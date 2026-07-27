Nvidia financuje vlastní zákazníky. Trh řeší, zda není AI poptávka uměle nafouknutá ⚠️

Společnost Nvidia připravuje novou sérii obchodů v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci, jejichž potenciální hodnota přesahuje 750 miliard USD. Nové projekty mají urychlit výstavbu datových center, nákup výpočetní techniky a rozvoj dodavatelského řetězce pro AI. Současně však znovu otevírají otázku, zda Nvidia nepomáhá financovat právě ty společnosti, které následně nakupují její vlastní čipy.
Největší oznámený projekt se týká spolupráce s mateřskou skupinou jihokorejského výrobce pamětí SK Hynix. Nvidia vyčíslila hodnotu společných obchodů na více než 500 miliard USD. Součástí dohody má být výstavba datových center s výkonem přes 2 gigawatty, což odpovídá přibližné spotřebě 1,5 milionu domácností.
Nvidia zároveň jedná o možné záruce až 250 miliard USD, která by společnosti OpenAI pomohla pronajmout výpočetní kapacitu v obřím americkém datovém centru. Vedle toho se diskutuje také financování nákupu čipů Nvidia pro OpenAI v hodnotě kolem 350 miliard USD. Jednání jsou však stále v rané fázi a jejich konečné podmínky se mohou výrazně změnit.
Nvidia financuje budoucí odběratele svých čipů
Hlavním zdrojem obav je takzvané kruhové financování. Nvidia investuje do vývojářů AI, provozovatelů datových center a dalších technologických firem, které následně používají získané prostředky k nákupu jejích procesorů nebo k pronájmu infrastruktury postavené na jejím hardwaru.
Takové transakce mohou podporovat rychlejší rozvoj celého odvětví, zároveň však ztěžují posouzení, jak velká část poptávky po AI čipech vzniká přirozeně a jak velká je nepřímo podpořena samotnou Nvidií. Pokud by očekávané výnosy z umělé inteligence nenaplnily vysoká očekávání, mohly by se ztráty přenést přes celý propojený systém.
Nvidia argumentuje tím, že její investice tvoří pouze malou část celkového kapitálu, který musí jednotlivé společnosti získat. Podle vedení firmy jde o strategické partnerství, které má rozšířit dostupnost AI infrastruktury a současně přinést vlastní investiční výnos.
OpenAI potřebuje stále více kapitálu
Významná část nových jednání se soustředí na OpenAI, jehož potřeba výpočetní kapacity a kapitálu rychle roste. Připravovaný projekt v Ohiu má mít hodnotu kolem 500 miliard USD a výkon přibližně 10 gigawattů. Jeho rozvoj podporuje také skupina SoftBank, která chce hrát jednu z hlavních rolí v budování globální AI infrastruktury.
SoftBank se podle dostupných informací zavázala investovat do OpenAI téměř 65 miliard USD a sjednala si překlenovací úvěr ve výši 40 miliard USD. Rostoucí závislost na ocenění OpenAI však zvyšuje riziko pro investory SoftBank, protože podstatná část budoucích výnosů stojí na pokračování AI boomu a případném vstupu OpenAI na burzu.
Záruka od Nvidie by mohla OpenAI usnadnit přístup k dalšímu financování. Zároveň by ale ještě více propojila výrobce čipů s jedním z jeho nejdůležitějších zákazníků, což právě podporuje obavy z kruhového charakteru celého systému.
Výhodou je jistější přístup k paměťovým čipům
Spolupráce se skupinou SK Group má pro Nvidii také strategický význam. SK Hynix a Samsung Electronics patří mezi největší světové dodavatele vysokorychlostních pamětí, které jsou nezbytné pro výkonné AI akcelerátory.
Paměťové čipy zůstávají jedním z klíčových omezení při rozšiřování datových center. Užší spolupráce se SK Hynix může Nvidii zajistit stabilnější dodávky a lepší přístup k budoucím generacím vysokokapacitních pamětí. Část hodnoty oznámené dohody proto tvoří nákupy paměťových čipů Nvidií, zatímco SK Group má naopak pořizovat superpočítače a další systémy založené na technologiích Nvidie.
Nvidia také oznámila investici 1 miliardy USD do společnosti Naver, která staví nové datové centrum v Jižní Koreji. Investice má umožnit více než trojnásobné rozšíření zařízení, které bude využívat hardware Nvidie. Akcie Naver po oznámení vzrostly o více než 8 %.
Propojení největších hráčů na trhu umělé inteligence
Zdroj: Bloomberg
Nvidia se dostává do středu rozsáhlé sítě investic, dodavatelských vztahů a obchodních kontraktů. Je propojena nejen s OpenAI, ale také se společnostmi Microsoft, Google, Amazon, Oracle, CoreWeave, Nebius, xAI, Anthropic, Mistral, AMD, Intel a dalšími hráči v oblasti čipů, cloudu a datových center.
Barevné linky znázorňují různé typy vztahů, zejména investice, dodávky služeb a nákupy hardwaru. Právě jejich překrývání ukazuje, proč investoři začínají řešit systémové riziko. Jedna společnost může současně investovat do druhé, poskytovat jí infrastrukturu a zároveň od ní nakupovat služby nebo hardware.
Největší uzly v systému představují technologické společnosti s nejvyššími valuacemi, zejména Nvidia, Google, Microsoft, Amazon a OpenAI. Nvidia však vystupuje jako nejvýraznější centrální bod, přes který prochází velká část finančních i obchodních vazeb. To potvrzuje její klíčovou pozici v AI ekosystému, ale zároveň znamená, že případné zpomalení investic by mohlo zasáhnout velkou část trhu současně.
Co vývoj znamená pro investory
Pro Nvidii mohou nové dohody znamenat další zajištění budoucí poptávky po jejích čipech a posílení dominantní pozice v AI infrastruktuře. Investice do zákazníků, datových center a výrobců pamětí zároveň pomáhají odstraňovat omezení, která by mohla další růst brzdit.
Rizikem je, že se stále větší část budoucí poptávky opírá o dluh, záruky a vzájemné kapitálové propojení. Pokud příjmy z AI služeb porostou pomaleji, než se nyní očekává, mohou mít provozovatelé datových center problém se splácením závazků nebo financováním dalších nákupů. V takovém případě by se tlak mohl vrátit i k Nvidii v podobě slabší poptávky, odkladů projektů nebo ztrát z vlastních investic.
Pozitivní scénář počítá s tím, že AI aplikace začnou rychle generovat dostatečné výnosy a současné investice se promění v dlouhodobě ziskovou infrastrukturu. Negativní scénář naopak předpokládá, že část kapacit zůstane nevyužitá a valuace firem budou muset projít výraznější korekcí. Pro investory proto nebude rozhodující pouze tempo růstu tržeb Nvidie, ale také kvalita financování, zadlužení jejích partnerů a skutečná návratnost obřích AI projektů.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
SpaceX omezuje Falcon 9 a sází vše na Starship. Investoři začínají být nervózní 🚀
Obří sázky na umělou inteligenci děsí investory. Technologičtí giganti přišli o 797 miliard dolarů🚨
Tržby Texas Instruments: Růst bez hotovosti
Všechno, nebo nic: Náhled na výsledky ServiceNow
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.