protože podle výhledů mimo jiné pro provozní zisk obou společností se nezdá, že by se v poslední době výrazně změnily.
- U Lockheedu činí očekávání pro roky 2026 a 2027 9,6 miliardy USD a 10,1 miliardy USD.
- U RTX činí očekávání pro roky 2025/2026 12,3 miliardy USD a 13,5 miliardy USD.
Pokud je tomu tak, znamená to potenciální pozitivní překvapení ve výši přibližně 0,4–0,6 miliardy USD (~5 %) v provozním zisku — tedy upside, který trh v současnosti nevidí — v době, kdy se obě akcie nacházejí na několikaměsíčních minimech.
Závěrečné poznámky
Přirozeně, odhady tohoto typu nejsou „absolutní“. Ani RTX, ani Lockheed nejsou společnosti zaměřené pouze, nebo dokonce primárně, na munici — výhledy zisků mohou být rozmělněny výkonností ostatních segmentů.
Navíc zde neexistuje vysoká přesnost při odhadu výdajů tohoto typu. Specifika výroby těchto střel jsou vysoce utajovaná, marže jsou zprůměrované a řada provozních problémů se může nečekaně objevit nebo zmizet, aniž by o tom byli investoři nebo veřejnost informováni.
