Novo uvádí, že pilulka Wegovy vykázala vyšší úbytek hmotnosti než Lilly Foundayo v nepřímé studii

Novo Nordisk ve čtvrtek uvedla, že její perorální Wegovy 25 mg dosáhla v analýze ORION významně vyššího průměrného úbytku hmotnosti než nově schválená pilulka proti obezitě Foundayo od Eli Lilly, přičemž šlo o populačně upravené nepřímé srovnání, nikoli o přímou head-to-head studii. Podle Novo analýza ukázala průměrnou výhodu 3,2 procentního bodu bez ohledu na to, zda pacienti v léčbě setrvali, a 3,0 procentního bodu v případě, že by všichni pacienti na léčbě zůstali. Společnost zároveň uvedla, že u orforglipronu byla přibližně 14krát vyšší pravděpodobnost ukončení léčby kvůli gastrointestinálním nežádoucím účinkům.
Co ukázala analýza ORION
Novo uvedla, že ORION porovnávala data ze studie fáze 3 OASIS 4 pro perorální semaglutid 25 mg a ze studie fáze 3 ATTAIN-1 pro orforglipron 36 mg pomocí simulovaného srovnání léčby upraveného o výchozí tělesnou hmotnost, glykemický stav a pohlaví. Firma uvedla, že analýza zároveň ukázala přibližně 4krát vyšší pravděpodobnost ukončení léčby kvůli jakémukoli nežádoucímu účinku u orforglipronu oproti perorálnímu semaglutidu.
Novo dodala, že tablety Foundayo schválené FDA jsou dostupné v dávkách až do 17,2 mg, což podle společnosti odpovídá 36mg kapslím orforglipronu použitým ve studiích fáze 3 i ve srovnání ORION. Výsledky mají být představeny na konferenci Obesity Medicine Association 2026 v San Diegu.
Co to znamená pro souboj pilulek proti obezitě
Tato zpráva přichází den poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil jednou denně užívaný orforglipron od Lilly pod značkou Foundayo, čímž se boj v segmentu perorálních léků proti obezitě dále zostřuje. Reuters uvedl, že pilulka Lilly může přesto zůstat velmi konkurenceschopná, protože ji lze užívat kdykoli během dne s jídlem i bez jídla, zatímco perorální Wegovy od Novo má přísnější podmínky dávkování.
Trh tak nyní porovnává účinnost a pohodlí užívání. Novo používá analýzu ORION k podpoře tvrzení, že Wegovy má klinickou výhodu, zatímco Wall Street stále očekává, že jednodušší dávkování a výrobní profil Lilly podpoří silný růst poptávky a miliardové tržby.
Trhy nyní budou sledovat první trendy v předpisech, setrvání pacientů na léčbě a cenovou strategii, jak se oba perorální rivalové ze skupiny GLP-1 rozšiřují na americkém trhu. Investoři se také zaměří na to, zda některá z firem přinese přímá srovnávací data, protože ORION je nepřímá mezistudijní analýza, nikoli randomizovaná head-to-head studie.
