Nové instrumenty na XTB 🚨 Pět atraktivních komodit je nyní dostupných na platformě

Komodity představují v posledních letech velmi oblíbenou třídu aktiv. Není se čemu divit. Zemní plyn, zlato, káva, kakao či ropa zažívají velké pohyby, což zvyšuje jejich atraktivitu. XTB nyní rozšiřuje nabídku o dalších 5 komodit. Jsou jimi evropský zemní plyn, káva Robusta, londýnské kakao, bílý cukr a pomerančový džus. Základní technické informace o těchto komoditách, nominální hodnoty pro jeden lot, velikost pipu, minimální změnu ceny, minimální objem v lotech, změnu velikosti pozice a obchodní hodiny najdete v tabulce níže. Pokud vás komodity zajímají, společnost XTB pro vás připravila také e-book k 7 nejoblíbenějším komoditám. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé komodity.
Zdroj: XTB
Londýnský kakaový kontrakt (COCOA.EU) se obchoduje na ICE Futures Europe a vedle newyorského kontraktu představuje jeden ze dvou světových benchmarků. Klíčový rozdíl spočívá v původu a měně: londýnský kontrakt je těsněji navázán na kakao západoafrického původu, zejména z Pobřeží slonoviny a Ghany, zatímco newyorský kontrakt ve větší míře odráží asijské a globální dodávky. Londýn se kótuje v librách za tunu, New York v dolarech. Protože Evropa spotřebuje kolem 40 % světové produkce kakaa, londýnský trh je strategicky důležitý pro výrobce čokolády, kteří přes něj zajišťují své nákupy. Kakao patří v posledních letech k nejvolatilnějším komoditám vůbec. Po historickém rekordu nad 12 000 USD za tunu na začátku roku 2025 cena prudce korigovala a v polovině roku 2026 se pohybuje kolem 4 000–4 200 USD za tunu.
Robusta (COFFEE.EU) je jedním ze dvou hlavních botanických druhů kávy a obchoduje se na londýnské burze. Arabica je naopak světovým benchmarkem kótovaným na newyorské burze ICE. Robusta tvoří přibližně čtvrtinu světové produkce a pěstuje se hlavně ve Vietnamu a Indonésii. Daří se jí v nižších nadmořských výškách a je odolnější vůči chorobám. Oproti jemnější a aromatičtější Arabice má vyšší obsah kofeinu, výraznější hořkost a tradičně nižší cenu. Díky tomu tvoří základ instantních káv a espresso směsí a je proto populární právě v Evropě. Trh s Robustou je užší a cenově velmi citlivý na úrodu ve Vietnamu. Po rekordních úrovních z let 2024–2025 zůstává kontrakt drahý a v květnu 2026 se obchodoval řádově kolem 3 500 USD za tunu.
TTF (Title Transfer Facility) je virtuální obchodní bod v Nizozemsku a hlavní evropský benchmark pro zemní plyn (NATGAS.EU). Do velké míry nahradil britský NBP jako nejlikvidnější evropský plynový uzel. Na rozdíl od amerického kontraktu Henry Hub, který se obvykle skrývá pod označením „NATGAS“ a odráží domácí produkci v USA, cena TTF specificky zrcadlí evropskou rovnováhu nabídky a poptávky. Tedy dovoz přes plynovody, příliv LNG, naplněnost zásobníků a počasí. Plyn TTF se kótuje v eurech za megawatthodinu (EUR/MWh), zatímco Henry Hub v dolarech za MMBtu. Kvůli vyšší dovozní závislosti Evropy a nákladům na přepravu bývá TTF zpravidla několikanásobně dražší než americký benchmark. Po extrémech energetické krize z roku 2022, kdy cena dosáhla historického rekordu kolem 342 EUR/MWh, se trh uklidnil. Na konci června 2026 se pohybuje kolem 40–42 EUR/MWh, zůstává však citlivý na geopolitiku a stav zásobníků, které jsou aktuálně naplněny pod pětiletým průměrem.
Kontrakt se obchoduje na americké burze ICE Futures US a vztahuje se na mražený koncentrovaný pomerančový džus (ORANGE). Cenu určuje především produkce na Floridě a v Brazílii. To z něj dělá komoditu mimořádně citlivou na počasí. Hurikány a mrazy dokážou úrodu poškodit prakticky ze dne na den. V posledním desetiletí má významný dopad také šíření choroby citrusů, známé jako „citrus greening“, která dlouhodobě snižuje výnosy. Oproti předchozím čtyřem jde o relativně malý a méně likvidní trh, což se projevuje vyšší volatilitou. I menší zpráva o počasí nebo úrodě dokáže cenou výrazně pohnout. Právě kombinace omezené nabídky a vysoké citlivosti na počasí řadí pomerančový džus mezi historicky nejvolatilnější zemědělské komodity.
Bílý cukr (SUGAR.EU) je rafinovaný cukr a slouží jako světový benchmark pro cenu fyzického bílého cukru připraveného pro koncové spotřebitele a výrobce. Obchoduje se na ICE Futures Europe v dolarech za tunu. Liší se od „surového“ cukru (New York Sugar), který představuje nerafinovaný třtinový cukr vyžadující další zpracování. Rozdíl mezi cenou bílého a surového cukru, takzvané white premium, odráží marži rafinerií a je sám o sobě sledovaným ukazatelem. Ceny určuje hlavně produkce v Brazílii a Indii, počasí, tedy monzun a El Niño, a takzvaná etanolová parita. Když klesá cena ropy a tím i etanolu, brazilské cukrovary přesouvají více třtiny do výroby cukru. To zvyšuje jeho nabídku a naopak.
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