Německá letiště zasáhl chaos 🚨 Lufthansa ruší lety ⛔

- Stávka Lufthansy a CityLine narušila dopravu pro asi 72 000 cestujících.
- Ve Frankfurtu bylo zrušeno kolem 580 letů.
- Nová Lufthansa City Airlines mezitím uzavřela první mzdovou dohodu se zvýšením platů o 20 až 35 %.
- Spor ukazuje napětí kolem restrukturalizace a plánovaného konce CityLine.
Desítky tisíc cestujících v Německu v pátek zasáhly rozsáhlé komplikace poté, co palubní personál společnosti Lufthansa a její regionální divize Lufthansa CityLine vstoupil do celodenní stávky. Odborová organizace UFO spustila protest od půlnoci do 22:00 a výrazně tím narušila provoz především na letištích ve Frankfurtu a Mnichově.
Provozovatel frankfurtského letiště Fraport uvedl, že bylo zrušeno zhruba 580 letů, což zasáhlo přibližně 72 000 cestujících. Celkem přitom bylo na den naplánováno asi 1 350 letů a očekávalo se kolem 155 000 pasažérů. Stávka se dotkla i dalších letišť, kde přerušili práci zaměstnanci CityLine.
Lufthansa označila protest za zcela nepřiměřený, zatímco zástupci odborů tvrdí, že eskalace byla nevyhnutelná kvůli zablokovaným jednáním. Celá situace navíc ostře kontrastuje s vývojem v nejnovější dceřiné společnosti Lufthansa City Airlines, kde se naopak podařilo uzavřít první kolektivní smlouvu.
Konkurenční odbory Verdi v City Airlines vyjednaly dohodu pro zhruba 500 pilotů a členů palubního personálu. Ta počítá s navýšením základních mezd o 20 až 35 % ve třech fázích do března 2029. Součástí dohody jsou také další volné dny, více dovolené, lepší plánování směn a silnější důchodová podpora.
Rozdílný vývoj v obou dceřiných firmách odráží širší restrukturalizaci celé skupiny Lufthansa. Zatímco hlavní aerolinka zajišťuje dálkové a klíčové evropské linky, krátké přestupní spoje historicky obsluhovala právě CityLine. Skupina ale plánuje tuto jednotku do konce roku uzavřít a její provoz převést na City Airlines, která vznikla v roce 2022 jako nákladově efektivnější alternativa v době rostoucí konkurence nízkonákladových dopravců.
Právě tento plán vyvolává mezi zaměstnanci CityLine silnou nespokojenost. Obávají se ztráty pracovních míst a nejisté budoucnosti, což je jedním z hlavních důvodů současného napětí. Pro investory i trh je situace signálem, že tlak na snižování nákladů v evropské letecké dopravě dál sílí, ale zároveň může přinášet výrazné sociální konflikty.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.