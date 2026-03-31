Netflix zdraží v Česku i ve Spojených státech🍿

Netflix po oznámení zdražení svého předplatného v Česku oznámil zdražení také ve Spojených státech. Zdražení by se mělo dotknout všech typů předplatných.
Základní verze v Česku zdraží z 239 korun na 259 Kč. Střední verze označovaná jako verze Standard vzroste z 309 na 339 Kč. Nejdražší předplatné Premium se zvýší z 379 na 419 Kč měsíčně. Celkově jde v Česku o navýšení cen za předplatné přibližně o 10 %.
Ve Spojených státech je rozložení tarifů trochu odlišné a funguje tam verze s reklamou a bez reklamy. Tarif s reklamami bude nyní za 8,99 USD (cca 190 Kč) měsíčně oproti původním 7,99 USD (150 Kč). Standardní tarif nyní vyjde na 19,99 USD (420 Kč) měsíčně oproti 17,99 USD (380 Kč) a prémiový tarif nově stojí 26,99 USD (570 Kč) místo 24,99 USD (525 Kč). V USA se zvýšily také ceny za další členy, přičemž u tarifu s reklamami nyní stojí přidání dalšího uživatele mimo domácnost 6,99 USD (150 Kč) místo 5,99 USD (130 Kč) a verze bez reklam stojí 9,99 USD (210 Kč) místo 8,99 USD (190 Kč) za každého. Předplatné ve Spojených státech se tak navýší přibližně o 10 %.
Zdražení přichází v době, kdy Netflix výrazně investuje do obsahu, včetně nových projektů v oblasti živých událostí a video podcastů. Naposledy společnost zvýšila ceny ve Spojených státech v lednu 2025. Vedení Netflixu dlouhodobě obhajuje zvyšování cen tím, že poukazuje na množství obsahu dostupného na platformě a na to, že výnosy z předplatného může firma využít k investicím do nových projektů. Ve své lednové zprávě o výsledcích společnost uvedla, že v roce 2026 plánuje investovat do obsahu 20 miliard dolarů oproti 18 miliardám dolarů v roce 2025.
Graf NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
