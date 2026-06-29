Nová AI infrastruktura pro vlády. Palantir a Nvidia míří na vládní operační systémy 🚨

Palantir Technologies oznámil rozvoj nových vývojářských týmů a nástrojů, jejichž cílem je urychlení komerčního nasazení umělé inteligence ve vládním a průmyslovém prostředí. Klíčovým prvkem této strategie je integrace modelů NVIDIA Nemotron, které mají být využívány v systémech provozovaných v tzv. prostředích s plnou kontrolou nad daty a infrastrukturou – tedy tam, kde musí data a infrastruktura zůstat plně pod kontrolou veřejných institucí.
V praxi to znamená vývoj speciálního „nasazovacího engine", který umožňuje spouštět AI modely Nvidie přímo v infrastruktuře zákazníků Palantiru, a to zejména vládních agentur. Řešení má umožnit využití pokročilých jazykových modelů a AI systémů v podmínkách přísných bezpečnostních požadavků, regulačních omezení a datové izolace.
Význam této informace přesahuje rámec standardní technologické spolupráce. Palantir dlouhodobě buduje svou pozici jako dodavatel operačních systémů pro rozhodování na základě dat, a to zejména v obranném sektoru a veřejné správě. Integrace modelů Nemotron naznačuje, že společnost nechce pouze analyzovat data, ale také přímo dodávat hotové AI modely jako součást své operační platformy.
Pro Nvidii je to další krok k posílení pozice v segmentu tzv. sovereign AI – tedy infrastruktury umělé inteligence určené pro státy a instituce s vysokými bezpečnostními požadavky. Modely Nemotron, navržené jako otevřené a lokálně nasaditelné, se stávají jedním z klíčových prvků tohoto ekosystému.
Je třeba poznamenat, že spolupráce mezi oběma společnostmi není nová, avšak současná fáze se liší svým rozsahem a záběrem. Předchozí integrace se týkaly převážně technologické a demonstrační roviny. Nyní hovoříme o budování kompletního nasazovacího systému, který má umožnit masové využití AI v operačním prostředí, jako je veřejná správa, obrana nebo kritická infrastruktura.
Pro Palantir to může znamenat výrazné posílení jeho obchodního modelu. Společnost se stále zřetelněji posouvá z role dodavatele analytického softwaru k roli poskytovatele kompletní AI operační platformy, která v jednom prostředí propojuje data, modely a nasazovací infrastrukturu.
Zároveň roste význam samotného segmentu sovereign AI, který se stává jednou z klíčových oblastí rozvoje celého odvětví umělé inteligence. Na rozdíl od klasických cloudových nasazení jsou zde rozhodující kontrola nad daty, možnost lokálního spouštění modelů a plný soulad se státními regulacemi.
V dlouhodobém horizontu může spolupráce Palantiru a Nvidie vést ke vzniku nasazovacího standardu pro AI ve veřejném sektoru. To by znamenalo, že namísto jednotlivých modelů a řešení získají vládní instituce kompletní operační systém pro umělou inteligenci, zahrnující jak datovou vrstvu, tak vrstvu modelů a výpočetní infrastruktury.
Z pohledu trhu jde o další etapu vývoje AI, v níž samotné trénování modelů postupně ztrácí na důležitosti a stále větší váhu získává jejich praktické nasazení v operačním prostředí s vysokou složitostí a regulačními omezeními.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Microsoft zažívá nejhorší měsíc od dot-com krize 📉
„Rammmagedon“ končí u soudu: antimonopolní žaloba a investice v Koreji
Jižní Korea spouští masivní čipovou strategii za 576 miliard dolarů 💵
ChatGPT má nového rivala? Musk zahajuje testování Groku 4.5 v Tesle a SpaceX
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.