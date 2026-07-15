Nokia a Nvidia mění budoucnost: Nová technologie může změnit fungování mobilních sítí 🤖

Společnost Nokia představila ve spolupráci s Nvidií první komerční platformu pro rádiové přístupové sítě (RAN) řízenou umělou inteligencí. Nová technologie má telekomunikačním operátorům umožnit výrazně zvýšit objem přenášených dat bez nutnosti rozšiřovat stávající frekvenční spektrum.
Podle společnosti by nové řešení mohlo do roku 2028 umožnit přenos až dvojnásobného množství dat prostřednictvím současné infrastruktury. Již po uvedení technologie na trh v roce 2027 se očekává zvýšení efektivity využití spektra přibližně o 50 %, zatímco současná řešení dosahují zlepšení okolo 20 %.
Umělá inteligence míří přímo do mobilních sítí
- Nová platforma bude dostupná ve třech hardwarových řešeních doplněných softwarovou vrstvou. Důležitou součástí projektu je integrace technologie NVIDIA CUDA přímo do základnových stanic mobilních sítí.
- Cílem je postupně transformovat tradiční telekomunikační infrastrukturu na rozsáhlou výpočetní platformu schopnou zpracovávat úlohy umělé inteligence přímo na okraji sítě. Díky tomu by mělo dojít ke snížení latence, rychlejší reakci aplikací a efektivnějšímu využívání dat.
- Podle generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga představuje tento krok generační změnu pro celý telekomunikační sektor a vytváří základy pro budoucí AI služby i nástup technologie 6G.
Připraveno na budoucí přechod k 6G
- Jednou z klíčových výhod nové platformy je její kompatibilita s konceptem Open RAN, který umožňuje využívání zařízení od různých dodavatelů a zvyšuje flexibilitu operátorů.
- Současně bude možné systém postupně aktualizovat prostřednictvím softwarových upgradů, což má usnadnit budoucí přechod na dosud nedefinovaný standard 6G.
- To může významně snížit budoucí investiční náklady telekomunikačních společností, protože část modernizací nebude vyžadovat kompletní výměnu hardwaru.
Nokia mění obchodní model
- Nokia plánuje vedle prodeje hardwaru postupně přecházet také na předplatitelský model. Operátorům chce průběžně nabízet nové softwarové funkce a AI vylepšení formou pravidelných aktualizací.
- Tento přístup může společnosti zajistit stabilnější a předvídatelnější příjmy, podobně jako je tomu dnes u mnoha softwarových firem.
- Zároveň by mohl zvýšit marže, protože software tradičně generuje vyšší ziskovost než samotný prodej síťového vybavení.
Operátoři stále dokončují přechod na 5G
- Nová technologie přichází v době, kdy řada evropských operátorů stále dokončuje budování sítí páté generace. Zavádění 5G bylo pomalejší, než se původně očekávalo.
- Telekomunikační společnosti čelily silné konkurenci a často měly problém přenést vysoké investiční náklady na koncové zákazníky. Současně se ukázalo, že řada očekávaných aplikací využívajících pokročilé 5G připojení se zatím nerozšířila v takovém rozsahu, jak trh předpokládal.
- Nokia a Nvidia však věří, že umělá inteligence může situaci změnit. Rostoucí využívání autonomních systémů, robotiky, průmyslové automatizace či AI agentů totiž výrazně zvýší nároky na výpočetní výkon a kvalitu mobilních sítí.
Nvidia rozšiřuje svůj vliv
- Partnerství s Nokií představuje pro Nvidii další významné rozšíření jejího ekosystému mimo oblast datových center.
- Dohoda navazuje na širší strategii Nokie, kterou společnost představila již v loňském roce. Vedle mobilních sítí zahrnuje také spolupráci v oblasti datových center, kde Nokia posílila svou pozici akvizicí společnosti Infinera za 2,3 miliardy dolarů.
- Pro Nvidii se tím otevírá nový potenciální trh pro její čipy a AI platformy. Mobilní infrastruktura by se v budoucnu mohla stát dalším významným zdrojem poptávky po výpočetním výkonu.
Akcie Nokie výrazně posílily
- Investoři v letošním roce reagovali na strategickou transformaci společnosti velmi pozitivně. Akcie Nokie letos vzrostly až o téměř 170 %, než část zisků korigovaly. I po této korekci si stále připisují přibližně 86 %.
- Trh pozitivně hodnotí zejména snahu společnosti více se zaměřit na oblasti spojené s umělou inteligencí, datovými centry a budoucí generací telekomunikačních sítí.
- Současně roste konkurence mezi výrobci síťových zařízení. Švédský Ericsson rovněž investuje do AI technologií a připravuje své produkty na nástup zařízení nové generace, včetně robotiky a autonomních systémů.
Co to znamená pro investory?
- Spolupráce Nokie a Nvidie naznačuje, že telekomunikační infrastruktura může být jedním z dalších velkých vítězů rozvoje umělé inteligence.
- Pokud se očekávání naplní, mohou mobilní sítě postupně přejít od role pouhého přenosového systému k distribuované AI infrastruktuře, která bude poskytovat výpočetní výkon blíže koncovým uživatelům.
- Pro Nokii to znamená možnost zvýšit podíl vysoce maržových softwarových příjmů a posílit svou pozici v nové technologické vlně. Nvidia naopak získává další významný trh pro své čipy a softwarový ekosystém.
- Klíčovou otázkou však zůstává, jak rychle budou operátoři ochotni investovat do nové generace infrastruktury, když mnozí z nich stále dokončují návratnost investic do 5G.
Graf Nokia (NOKIA.FI, D1)
Zdroj: xStation5
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