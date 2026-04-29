Napětí v Perském zálivu sílí a ropa znovu prudce roste 🛢️

- Cena ropy Brent vzrostla o 3 % na 114,59 USD za barel a dosáhla měsíčního maxima.
- Hlavním důvodem růstu jsou obavy z prodloužené blokády Íránu a uzavřeného Hormuzského průlivu.
- Odchod SAE z OPEC zatím nemá výrazný krátkodobý dopad, trh nyní více sleduje geopolitiku a logistiku.
- Dalším důležitým faktorem budou oficiální data o amerických zásobách ropy.
Ceny ropy ve středu výrazně vzrostly, když se trh začal obávat prodloužení americké blokády íránských přístavů. Cena ropy Brent posílila přibližně o 3 % a dostala se na nejvyšší úroveň za poslední dva týdny. Hlavním důvodem růstu jsou zprávy, že americký prezident Donald Trump nařídil přípravu na delší blokádu Íránu, což by mohlo nadále omezovat vývoz ropy z jedné z nejcitlivějších oblastí světového energetického trhu.
Podle dostupných informací má Washington pokračovat v tlaku na íránskou ekonomiku tím, že bude bránit lodní dopravě do íránských přístavů i z nich. Přestože mezi USA, Izraelem a Íránem platí příměří, konflikt zůstává politicky zablokovaný a obě strany zatím nenašly cestu k formálnímu ukončení bojů. Právě nejistota kolem dalšího vývoje v Perském zálivu nyní patří mezi hlavní faktory, které tlačí ceny ropy vzhůru.
Červnový kontrakt ropy Brent vzrostl o 3,33 USD na 114,59 USD za barel a posílil již osmý obchodní den v řadě. Aktivnější červencový kontrakt se obchodoval na úrovni 107,43 USD, což představovalo růst o 2,9 %. Americká ropa WTI si připsala 3,55 USD a dostala se na 103,48 USD za barel, nejvýše od poloviny dubna.
Analytici upozorňují, že aktuální růst cen je tažen především obavami z narušení dodávek přes Hormuzský průliv, kterým běžně proudí významná část světového obchodu s ropou. Pokud by blokáda pokračovala delší dobu, výpadky dodávek by se mohly dále prohloubit a vytvářet další tlak na růst cen energií. Tento scénář podporuje i skutečnost, že společnost Abu Dhabi National Oil Company informovala některé zákazníky o možnosti nakládat vybrané druhy ropy mimo oblast Perského zálivu, protože Hormuzský průliv zůstává uzavřený.
Trh zároveň vstřebává překvapivé rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit alianci OPEC. Analytici však zatím neočekávají, že by tento krok měl v krátkodobém horizontu zásadní dopad na ceny. Odchod SAE spíše formálně potvrzuje slabší soudržnost organizace, ale aktuální vývoj cen je nadále mnohem více ovlivňován geopolitikou, zásobami a logistikou než institucionálními změnami uvnitř ropného kartelu.
Ve střednědobém až dlouhodobém výhledu by rozhodnutí SAE mohlo znamenat vyšší nabídku ropy na trhu. Podle analytiků však nejprve musí dojít k obnovení volného toku energií přes Hormuzský průliv. Bez vyřešení situace v Perském zálivu bude mít případné zvýšení produkce omezený praktický dopad, protože hlavním problémem zůstává schopnost ropu bezpečně dopravit na světové trhy.
Investoři nyní vyčkávají také na data EIA o vývoji zásob ropy. Americký ropný institut již dříve oznámil, že domácí zásoby ropy klesly druhý týden v řadě. Pokud oficiální údaje potvrdí další pokles zásob, mohlo by to tržní obavy ještě posílit a podpořit další růst cen.
Graf OIL (H4)
Cena ropy Brent pokračuje v růstovém trendu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 107,36 USD. Trh se po předchozím poklesu dokázal výrazně zotavit a cena se nyní nachází nad oběma klouzavými průměry, konkrétně nad SMA 100 na hodnotě 97,48 USD i nad EMA 50 na úrovni 99,74 USD. To potvrzuje zlepšené technické nastavení a převahu kupců.
Růst ceny je podpořen také silným momentem. CCI se nachází na hodnotě 160,4, tedy v překoupené oblasti, což ukazuje na výrazný nákupní tlak, ale zároveň upozorňuje na možnost krátkodobého zpomalení nebo technické korekce. Momentum dosahuje hodnoty 108,269, což potvrzuje, že růstový impuls zůstává aktivní. Objem obchodů se při posledním růstu drží na zvýšených hodnotách, což naznačuje, že pohyb vzhůru není pouze slabým technickým odrazem, ale má za sebou reálnější tržní aktivitu.
Z technického pohledu je nyní klíčovou rezistencí oblast kolem 112,50 USD, kde se nachází výrazná horizontální úroveň z předchozích maxim. Pokud by se ceně podařilo tuto hladinu prorazit, otevřel by se prostor pro další růst směrem k zóně 119 USD. Naopak nejbližší podpora se nachází u úrovně 101,42 USD, případně níže kolem klouzavých průměrů v oblasti 98–100 USD.
Zdroj: xStation5
