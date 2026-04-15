Nová reklama se Sydney Sweeney, American Eagle letí o 6 %📈

- American Eagle představil druhou kampaň se Sydney Sweeney
- Akcie po zveřejnění reklamy v úvodu obchodování rostly o 6 %
- Předchozí kampaň pomohla akciím od července 2025 vyrůst o 77 %
- American Eagle představil druhou kampaň se Sydney Sweeney
- Akcie po zveřejnění reklamy v úvodu obchodování rostly o 6 %
- Předchozí kampaň pomohla akciím od července 2025 vyrůst o 77 %
Akcie společnosti American Eagle dnes vyskočily poté, co firma představila druhou reklamní kampaň s herečkou Sydney Sweeney, známou ze seriálu Euphoria. Předchozí spolupráce se stala virální a výrazně podpořila zájem investorů i zákazníků.
American Eagle v úvodu obchodování rostl o 6 % po zprávách, že společnost spustila novou reklamu pro svou letní kolekci džínových kraťasů. První kampaň s názvem Great Jeans sice čelila kritice na sociálních sítích kvůli vnímaným rasovým podtextům, ale od svého spuštění v červenci 2025 pomohla akciím vyrůst o 77 %. Tržby za šest měsíců navíc vzrostly o 37 %, zatímco v meziročním srovnání s předchozím obdobím rostly o 24 %. Přesto jsou akcie American Eagle letos stále přibližně o 28 % níže.
Loňskou kampaň komentoval i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že pokud je Sydney Sweeney registrovaná republikánka, považuje její reklamu za fantastickou. Podle dat nebyla letní kampaň se Sydney Sweeney jen krátkodobým stimulem, ale výdaje zákazníků rostly po delší dobu , zároveň prodeje rostly výrazněji zejména mezi republikánskými spotřebiteli.
American Eagle stejně jako další módní značky sází na spolupráci s celebritami, aby oslovil bonitnější část generace Z, která je ochotná utrácet i za dražší zbytné zboží, a to i v době, kdy spotřebitelé s nižšími a středními příjmy čelí tlaku na své rozpočty.
Nová kampaň s názvem Syd for Short: American Eagle Jean Shorts je dalším pokusem firmy podpořit poptávku v době, kdy se stále vyrovnává s tlakem vyšších nákladů spojených s cly. Podle poslední výroční zprávy odebírá společnost většinu svých produktů od dodavatelů v Asii.
Americký Eagle už v březnu představil výhled celoročních tržeb nad očekáváním trhu a zároveň uvedl, že kampaně s celebritami, jako je Sydney Sweeney, výrazně podporují poptávku.
Graf AEO.US (D1)
Zdroj: xStation05
