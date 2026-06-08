Nvidia uzavírá dohody s průmyslovými giganty 🏭

Společnost Nvidia rozšiřuje své partnerství s Hyundai Motor Group a stále výrazněji míří do oblasti takzvané fyzické umělé inteligence, robotiky a průmyslové automatizace. Generální ředitel Nvidie Jensen Huang a výkonný předseda Hyundai Motor Group Chung Euisun v Soulu představili širší vizi spolupráce, která má propojit mobilitu, výrobu, robotiku a datová centra.
Hlavním cílem je posunout robotiku z výzkumných laboratoří do skutečného průmyslového provozu. Nvidia chce využít výrobní zázemí Hyundai k tomu, aby se z AI robotů staly globálně škálovatelné produkty. Právě Hyundai má podle Huanga mimořádně silnou pozici díky svým zkušenostem s výrobou ve velkém měřítku, mobilitou a těžkým průmyslem.
Důležitým symbolem této spolupráce je humanoidní robot Atlas, jehož produkční verze zaujala investory po debutu na veletrhu CES v lednu. Huang uvedl, že společnosti jsou „velmi blízko“ industrializaci robotiky a chtějí přinést AI do všech forem mobility. To naznačuje, že Nvidia už nechce být vnímána pouze jako dodavatel čipů pro datová centra, ale jako klíčový technologický partner pro autonomní systémy, výrobu i robotické platformy.
Nvidia posiluje vztahy s jihokorejskými giganty
Cesta Jensena Huanga do Jižní Koreje nebyla zaměřena pouze na Hyundai. Nvidia oznámila sérii dohod také s dalšími klíčovými společnostmi, včetně SK Hynix, SK Telecom, Naver, Doosan Group a LG Group. Tyto dohody potvrzují, že Jižní Korea je pro Nvidii jedním z nejdůležitějších strategických trhů v oblasti AI infrastruktury.
Nejdůležitější roli hraje SK Hynix, který je klíčovým dodavatelem pokročilých paměťových čipů pro AI datová centra. Společnost uzavřela s Nvidií víceleté technologické partnerství, jehož cílem je zajistit vývoj a dodávky nové generace pamětí pro globální AI infrastrukturu. Huang zdůraznil, že SK Hynix je největším paměťovým partnerem Nvidie a že objem spolupráce má dále výrazně růst.
To je důležité i z investičního pohledu. Paměťové čipy se v éře AI postupně mění z tradičně cyklické komodity na produkt více přizpůsobený konkrétním zákazníkům a technologickým platformám. Pro firmy jako SK Hynix to znamená možnost vyšších marží, silnějších dlouhodobých kontraktů a hlubší provázanosti s lídry AI trhu.
Datová centra, humanoidní roboti a nový průmyslový řetězec
SK Telecom oznámil, že s využitím technologií Nvidia vybuduje v Jižní Koreji AI cloud o gigawattovém rozsahu. První AI datové centrum má být spuštěno v roce 2027. Do budování AI infrastruktury se mají zapojit také Naver a Doosan, které využijí technologie Nvidie pro nové datové kapacity.
Doosan, který se věnuje robotice a zároveň vyrábí materiály používané v nejvýkonnějších čipech Nvidia Blackwell, očekává využití svých energetických řešení v datových centrech Nvidie. Zároveň chce využívat fyzickou AI americké společnosti ve vlastních průmyslových aplikacích.
Další významnou oblastí je spolupráce s LG Group. Nvidia a LG mají společně pracovat na humanoidních robotech, motorových technologiích, mechanických systémech a také na architektuře budoucích datových center. To zahrnuje nejen samotný výpočetní výkon, ale také chlazení, distribuci energie a celkový návrh datových provozů.
Nvidia tak v Koreji buduje síť partnerství, které pokrývají téměř celý AI řetězec. Od paměťových čipů přes výpočetní infrastrukturu až po robotiku, automobilový průmysl, energetiku a průmyslovou výrobu.
Investiční pohled
Rozšíření spolupráce Nvidie s Hyundai a dalšími jihokorejskými giganty ukazuje, že další fáze AI boomu se nebude odehrávat pouze v cloudu a softwaru. Stále větší důraz se přesouvá do fyzického světa, tedy do továren, robotů, automobilů, energetiky a průmyslových systémů.
Pro Nvidii to znamená rozšíření adresovatelného trhu za hranice tradičních GPU pro datová centra. Pokud se společnosti podaří stát se technologickým standardem pro průmyslovou robotiku a autonomní mobilitu, může to otevřít další dlouhodobý zdroj růstu.
Pro Hyundai je partnerství šancí posílit pozici nejen jako automobilka, ale jako průmyslový technologický hráč. Spojení výrobních kapacit Hyundai s AI platformami Nvidie může vytvořit silnou konkurenční výhodu v době, kdy se automobilový i výrobní sektor stále více automatizují.
Z pohledu investorů však zůstává důležité rozlišovat mezi dlouhodobým potenciálem a krátkodobým tržním rizikem. Akcie navázané na AI za sebou mají výrazný růst a mohou být citlivé na změny úrokových sazeb, výsledková očekávání i výkyvy sentimentu. Fundamentální trend ale naznačuje, že poptávka po AI čipech, pamětech, datových centrech a robotických aplikacích bude nadále jedním z hlavních témat technologického sektoru.
Graf Nvidia (NVDA.US, D1)
Zdroj: xStation5
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